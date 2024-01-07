اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين

اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.hkfa.com

العنوان

55 Fat Kwong Street,

Homantin,

Kowloon,

HONG KONG

Hong Kong

طرق التواصل

الهاتف: +852/2712 9122

البريد الإلكتروني:hkfa@hkfa.com

فاكس: +852/2760 4303

التنظيم

President

PUI Kwan Kay

Vice President

FOK Kai

Acting General Secretary

TAM Joaquin

Treasurer

SIN Yat Kin

Media And Communication Manager

CHAN Ben

Technical Director

John MORLING

National Coach Men

Jorn ANDERSEN

National Coach Women

Ricardo RAMBO

Chairperson of the Referees Committee

CHIU Sin Chuen Albert

Head/Director of the Referees Department

CHEUNG Charles

Referee Coordinator

TAM Ping Wun

Futsal Coordinator

TSANG Wai Chung

تصنيف هونغ كونغ، الصين

تصنيف منتخب هونغ كونغ، الصين للرجال
تصنيف منتخب هونغ كونغ، الصين للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
152
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
156
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1020.50

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
78
تونس
تونس
تونس
1280.87
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
80
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
81
مالي
مالي
مالي
1272.76

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين

أحدث المواضيع من اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
HONG KONG, CHINA - DECEMBER 08: HCA Education Executive Committee Mr. Cheung Wai, Football for Schools Director Fatimata Sidibe, and President Chairman of HKFA Eric Fok, FIFA Development Manager East Asia CJ Chen Jun , FIFA Manager F4s Niko Nhouvannasak , Technical consultant for FIFA Alberto Giacomini , and other guests and players pose for photo at the opening ceremony of the Football for Schools at HK Jockey Club National Training Centre on December 8, 2023 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/FIFA)
المنظمة
برنامج Football for Schools يدخل حقبة جديدة في هونغ كونغ
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
TSEUNG KWAN O, HONG KONG - JUNE 11: VAR implementation by the Football Association of Hong Kong at Tseung Kwan O Sports Ground in Tseung Kwan O, Hong Kong on June 11, 2023. (Photo courtesy of Football Association of Hong Kong)
المنظمة
اعتماد تقنية VAR في دوري هونغ كونغ الممتاز بتمويل من FIFA Forward
١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
FIFA Women's World Cup Trophy at Stadium Australia
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
FIFA يكشف عن أعضاء مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™
١٤ يوليو ٢٠٢٣
FIFA knowledge Exchange workshop in Osaka, Japan
التطور التقني
ورشة عمل توجيهية للاتحادات الوطنية الآسيوية حول تطوير المواهب الكروية
٤ يوليو ٢٠٢٣
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