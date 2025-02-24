كيف أعادت كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ تعريف كرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا

تزدهر كرة القدم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في أعقاب كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

نمو هائل في جميع المجالات سواء داخل الملعب أو خارجه

تشمل معدّلات المشاركة زيادة ملحوظة في المجتمعات المتنوعة

مرّ قرابة ثمانية عشر شهراً منذ أن رفعت أسبانيا بفرح كأس العالم للسيدات FIFA™ على ملعب أستراليا في سيدني، لكن التأثير التحويلي للبطولة يتكشّف في الوقت الفعلي. توجت المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ بطولة لا تُنسى بدأت بشكل مذهل ولم تفشل أبداً في إلهامنا. قبل شهر، في يوم الافتتاح، فاجأت نيوزيلندا بطلة العالم السابقة النرويج، بينما تفوّقت أستراليا المضيفة على جمهورية أيرلندا حيث أُقيمت المباراتان أمام حشود قياسية لكل دولة في كرة القدم للسيدات. وقد ازداد الاهتمام المحلي إلى جانب العاطفة الجياشة بشكل أكبر خلال البطولة، مما أشعل حماساً لا يزال يتردد صداه حتى يومنا هذا.

يُمكن إيجاد التأثير الأكثر وضوحاً من خلال القيام برحلة نهاية الأسبوع إلى الملاعب الرياضية المحلية في كل من أستراليا ونيوزيلندا. لقد كان النمو في أرقام المشاركة مثيراً للإعجاب. في أستراليا، كان هناك نمو كبير بنسبة 16٪ في مشاركة النساء والفتيات في عام واحد. هذا هو التأثير الواضح لكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ والشعبية المستمرة للمنتخب الوطني الأسترالي مع سلسلة من 16 مباراة متتالية على ملعبه شهدت حضور كامل العدد. وقال جيمس جونسون، الرئيس التنفيذي لكرة القدم الأسترالية "ألهمت كأس العالم للسيدات 2023 FIFA جيلًا، ونحن عازمون على الاستفادة من هذا الزخم لتوحيد كرة القدم وتنميتها في جميع أنحاء البلاد."

وقد انعكس النمو في مجالات أخرى مثل كرة القدم الاجتماعية والمدربين والمتطوعين والمزيد. وكان التأثير كبيراً بنفس القدر في نيوزيلندا. قد تشتهر البلاد بأنها قوة في رياضة الرجبي ولكن الإحصائيات الشعبية تحكي قصة متطورّة حيث أصبحت كرة القدم الآن أكبر رياضة جماعياً مع زيادة مشاركة النساء والفتيات بنسبة 27٪ منذ عام 2022 للاعبين في برامج كرة القدم في نيوزيلندا. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم في نيوزيلندا أندرو براجنيل "إن نمو كرة القدم وكرة الصالات في أوتياروا نيوزيلندا في السنوات القليلة الماضية هائل، لكن كأس العالم للسيدات FIFA كانت لها تأثير كبير حقاً، وهو تحديداً ما تريد رؤيته نتيجة لاستضافة حدث ضخم هنا."

كان التركيز على الشمول الاجتماعي والثقافي أحد المبادرات الرئيسية العديدة للبطولة وكان التأثير الإيجابي واضحاً حيث ساعدت لجنة ثقافية في ابتكار مبادرات للاعتراف بمجتمعات الأمم الأولى والماوري وإشراكها، وأصبحت أول بطولة من بطولات FIFA تتضمّن أسماء أماكن تقليدية. وبالنسبة للمضيفين، كان الشمول محركاً رئيسيًا للإرث. حيث وقعت نيوزيلندا لكرة القدم مؤخرًا اتفاقية مع اتحاد الماوري لكرة القدم في أوتياروا لتمكين كلتا المنظمتين من دعم بعضهما البعض والمساعدة في تقديم مجموعة واسعة من البرامج. وقد كان هناك نمو كبير في المشاركة من الأعراق غير الممثّلة، مع زيادة عدد اللاعبين الماوري والباسيفيكا والآسيويين بنسبة 14٪ عن عام 2023. وفي الوقت نفسه، يستمر تنفيذ برنامج Kōtuitui، وهو برنامج مدرسي للأطفال في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، والذي طورّه الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد الماوري لكرة القدم في أوتياروا ومنظمة سبورت نيوزيلندا، بنجاح.