صندوق الاستثمارات العامة وFIFA يوقعان شراكة ضمن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

صندوق الاستثمارات العامة شريكاً للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي ستنطلق في 14 يونيو/حزيران المقبل في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية

تُعزز الشراكة دور الصندوق في المجال الرياضي عالمياً، وتعكس طموحاً مشتركاً مع FIFA لدعم نمو وتطور رياضة كرة القدم

ستكون كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ علامة فارقة في تاريخ كرة القدم، وسيجمع للمرة الأولى 32 من أفضل أندية العالم بينها نادي الهلال السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وFIFA اليوم، انضمام الصندوق كشريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز.

وتعكس الشراكة الجديدة الرؤية المشتركة للصندوق وFIFA في تعزيز قطاع الرياضة، عبر إطلاق فرص جديدة وتشجيع الابتكار والتواصل مع الجماهير الرياضية حول العالم. كما ستركز الشراكة على إتاحة المزيد من الفرص للشباب، ودعم جهود FIFA لإلهام الأجيال الجديدة وزيادة مشاركتها.

وستشهد كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، تحولاً جديداً في مسيرة كرة القدم للأندية والفرق، حيث ستجمع للمرة الأولى 32 من أفضل أندية كرة القدم في العالم، تمثّل الاتحادات القارية الستة التابعة لـFIFA، للتنافس على مدار شهر كامل في 11 مدينة مختلفة عبر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعتبر كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في المملكة والعالم، وسيتابع الجمهور السعودي البطولة التي يشارك فيها نادي الهلال ممثلًا عن قارّة آسيا، بعد أن حجز مكانه ضمن المقاعد الأربعة المخصصة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البطولة، من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا 2021.

وبهذه المناسبة قال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال لدى FIFA: "يسعدنا الترحيب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، ونتطلع معاً إلى تقديم بطولة تاريخية تُلهم وتُوحد الجماهير من جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ سيجمع 32 فريقاً للمرة الأولى، ونحن نجتمع مع شركائنا في هذه البطولة لمواصلة الارتقاء بكرة القدم عالمياً. هذا الدعم للبطولة هو جزء لا يتجزأ من نجاحها، وسيؤكد أهمية الاستثمارات في دعم تطوير كرة القدم للأندية في كل مكان."

من جانبه، قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة من خلال شراكاته ورعاياته إحداث تحوّل إيجابي مستدام في القطاع الرياضي على كافة المستويات، من لاعبين ومشجعين إضافة إلى الدول المستضيفة للفعاليات الرياضية."

وأضاف: "يتصدر الصندوق اليوم الجهود الهادفة لتعزيز نمو رياضة كرة القدم حول العالم، ومن ذلك الشراكة التي عقدها الصندوق مع اتحاد Concacaf العام الماضي، إضافة لملكيته لعدد من الأندية الرياضية، ودوره المستمر في إطلاق الفرص التي تتيح نمو الرياضة في جميع أنحاء العالم."

واختيرت المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 FIFA™، تماشياً مع التحوّل الذي تشهده على مختلف الأصعدة، ومن ذلك رياضة كرة القدم، وستعزز كأس العالم المرتقبة جهود المملكة لدفع تطور اللعبة محلياً وعالمياً لأجيال عديدة قادمة.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ في 12 استاداً رياضياً موزعة على 11 مدينة أمريكية، وتُختتم البطولة – المكونة من 63 مباراة – بلقاء نهائي مشوّق على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، في نيويورك نيوجيرسي، يوم الأحد 13 يوليو/تموز المقبل، سيشهد تتويج بطل عالم جديد للأندية.