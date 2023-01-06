حالما تنجح في الحصول على الترخيص لتكون وكيل كرة قدم، يجب أن تمتثل لمتطلبات التطوير المهني المستمر التي وضعها FIFA. فقد وضع FIFA تدريبات ذات صلة وتتماشى مع التزامه بالحرص على جودة الخدمات التي يقدمها وكلاء كرة القدم لعملائهم حول العالم. ويشمل التطوير المهني المستمر عدة دورات تُقام عبر الإنترنت وتركّز على مواضيع متعلقة بعمل وكلاء كرة القدم. يُمكن الوصول إلى الدورات عبر منصة FIFA للوكلاء . يجب عليك أن تستكمل خطة التطوير المهني المستمر بشكل سنوي من أجل المحافظة على الترخيص الذي تحمله. يمتد تقويم التطوير المهني المستمر من 1 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 30 سبتمبر/أيلول سنوياً.

بالنسبة لأولئك الذين اتبعوا مسار وكيل يحمل ترخيصاً سابقاً، فعليهم الحصول على 40 نقطة دراسية في التقويم السنوي للتطوير المهني المستمر على مدى خمس سنوات ("متطلبات التطوير المهني المستمر لمسار وكيل يحمل ترخيصاً سابقاً") . وبعد خمس سنوات، تصبح متطلبات التطوير المهني المستمر نفس تلك المطلوبة من أي وكيل كرة قدم آخر.

يجب على كل وكيل كرة قدم جديد أن يحصل على 20 نقطة دراسية على الأقل في كل تقويم سنوي للتطوير المهني المستمر على مدى 10 سنوات ("متطلبات التطوير المهني المستمر") . وبعد 10 سنوات، سيتم تقليل متطلبات التطوير المهني المستمر بنسبة 25 في المئة (فعلى سبيل المثال، سيكون عليك اعتباراً من العام 11 على أول تقويم سنوي للتطوير المهني المستمر أن تحصل على 15 نقطة دراسية، بدلاً من 20).