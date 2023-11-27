إشتفان كوفاتش يحظى بشرف تحكيم المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم FIFA

عُيِّن الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة مباراة تاريخية في بطولة كأس العالم FIFA™ تجمع بين تونس واليابان في مونتيري بتاريخ 20 يونيو/حزيران

قُدِّم للحَكَم كوفاتش قميص adidas خاص يحمل على الكُمَّين أشرطة ذهبية مع لُصاقة تحتفي بالمناسبة وتَظهر عليها عبارة Match 1000 (المباراة 1000)

كرَّس الروماني نفسه واحداً من ابرز حكام كرة القدم في أوروبا

عُيَّن FIFA الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة المباراة التي ستحمل الرقم 1000 في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™ وتجمع بين منتخبي تونس واليابان على ملعب مونتيري بتاريخ 20 يونيو/حزيران.

وسيُساعد كوفاتش بمهمة إدارة هذه المباراة الاستثنائية في تاريخ البطولة الطويل والحافل مواطناه فيرينتس تونيوجي وميهاي ماريكا، بينما سيضطلع الكوستاريكيان خوان كالديرون وخوان كارلوس مورا بدور الحَكَم الرابع والحَكَم المساعِد الاحتياطي.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال بيرلويجي كولينا رئيس قسم FIFA المعني بالتحكيم ورئيس لجنة حكّام FIFA إنه على الرغم من الشرف الذي ينطوي عليه هذا التعيين، إلا أنه اتُّخذ حصراً بناءً على المعايير المعتادة لاختيار أفضل حَكَم للمباراة.

وأردف الحكم الإيطالي السابق ذو المسيرة الحافلة والذي أدار نهائي كأس العالم FIFA بين البرازيل وألمانيا عام 2002: "اخترنا حَكَماً انطلاقاً من قناعتنا بأنه الأفضل لهذه المباراة. وكان على سبيل المصادفة حَكَم المباراة التي تحمل الرقم ألف. وبالنسبة له، يُعتبر هذا أمراً مميزاً، فإدارة مباراة كأس العالم FIFA تنطوي دائماً على شرف هائل وامتياز عظيم".

وأكمل قائلاً: "ما من شكّ في أنه من المميز جداً أن يكون المرء جزءاً من تاريخ كرة القدم ومن تاريخ كأس العالم FIFA، وأن يتم تعيينه لإدارة المباراة رقم 1000 والتواجد على أرض الملعب فيها. وقد قررنا توفير طقم مميز لهذه المباراة، يحمل تفاصيل ذهبية اللون، هي عبارة عن أشرطة ولُصاقة تظهر عليها كأس البطولة والرقم 1000".

وقُدِّم قميص adidas المميز هذا إلى إشتفان كوفاتش أمام زملائه الحُكام الذين يُشكّلون ما يُطلق عليه FIFA اسم Team One. ويحمل القميص على الكُمَّين أشرطة ذهبية مع لُصاقة تَظهر عليها عبارة Match 1000 (المباراة 1000)، وينطبق ذلك أيضاً على قميصي الحكمين المساعِدين تونيوجي وماريكا في ملعب مونتيري.