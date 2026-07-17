سيصبح سلافكو فينتشيش أول سلوفيني يُحكِّم المباراة النهائية لكأس العالم FIFA™ عندما يُدير مواجهة إسبانيا والأرجنتين على ملعب نيويورك نيوجرسي بتاريخ 19 يوليو/تموز

سيكون فينتشيش الحَكَم رقم 23 في تاريخ المباراة النهائية لكأس العالم FIFA

أعرب فينتشيش عن امتنانه لمساعِديه ولعائلته، واصفاً تعيينه بأنه ثمرة جهد جماعي تراكم على مدى سنوات طويلة

إثر اختياره لإدارة نهائي كأس العالم FIFA 2026™ الذي سيستضيفه ملعب نيويورك نيوجرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز ويجمع بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، قال الحَكَم السلوفيني سلافكو فينتشيش إن ذلك يُمثل "شرفاً عظيماً".

وكان بيرلويجي كولينا كبير مسؤولي التحكيم لدى FIFA ورئيس لجنة حكام FIFA هو من أعلن قرار تعيين فينتشيش (46 عاماً) الذي أشار بدوره إلى أن القرار كان مفاجئاً بالنسبة له.

وقال الحكم الذي وُلد في مدينة ماريبور السلوفينية: "أول ما اعتراني كان الصدمة، ومن ثم السعادة. كنتُ أرتجف، فتحكيم نهائي كأس العالم (FIFA) هو شرف عظيم. إنه بمثابة... حلم بالنسبة لكل حَكَم، ولا سيما بالنسبة للحكام الشباب عندما يستهلّون مسيرتهم. ولهذا أشعر بفخر كبير بنفسي، وكذلك بفريقي".

وبذلك، سيُصبح فينتشيش الحَكَم رقم 23 الذي يُدير المباراة النهائية في تاريخ بطولة كأس العالم، وأول حَكَم من سلوفينيا يحظى بذلك الشرف الذي قال عنه: "في البداية لم تسعفني الكلمات، ولكني فخور جداً بتمثيل بلدي سلوفينيا، في أكبر حدث رياضي في العالم. أنا فخور بالفعل، وكذلك فريقي، وسنُقدِّم أفضل ما لدينا".

تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيش حَكَماً للمباراة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™ 02:02

Vيُذكر أن فينتشيش هو حَكَم متمرِّس اضطلع بمهمة إدارة عدة مباريات هامة على المستويين الأوروبي والدولي، ويشمل ذلك كأس الأمم الأوروبية 2020، ونهائي الدوري الأوروبي 2022 بين نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الإسكتلندي.

وبعد ذلك بعامين، عُيِّن حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين بروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى عدة مباريات في كأس الأمم الأوروبية 2024، بما فيها نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا. كما شارك في تحكيم مباريات كأس العالم للأندية FIFA الولايات المتحدة الأمريكية 2025™، وهذه هي المرة الثانية التي يدير فيها مباريات في كأس العالم FIFA™ بعد أن سبق له تحكيم مباراتين في قطر ٢٠٢٢.

وفي النسخة الحالية، كان الحَكَم الرئيسي لمباراتي البرازيل والمغرب، وكذلك الأردن والجزائر في دور المجموعات، ومن ثم المكسيك والإكوادور في دور الـ 32.

وبعد الإعلان عن اختياره، سرعان ما أعرب فينتشيش عن امتنانه في هذا الإنجاز لطاقم التحكيم، وبالتحديد للحَكَمين المساعِدَين توماز كلانتشنيك وأندراش كوفاتشيتش، قائلاً: "التحكيم هو ثمرة جهد جماعي، وما كان ذلك ممكناً من دون توماز وأندراش. إني سعيد للغاية لعملنا سوية طوال مشواري المهني، ومسيرتنا معاً. إننا أصدقاء مقربون، وفريق جيد، ولذلك أودّ أن أتوجه بالشكر لهما".

كما سيكون الأردني أدهم المخادمة الحَكَم الرابع للمباراة النهائية، وسيكون مواطِنه محمد الخلف حَكَماً مساعِداً احتياطياً.

إعلان حكام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم FIFA 2026 Previous 01 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 02 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 03 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 04 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 05 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 06 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 07 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 08 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 09 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 10 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 11 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 12 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 13 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final 14 / 14 Referee Announcement for FIFA World Cup 2026 Final Next

وقال كولينا إن الأداء خلال البطولة كان العامل الرئيسي وراء تعيين الطاقم التحكيمي لإدارة النهائي.

وشرح ذلك قائلاً: "إنها عملية مطوَّلة، وتشمل عناصر متعددة لا بد من أن تجتمع معاً حتى تكتمل الصورة لاختيار حَكَم المباراة النهائية، وهي عملية تستمر طوال البطولة. والأداء هو، بطبيعة الحال، العنصر الأهم، بالإضافة إلى المباريات التي شارَك في تحكيمها سابقاً، وكون منتخب بلاده لا يخوض هذه البطولة، ولكن العامِل الأهم في نهاية المطاف هو الأداء".

كما أشار كولينا إلى أن الكشف عن اسم الحَكَم دائماً ما ينطوي على شعور مميز.

"إعلان حُكام مباراتي النهائي البرونزي والنهائي الذهبي هو أحد أكثر اللحظات إثارة في البطولة، وهو بطبيعة الحال أمرٌ مؤثر بالنسبة للحكام، وبالنسبة لي كذلك. هذه المرة الثالثة التي [أقوم] بذلك خلال كأس العالم FIFA، ولا تزال تنتابني القشعريرة عند إعلان الأسماء".

كما أشار فينتشيش إلى أن استعداداته للنهائي ستنطوي على نفس النهج الصارم الذي اتّبعه طوال البطولة، وشرح ذلك قائلاً: "لن يطرأ تغيير كبير على الاستعدادات، إذ سنقوم بتحليل المنتخبين، رغم أننا كنا نتابع أداءهما منذ أكثر من 40 يوماً. ولهذا سنُحلل أداء الفريقين، وسنحافظ على تركيزنا، وعلى جاهزيتنا البدنية والنفسية، وسنقدّم أفضل ما لدينا بحيث لا نكون محور النقاشات بعد المباراة".

أما بالنسبة لمباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا على ملعب ميامي، فقد تم اختيار الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا لإدارتها، على أن يساعده مواطناه خورخي أوريغو وتوليو مورينو، بينما عُيّن المغربي جلال جيد حكماً رابعاً، ومواطنه زكريا برينسي حكماً مساعداً احتياطياً.

كما تم تأكيد أسماء فريق التحكيم بمساعدة الفيديو (VAR) للمباراتين، بحيث يتولى الأوروغوياني ليودان غونزاليس مهمة حَكَم الفيديو المساعِد في مباراة يوم السبت لتحديد صاحب المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا، وسيعاونه الأمريكي أرماندو فياريال (مساعِد حَكَم الفيديو المساعِد) والإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي (حَكَم فيديو مساعِد داعِم).