توسيع نطاق برنامج VAR في هونغ كونغ ليشمل السيدات والشباب

إطلاق برنامج حكم الفيديو المساعد في هونغ كونغ في عام 2023

البرنامج مدعوم بتمويل من FIFA Forward

توسيع نطاق تقنية حكم الفيديو المساعد لتشمل نهائيات كأس العالم للسيدات والشباب

اتسع نطاق تغطية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في هونغ كونغ مع توسيع نطاق هذه التقنية لتشمل منافسات السيدات ونهائيات بطولات الشباب.

تم إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد في هونغ كونغ في عام 2023 بعد تمويل من برنامج FIFA Forward وحكومة هونغ كونغ.

وتم تدريب ما مجموعه 39 حكماً ومشغلي الإعادة وتم ترخيصهم من قبل FIFA مع تمويل يغطي أيضاً تكاليف الإنتاج المباشر ومعدات الأجهزة وشراء تقنية حكم الفيديو المساعد المرخصة من FIFA.

“وقال السيد إيريك فوك، رئيس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم: "لا تقتصر فائدة نظام حكم الفيديو المساعد على المباريات نفسها فحسب، بل يمكن استخدامه أيضاً لتدريب الحكام في المستقبل".

"كما أن المباريات الأكثر عدلاً تجعل المباريات أكثر جاذبية للمشاهدين. وهذا يمكن أن يخلق دورة فعالة تجلب دماءً جديدة لمجتمع كرة القدم، وهو ما يتماشى مع هدف اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم المتمثل في تعزيز الاحتراف وتطوير الرياضة كصناعة".

يعد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد جزءًا من استراتيجية اتحاد هونج كونج لكرة القدم على المدى الطويل لرفع المعايير على مستوى المنتخبات الوطنية والدوري لكل من كرة القدم للرجال والسيدات. ويأمل اتحاد هونج كونج لكرة القدم أن تساعد هذه التقنية هونج كونج على استضافة البطولات الدولية في المستقبل.

أُقيمت أول مباراة في دوري هونغ كونغ الممتاز (HKPL) التي تتضمن تقنية حكم الفيديو المساعد بين فريقي شام شوي بو ومنطقة كراونتي الشمالية في سبتمبر 2023. وقد حقق المشروع نجاحًا فوريًا، حيث تم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في 9872 مباراة في دوري هونغ كونغ الممتاز وكأس هونغ كونغ لكرة القدم وكأس درع هونغ كونغ الممتاز وكأس سابلينغ خلال الموسم الافتتاحي بإجمالي 6553 مراجعة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

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من خلال التوسع، استفادت مسابقات السيدات وبطولات الشباب أيضًا من المشروع، بدءًا من نهائي كأس هونغ كونغ لكرة القدم للسيدات حيث فازت مدرسة تشيلسي لكرة القدم في هونج كونج على كيتشي 1-0 يوم الأحد 16 يونيو.

وسرعان ما تبع ذلك تنفيذ التقنية في نهائيات مسابقات الشباب يوم الأحد 23 يونيو/حزيران. وقد تم تمويل هذا التوسع من خلال برنامج FIFA Forward.

وأضاف القائم بأعمال الأمين العام، تشارلز تشيونغ: "أصبح إدخال نظام حكم الفيديو المساعد في دوري هونغ كونغ الممتاز ممكناً بفضل الدعم الكريم من FIFA، ومن المؤكد أن تطبيقه مؤخراً في دوري الشباب الممتاز وكأس اتحاد هونغ كونغ للسيدات هو إنجاز آخر".