انضمّ إلى مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات وكن أول من يحصل على أخبار فرص التطوع الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA 2026™!

احتفالاً بالنسخة الأولى من الأسبوع العالمي لكرة القدم، نفتح نافذة التطوع بشكل مميز مع اقترابنا من انطلاق الحدث المنتظَر، بطولة كأس العالم FIFA 2026™!

يشهد عام 2026 تنظيم كأس العالم FIFA في نسخة استثنائية تشمل جوانب غير مسبوقة، منها استضافة منافسات البطولة في ثلاث دول، ومشارَكة 48 منتخباً.

Be part of the FIFA Volunteer Community 00:30

وفي فعالية رياضية بهذا الحجم تخوضها نخبة فرق العالم، لا بدّ من الاستعانة بفريق تطوعي استثنائي. ولهذا، سيتم فتح باب التطوّع للبطولة في أواسط شهر أغسطس/آب. وإليكم بعض الإضاءات عما نتطلّع إليه لدى المتقدمين للتطوّع في بطولة كأس العالم FIFA 2026:

يجب أن يكون عمر المتطوعين 18 سنة على الأقل عند تقديم طلب التطوع.

يجب أن تكون لديهم دراية جيدة باللغة الإنجليزية (إتقان لغات أخرى يُعتبر ميزة)!

يجب أن يكونوا متوافرين طوال مدة البطولة، بما في ذلك الدورات التدريبية المقررة قبل موعد انطلاقها.

إلى جانب الشغف بكرة القدم، يجب أن يتحلّى المتطوعون بشخصية ودية ولطيفة، وروح المبادرة.

قد يكون لبعض الأدوار متطلبات محددة على مستوى المهارة أو الخبرة، وسنوافيكم بالمزيد عن ذلك أثناء عملية تقديم الطلبات.

نتوجه بالدعوة للمتطوعين من كافة أنحاء العالم للانضمام إلينا. وليكون المتطوّع مؤهَّلاً للتطوّع، يجب عليه الامتثال لمتطلبات الدخول إلى الدولة المستضيفة.

انضمّوا إلى مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات اليوم وكونوا السباقين في الحصول على أحدث الأخبار عن فرص التطوع في المونديال الكروي المقبل، الذي سيكون أكبر حدث رياضي في التاريخ.