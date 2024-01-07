اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.hkfa.com
العنوان
55 Fat Kwong Street,
Homantin,
Kowloon,
HONG KONG
Hong Kong
طرق التواصل
الهاتف: +852/2712 9122
البريد الإلكتروني:hkfa@hkfa.com
فاكس: +852/2760 4303
التنظيم
President
PUI Kwan Kay
Vice President
FOK Kai
Acting General Secretary
TAM Joaquin
Treasurer
SIN Yat Kin
Media And Communication Manager
CHAN Ben
Technical Director
John MORLING
National Coach Men
Jorn ANDERSEN
National Coach Women
Ricardo RAMBO
Chairperson of the Referees Committee
CHIU Sin Chuen Albert
Head/Director of the Referees Department
CHEUNG Charles
Referee Coordinator
TAM Ping Wun
Futsal Coordinator
TSANG Wai Chung
تصنيف هونغ كونغ، الصين
تصنيف منتخب هونغ كونغ، الصين للرجال
تصنيف منتخب هونغ كونغ، الصين للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
152
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
156
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
78
تونس
تونس
1280.87
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
80
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
81
مالي
مالي
1272.76
١٥ مارس ٢٠٢٤
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كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
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١٤ يوليو ٢٠٢٣