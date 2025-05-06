إصدار أولي محدود لباقات الضيافة لكأس العالم 2026 FIFA™ للمباريات في الولايات المتحدة الأمريكية

تجمع باقات الضيافة التذاكر من فئة البريميوم مع تجارب لا تُضاهى

برنامج ضيافة غير مسبوق احتفاءًا باللعبة الجميلة وثقافة المدينة المُضيفة

ستُعرض باقات تتضمن البطاقات للمباريات في كندا والمكسيك للبيع في وقت لاحق من السنة شهد اليوم إعلان FIFA وشركة On Location، المقدم الرسمي لخدمات الضيافة في كأس العالم 2026 FIFA™، عن توفّر باقات ضيافة رائدة لمباريات في الولايات المتحدة الأمريكية على موقع FIFA.com/hospitality، ليتمكن الجماهير من اغتنام الفرصة الأولى لحجز مقعد في أكبر بطولة عالمية مخصصة لرياضة واحدة.

أمّا الإصدار الكامل لباقات الضيافة، التي تتضمن مباريات تستضيفها كندا والمكسيك، فيحصل في وقت لاحق من السنة، في ظلّ استعداد المدن المستضيفة لاستقبال هذه البطولة الأسطورية. وقد أسند FIFA مهمّة تقديم أكبر برنامج ضيافة على الإطلاق إلى شركة On Location، لتقدّم للمشجعين فرصة غير مسبوقة لحضور هذه الفعالية الأبرز السنة القادمة.

ستغيّر هذه الباقات المميزة مفهوم تجربة الجماهير في كأس العالم FIFA™، إذ لا تقتصر على تقديم البطاقات لأصحابها فحسب، بل تزوّدهم بخدمات ضيافة تتخطّى حدود الملعب. وستسمح للجماهير باختبار الروح الحماسية لأمريكا الشمالية من ألذّ المأكولات المستوحاة من النكهات المحلية إلى العروض الثقافية الغامرة التي تلقي الضوء على تقاليد المدن المستضيفة. وسواء كان المشجعون يتابعون منتخبهم المفضل أو يستمتعون بالتجربة في ملعب واحد، سيتمكنون من عيش تجربة لا تُنسى في هذه النسخة الأولى من البطولة التي تجمع 48 منتخباً.

الباقات الأولية المحدودة الكمية المتوفرة على الإنترنت بدءاً من اليوم هي التالية :

سلسلة ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية: يُمكن للمشجعين حضور بين أربع وتسع مباريات في ملعب يختارونه، ويحظون بالفرصة للجلوس في مقاعد من فئة بريميوم في جناح خاص وصالات بجانب أرض الملعب، بالإضافة إلى الكثير من خيارات الصالات والضيافة المشتركة. تشمل باقة ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية في ملعب نيوجيرسي في نيويورك بطاقة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ يوم الأحد 19 يوليو/تموز.

سلسلة أربع مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية: يختار المشجعون أربع مباريات في دور المجموعات في مختلف الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحظون بالفرصة للجلوس في أجنحة خاصة وصالات بجانب أرضية الملعب، بالإضافة إلى الكثير من خيارات الصالات والضيافة المشتركة. تتضمن الباقة مباراتين بين الإثنين والخميس باستثناء المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

سلسلة متابعة منتخبي: يُمكن للمشجعين مشاهدة مباريات منتخبهم في دور المجموعات ودور الـ32، بغضّ النظر عن مكان إقامة المباراة. تتوفر هذه الحزم لجميع المباريات التي لا تشارك فيها منتخبات الدول المستضيفة للبطولة في كأس العالم 2026 FIFA™. تتضمّن هذه الباقة القدرة على الدخول إلى جناح FIFA، الموقع الحصري المحاذي للملعب والمخصص لفعاليات الضيافة والترفيه قبل المباريات وبعدها، بالإضافة إلى مقاعد من فئة بريميوم في الملعب.

بالإضافة إلى مقاعد البريميوم، قد تتضمن باقات الضيافة خدمات داخل الملعب، من المأكولات والمشروبات المحلية والتجارب الغامرة إلى ظهور كبار الضيوف والتسلية المباشرة والهدايا التذكارية وغيرها. كما سيتمتع أصحاب باقات الضيافة من الدخول المسهّل إلى الملعب عبر حواجز أمنية مخصصة لهم.

نحث المشجعين على عدم شراء التذاكر أو الباقات من منصات أو بائعين غير مرخصين، حيث يحتفظ FIFA بالحق في إلغاء أي تذاكر تم الحصول عليها من قنوات غير رسمية. على الرغم من وجود عروض عن بطاقات وباقات ضيافة غير مصرّح بها في السوق حالياً، تبقى On Location المقدّم الرسمي والوحيد لخدمات الضيافة في كأس العالم 2026 FIFA™.

بالإضافة إلى ذلك، أقامت On Location اتفاق شراكة مع الدوري الأمريكي لكرة القدم والأندية الثلاثين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا، بالإضافة إلى اللجان المستضيفة لكأس العالم 2026 FIFA والشركات التابعة لها (ومن ضمنها الفرق المحلية)، لتكون وكلاء مبيعات رسمية للبطولة.سيتم نشر القائمة الكاملة للوكلاء العالميين المعتمدين للمبيعات على الموقع الإلكتروني FIFAWorldCup.com/hospitality قريباً.

بانتظار عشاق المستديرة الساحرة وأصدقائهم وعائلاتهم ممن يتطلعون لخوض تجارب استثنائية، والشركات التي ترغب بتكريم موظفيها وضيوفها، فرصة سانحة لحجز باقات الضيافة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ والتي تشمل تذاكر مباريات البطولة عبر موقع FIFA.com/hospitality أو من خلال الوكالات المعتمدين للمبيعات.