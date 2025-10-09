FIFA يطلق نسخة جديدة من برنامج القيادات النسائية في كرة القدم

انطلقت النسخة الأحدث من برنامج FIFA للقيادات النسائية بورشة عمل في زيورخ

تم اختيار 25 ممثِّلة من جميع الاتحادات القارية الستة

يُشرف FIFA على 13 برنامجاً تنموياً في إطار المساعي الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير كرة قدم السيدات

حضر عدد من القيادات النسائية في كرة القدم من مختلف أنحاء العالم إلى مقر FIFA الأسبوع الماضي للمشاركة في انطلاق النسخة الأحدث من برنامج FIFA للقيادات النسائية في كرة القدم. وقد افتُتحت هذه النسخة بورشة عمل استمرت أربعة أيام، تناوب على استضافتها كل من مقر FIFA ومتحف FIFA بمدينة زيورخ السويسرية، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس FIFA المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول. يُعد برنامج القيادات النسائية في كرة القدم أحد البرامج الـ 13 التي أطلقها FIFA بهدف تطوير كرة قدم السيدات، علماً أن الغاية منه تتمثل في زيادة تمثيل المرأة في منظومة كرة القدم، مع تطوير مهارات النساء المنخرطات فيها وتعزيز سُبل تمكينهن وبناء شبكة أقوى للنساء الفاعلات في اللعبة، فضلاً عن الاستجابة إلى الحاجة المُلحة لتحسين وصولهن إلى مواقع اتخاذ القرار.

FIFA يطلق نسخة جديدة من برنامج القيادة النسائية في كرة القدم 03:10

“يُذكر أن برنامج الأسبوع المكثّف تضمّن أنشطة عديدة ومتنوعة، تخللتها جلسات تدريبية متنوعة حول مهارات القيادة والعمل الجماعي والإرشاد المهني والاستراتيجي، إلى جانب حلقات نقاش مع قيادات نسائية بارزة في هذا الميدان. وتعليقاً على مشاركتها في البرنامج، قالت الحارسة السابقة لمنتخب فنلندا مينّا كاوبينن، التي تشغل حالياً منصب رئيسة قسم التطوير في دوري فنلندا الممتاز للسيدات: "أريد أن أنمو كقائدة، وأن يمتد تأثيري على نطاق أوسع، كما أرغب في أن أكون قادرة على تحفيز زميلاتي وزملائي في اتحادنا الوطني لكرة القدم من أجل العمل سوياً في سبيل تطوير لعبة السيدات. وبالطبع أطمح إلى امتلاك أدوات إضافية لتطوير نفسي كقائدة، من تعزيز مهارات القيادة والتعمُّق في الأطر التنظيمية، إلى الاستفادة من المجموعة التي نعمل ضمنها، ومن مختلف المشارِكات والموجّهين والموجّهات".

وأضافت: "لقد تعلّمنا الكثير، لكنني أرى أن التعاون أمر بالغ الأهمية، سواء من خلال الدعم المتبادل أو إبداء الملاحظات أو التواصل المستمر. ومن هذا المنطلق، أطمح إلى تعزيز روح الترابط هذه مع زميلاتي وزملائي في اتحادنا الوطني، والإسهام في ترسيخ ثقافة قائمة على تبادل الأفكار والمعارف هناك، وبطيعة الحال التأثير في أكبر عدد ممكن من الأشخاص داخل الاتحاد. أعتقد أن هذه التجربة ستساعدني على إنجاز هذه المهمة".

يُذكر أن البرنامج شهد مشاركة 25 قائدة يمثّلن الاتحادات القارية الستة، علماً أن كل واحدة منهن عُيِّنت من قِبل اتحادها الوطني، حيث يشغلن مناصب قيادية بارزة في منظومة كرة القدم، علماً أن القائمة ضمَّت أمينات عامَّات وعضوات في لجان تنفيذية ومديرات أقسام، على سبيل المثال لا الحصر.

كما شهد البرنامج حلقة نقاش مثمرة مع عضوات مجلس FIFA من شتّى أنحاء العالم، ويتعلق الأمر بكل من ديبي هيويت وكانيا كيوماني وماريا سول مونيوز وباسكال فان دام ويوهانا وود. وفي هذا الصدد، قالت كارولينا جولي، رئيسة قسم كرة قدم السيدات في اتحاد بنما لكرة القدم: "في أمريكا الوسطى، لا توجد أدوار قيادية نسائية كثيرة، بينما تبحث الكثير من الشابات عن فرص، ولذا فمن الضروري تعميم مثل هذه البرامج، حتى يتبيَّن للفتيات أن الأمر ممكن فعلاً، إذ من شأن ذلك أن يكون من أبرز النتائج وأكثرها تأثيراً في رأيي".