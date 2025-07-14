باقات الضيافة لكأس العالم 2026 FIFA™ متاحة الآن للمباريات في الدول المستضيفة الثلاث

بعد الإطلاق الناجح لباقات الضيافة الخاصة بكأس العالم 2026 FIFA™ في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو/أيار، طرح FIFA وشركة On Location تشكيلة أوسع من باقات الضيافة الرسمية

تشمل العروض الجديدة باقات فاخرة لسلسلة مباريات في كندا والمكسيك، بالإضافة إلى باقات المباراة الواحدة في الدول الثلاث

أكبر برنامج ضيافة رسمي بتاريخ كأس العالم FIFA™ يجمع بين تذاكر من أفضل فئة وتجارب حصرية

أعلن FIFA وشركة On Location، المزوِّد الرسمي لباقات الضيافة لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، عن توافر تشكيلة أوسع من باقات الضيافة عبر الموقع الإلكتروني FIFAWorldCup.com/Hospitality ومن خلال مجموعة من الوكلاء المعتمَدين.

بعد أن شهد شهر مايو/أيار إطلاقاً ناجحاً لسلسلة من باقات الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح بإمكان جماهير المستديرة الساحرة حول العالم حجز حزم فاخرة للنسخة الأكبر على الإطلاق من العرس الكروي العالمي والاختيار من تشكيلة متنوعة من باقات الضيافة للمباريات التي ستجري في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية على حدٍّ سواء.

باقة لمباراة واحدة: بإمكان الجماهير شراء باقات ضيافة فاخرة لمواجهات مختارة في مرحلة المجموعات ودور الـ32 (مباراة واحدة في كل باقة). وتشمل الباقة مقعداً مميزاً في المدرجات مع إمكانية الاستفادة من أجنحة خاصة، أو صالة بجانب أرض الملعب، أو صالة مشتركة، وخيارات ضيافة أخرى.

باقة لسلسلة مباريات: بإمكان الجماهير التخطيط لحضور منافسات البطولة من خلال شراء باقات لمباراتين أو أربع أو ثماني مباريات في ملعب واحد أو ملاعب متعددة من اختيارهم. وتشمل الباقة مقعداً مميزاً في المدرجات مع إمكانية الاستفادة من أجنحة خاصة، أو صالة بجانب أرض الملعب، أو صالة مشتركة، وخيارات ضيافة أخرى. مع التنويه إلى أن هذه الحزم قابلة للتعديل بحسب الرغبة، وندعوكم للاستفسار بشأنها.

باقة سلسلة متابعة منتخبي: يُمكن للمشجعين مشاهدة مباريات منتخبهم في دور المجموعات ودور الـ32، بغضّ النظر عن مكان إقامة المباراة. هذه الباقة متاحة لكافة المنتخبات المشارِكة في البطولة، باستثناء منتخبات الدول المستضيفة الثلاث (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)، وتتضمن القدرة على الدخول إلى جناح FIFA، وهو الموقع الحصري المحاذي للملعب والمخصص لفعاليات الضيافة والترفيه قبل المباريات وبعدها، بالإضافة إلى مقاعد فاخرة في الملعب.

باقة سلسلة ملعب محدّد: يُمكن للمشجعين حضور بين أربع وتسع مباريات في ملعب من اختيارهم، ويحظون بالفرصة للجلوس في مقاعد فاخرة مع إمكانية الاستفادة من أجنحة خاصة، أو صالة بجانب أرض الملعب، أو صالة مشتركة، وخيارات ضيافة أخرى. تشمل باقة سلسلة ملعب نيويورك نيو جيرسي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ التي ستجري يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026.

يُذكر أن نطاق هذه الباقات لا يقتصر على الملاعب، بل يهدف إلى توفير تجربة ضيافة استثنائية تشمل أشهى المأكولات وأبرز الجوانب الثقافية التي تتمتع بها المدن المستضيفة الـ16 لمنافسات البطولة. ومن شأن هذه الباقات أن تمكِّن الجماهير من الاستمتاع بروح أمريكا الشمالية في كل مباراة سواء كانوا يتطلعون لمتابعة منتخبهم المفضل أو للاستمتاع بأجواء الإثارة في ملعب محدّد لخوض تجربة لا تنسى في أول نسخة من بطولة كأس العالم FIFA تشهد مشارَكة 48 منتخباً.

بالإضافة إلى المقاعد الفاخرة، قد تتضمن باقات الضيافة خدمات مُرافقة شخصية داخل الملعب، وخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات المحلية والتجارب الغامرة إلى زيارات كبار الضيوف والتسلية المباشرة والهدايا التذكارية وغيرها. كما سيتمتّع أصحاب باقات الضيافة من دخول مُسهَّل إلى الملعب عبر بوابات مخصصة لهم.

وعن هذا الأمر، قال مدير التذاكر والضيافة لدى FIFA فالك إيلر: "مع وصول أكبر حدث رياضي للعبة واحدة إلى أمريكا الشمالية، يسرّنا أن نوسّع خدمات الضيافة الفاخرة بحيث تشمل الدول الثلاث المستضيفة. وبوسع الجماهير حالياً ضمان الاستفادة من عروض حصرية تشمل خدمات عالمية المستوى وأفضل المقاعد في الملعب وأجواء لا تُنسى خلال (بطولة) كأس العالم 2026 FIFA."

من جهتها، قالت المديرة العامة المعنية بالبطولة لدى شركة On Location، أليسيا فالكن: "خلال أقل من عام، سيُشرف FIFA وOn Location على أكبر برنامج ضيافة في تاريخ كأس العالم FIFA الذي يستقطب جماهير كرة القدم من كافة أرجاء العالم لخوض تجربة البطولة. ومن شأن باقات الضيافة أن ترتقي بتجربة الجماهير في البطولة، وتطلق العنان لشغفهم (الكروي) من خلال هذه التجربة غير المسبوقة."

ندعو الجماهير إلى شراء باقات الضيافة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/Hospitality. ورغم أن باقات الضيافة قد تكون متاحة عبر منصات غير رسمية، إلا أن الباقات والتذاكر المشتراة من قنوات غير رسمية قد لا تكون صالحة. وشركة On Location هي منصة البيع الرسمية الوحيدة لباقات الضيافة الخاصة بكأس العالم 2026 FIFA.

بالإضافة إلى ذلك، أقامت On Location اتفاق شراكة مع الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومع اللجان المستضيفة لكأس العالم 2026 FIFA والشركات التابعة لها (ومن ضمنها الفرق والملاعب المحلية)، لتكون وكلاء مبيعات رسمية للبطولة. وسيتم تحديث قائمة وكلاء البيع العالميين المعتمدين بشكل مستمر عبر الرابط onlocationexp.com/fifaworldcup/sales-agents.