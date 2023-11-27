مونتيري ودالاس: التحكيم يدخل التاريخ في المباراة رقم 1,000 من كأس العالم FIFA

لُعِبت المباراة رقم 1,000 في كأس العالم FIFA في مونتيري بالمكسيك بين تونس واليابان

الحكم إستفان كوفاتش وفريقه الميداني مدعومون بفريق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ذي الخبرة من مركز البث الدولي في دالاس، تكساس

لعب فريقا مونتيري ودالاس معًا دورًا في لحظة تاريخية خلال كأس العالم FIFA

مثّلت المباراة رقم 1,000 في تاريخ كأس العالم FIFA علامة فارقة للبطولة نفسها، وكذلك للمسؤولين الموكل إليهم التحكيم في هذه المناسبة. وفي 20 يونيو/حزيران على ملعب مونتيري في المكسيك، التقى منتخبا تونس واليابان في مباراة ضمن المجموعة السادسة حملت أهمية تاريخية تتجاوز بكثير النتيجة الظاهرة على لوحة النتائج.

وعيّن FIFA الحكم الروماني إستفان كوفاتش لإدارة هذه المباراة التاريخية، وانضم إليه على أرض الملعب في المكسيك مواطناه ميهاي ماريكا وفيرينكز تونيوجي كمساعدين للحكم، والثنائي الكوستاريكي خوان كالديرون (الحكم الرابع) وخوان كارلوس مورا (والحكم المساعد الاحتياطي).

وبينما سُلطت الأضواء بطبيعة الحال على أرض الملعب في مونتيري، جاءت مساهمة لا تقل أهمية من غرفة عمليات الفيديو (VOR) في مركز البث الدولي (IBC) في دالاس بولاية تكساس. هذا وتألف طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد لهذه المباراة التاريخية من السويسري فيداي سان (فريق تقنية حكم الفيديو المساعد)، والأمريكي جو ديكرسون (مساعد تقنية حكم الفيديو المساعد)، والألماني باستيان دانكيرت (داعم تقنية حكم الفيديو المساعد). وشكّلوا معًا فريقًا متمرسًا في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتقديم الدعم لكوفاتش وطاقمه الميداني.

حيث بنى الحكم دانكيرت، حكم الدوري الألماني، مسيرة دولية متميزة كحكم معتمد من FIFA وكحكم من فريق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). كما شارك في العديد من البطولات الكبرى، بما في ذلك كأس العالم FIFA في روسيا 2018 وقطر 2022، وكأس العالم للسيدات FIFA فرنسا 2019™، وكأس العالم للأندية FIFA 2025™. ومع مرور الوقت، بات يمتلك أحد أعلى أرقام التعيينات في إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في تاريخ كأس العالم FIFA.