أول معسكر من نوعه للسيدات في عالم الرياضات الإلكترونية FIFAe يمهّد الطريق لجيل جديد من اللاعبات

زيوريخ تستضيف أول معسكر خاص بالسيدات والرياضات الإلكترونية بين 14 و16 يونيو/حزيران

شهد المؤتمر جلسات تدريب ومناقشات وأنشطة اجتماعية وتنافساً على أعلى مستوى

نالت الفائزتان بالمركزين الأول والثاني جائزة هي رحلة مدفوعة لحضور كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

شهد يوم الجمعة اختتم المعسكر الكروي (FAMEHERGAME) الذي دام لثلاثة أيام، وكان عبارة عن برنامج مكثّف لــ24 من أفضل لاعبات كرة القدم الإلكترونية (FIFAe) يهدف إلى رفع مستوى مهاراتهن ودعم تطورهم على المستويين الاحترافي والشخصي في عالم الرياضات الإلكترونية.

تمت إقامة هذا المعسكر الكروي في مقر FIFA ومتحفه في زيورخ، في إطار مبادرة FAMEHERGAME، وبحضور مشارِكات من كافة أرجاء العالم يتمتعن بالخبرة في هذه الألعاب، حيث استفدن من جلسات قدّمها خبراء وتمحورت حول الصحة النفسية والبدنية والتدريب على اللعب وإعداد المحتوى.

ومن بين المتحدثات في هذا المعسكر كانت فيندوس كرانتز من منظمة مكافحة التنمر الإلكتروني Ditch the Label، ومدرب بطلة العالم في كرة القدم الإلكترونية دانييل فير، وبطل العالم السابق أوغوست روزنماير، ومقدمة البرامج التلفزيونية ريتشيل سترينجر، وشخصيات أخرى.

وقد اختتمت هذه الفعالية بعد يومين من المنافسات المحتدمة باستخدام أحدث التقنيات في متحف FIFA الواقع في قلب زيورخ. وكانت الفائزة في المسابقة هي اللاعبة البرازيلية ماريا سيسيليا (التي تلعب باسم Cecilia_1707)، أما وصيفة البطلة فهي الألمانية فابيان مورلوك (التي تلعب باسم Naladinho)، واللتين حصلتا على جائزة استثنائية وهي رحلة مدفوعة التكاليف لحضور بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ التي تنطلق في أستراليا ونيوزيلندا بتاريخ 20 يوليو/تموز.

معسكر FAMEHERGAME في زيوريخ Previous 01 / 15 FAMEHERGAME bootcamp winner Maria Cecília 02 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 03 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 04 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 05 / 15 FIFAe Hall of Fame Induction 2023 06 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 07 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 08 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 09 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 10 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 11 / 15 FAMEHERGAME boot camp at the FIFA Museum 12 / 15 FIFA Fit Session during the FAMEHERGAME Bootcamp 15 13 / 15 FIFA Fit Session during the FAMEHERGAME Bootcamp 3 14 / 15 FAMEHERGAME Bootcamp Participants Group Photo 15 / 15 FAMEHERGAME Bootcamp workshop Next

وبالإضافة إلى المعسكر، تم تنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية على هامشه لتعزيز مستوى التبادل والتعارف بين المشارِكات اللواتي مثّلن 17 دولة، منها البرازيل وليتوانيا والبيرو والمملكة العربية السعودية وبلجيكا وبولندا وكندا وإنجلترا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند والمغرب والبرتغال وإسبانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال المعسكر، تم إدراج بطل العالم في كرة القدم الإلكترونية فرانشيسكو كروز وحامل اللقب مرتين ألفونسو راموس في رواق مشاهير كرة القدم الإلكترونية، ليكونا ثالث ورابع اسم يتم تكريمها في الرواق.

ولم تقتصر فائدة هذا المعسكر التدريبي على توفير موارد قيمة للمشارِكات وفرصة استثنائية للاعبات، بل عزّز روح التضامن والأُلفة بينهن.

والأهم من ذلك أن المعسكر احتفل بحضور السيدات على المستوى التنافسي على أعلى مستويات كرة القدم الإلكترونية، بالإضافة إلى التطرّق لأهم التحديات التي تواجه السيدات في عالم الألعاب الإلكترونية. وانطلاقاً من ذلك تسعى مبادرة FAMEHERGAME إلى تسليط الضوء على السيدات في الألعاب الإلكترونية وخلق الفرص واستحداث فضاء آمن للسيدات اللواتي يتنافسن في مجال كرة القدم الإلكترونية.