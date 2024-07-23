دراسة لـFIFA ومنظمة التجارة الدولية تُظهر التأثير الاقتصادي لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

يعكس التحليل بالأرقام النمو الهائل لكرة القدم للسيدات في السنوات الأخيرة

ساهمت البطولة بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي

تُظهر الرسومات مستويات التدفّق الاقتصادي الناتجة عن البطولة

نشر FIFA ومنظمة التجارة الدولية دراسة حلَّلت التأثير الذي أحدثته كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ على الاقتصاد، في الدولتين المستضيفتين أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا، وكذلك في أرجاء العالم.

شهدت كرة القدم للسيدات تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وهو ما أحدث نقلة في استهلاك الرياضة حول العالم والذي تزامن مع بروز أسماء لاعبات عالميات، وهو ما زاد من حجم التغطية الإعلامية، ووسّع الجانب التجاري للعبة، ورفع مستوى الانخراط معها في كافة أرجاء المعمورة. وتجلى هذا في النسخة التاسعة من البطولة العام الماضي، والتي كسرت الكثير من الأرقام القياسية، وبلغ عدد المتابعين حول العالم ملياري شخص، بينما تواجد 1.98 مليون شخص في مدرجات الملاعب العشرة المستضيفة.

وعن هذا الأمر، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "شاركتْ في البطولة ثماني دول للمرة الأولى بتاريخها، بينما أدركتْ الكثير من دول العالم وبشكل مفاجئ أن أمامها فرصة للمشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA بفضل قرارنا زيادة عدد المنتخبات. أدّت البطولة إلى تحوّل في وجه كرة القدم السيدات، وساد إقبال أكبر عليها من جانب الحكومات والاتحادات الوطنية وجهات البثّ ووسائل الإعلام على حدّ سواء. وكما تُظهر الدراسة، فقد كان للبطولة عائدات كبيرة على الشعوب والمحلية والاقتصاد في الدول المستضيفة والاقتصاد العالمي." من جهتها، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا "بإمكان كرة القدم وفعاليات ضخمة مثل كأس العالم للسيدات أن تعمل على تحفيز التجارة والاستثمار وخلق فرص اقتصادية مستدامة. يسرّ منظمة التجارة العالمية المساهمة في هذه الجهود، ونأمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى نقاشات داخلية أكثر استفاضة بشأن كيفية جعل الرياضة وكرة القدم بمثابة أداة للتنمية."

ويأتي تقرير "الاقتصاد الهدف" (GoalEconomy) الصادر عن مؤسسة OpenEconomics، وهي هيئة تدعم المؤسسات والشركات في صياغة سياسات ومشاريع استثمارية، ليكون أحدث نموذج للتعاون القائم بين FIFA ومنظمة التجارة الدولية منذ أن وقّع الطرفان على مذكرة تفاهم في سبتمبر/أيلول 2022 لاستعراض أفضل الطرق المتاحة لتوظيف كرة القدم من أجل الترويج للاندماج الاقتصادي. ويحمل أحد أقسام الدراسة عنوان "الهدف التنموي"، والذي يشرح الأثر الاقتصادي الذي أحدثته بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA بحد ذاتها، كما يقدّم تفاصيل إنفاق 640 مليون دولار - وهو ما يشمل استثماراً غير مسبوقاً بمبلغ 499 مليون دولار على الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق السياحي - ويُظهر كيف توسّع تأثير البطولة ليشمل فئات أخرى من الاقتصاد العالمي.

ومن بين أبرز ما توصّلت إليه الدراسة هو أن البطولة ساهمت بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وخلقت 38204 وظيفة وأضافت 932 مليون دولار على دخل العائلات. كما تُحلل الدراسة وتشرح الآثار الاقتصادية الرئيسية المباشرة وغير المباشرة والمستحدَثة، بينما تُظهر الرسوم البيانية مستويات التدفق التجاري بحسب القطاعات المختلفة والناتجة عن البطولة، بالإضافة إلى التجارة بين الدول المستضيفة وبقية أرجاء العالم. كما تُظهر كيف يساهم الأثر الاقتصادي للبطولة في تمكين النساء، نظراً لكون النسبة الأكبر من الوظائف الجديدة هي في قطاعات تنطوي على نسبة توظيف كبيرة للسيدات. وأخيراً، تُقدِّم الدراسة نظرة على ما تركته البطولة من أثر على كرة القدم في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في عضوية الأندية وعدد الأطفال الملتحقين بها وزيارة في عدد الحضور بالملاعب وفي مشاركة الإناث باللعبة في المدارس، وقد تجلى ذلك بعد أول تنظيم لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.