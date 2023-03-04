المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد

خلال اجتماعه العام السنوي الـ 137 المنعقد اليوم في لندن، صادق المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) على عدد من التغييرات المتعلقة بقوانين اللعبة وأيضاً على التوضيحات الصادرة بشأنها، مؤكداً في الوقت ذاته القرار المتخذ في اجتماع الأعمال السنوي الأخير والقاضي ببث القرارات المتعلقة بعملية مراجعة لقطات الفيديو عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد (VAR) وعرضها للجمهور في الملعب ولمشاهدي النقل المباشر على شاشات التلفاز.

ترأست الاجتماع العام السنوي السيدة ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحضور ممثلين من FIFA واتحادات كرة القدم بكل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وإدارة المجلس الدولي لكرة القدم، حيث قرَّر المجتمعون مواصلة تحسين عملية التواصل مع الجماهير في الملاعب.

وشكلت بطولة كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022 ™، التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام، نقطة البداية في التجارب المتعلقة حصراً بالقرارات التحكيمية المتخذة عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد، والمقرر أن تتواصل على مدى 12 شهراً، على أن تُجرى في مختلف بطولات FIFA، بما في ذلك بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA المقررة td إندونيسيا بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، على أن يتقرر في وقت لاحق من هذا العام ما إذا كانت هذه التجارب ستمتد لتشمل منافسات أخرى ضمن بطولات FIFA.

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وفي غضون ذلك، قدَّم FIFA إحاطة بشأن التطبيق الناجح للتكنولوجيا شبه الآلية المخصَّصة لتحديد وضعيات التسلل وبشأن النظام "المبسَّط" لحكم الفيديو المساعد، حيث تم الاتفاق على إعادة النظر في بروتوكول حكم الفيديو المساعد وإجراءاته وتطبيقاته العملية مع الأطراف الفاعلية الرئيسية. وبالنسبة للمسابقات التي لا تمتلك الموارد اللازمة للعمل بنظام حكم الفيديو المساعد والنظام "المبسَّط" لحكم الفيديو المساعد، تم الاتفاق على اختبار نظام إضافي لمراجعة لقطات الفيديو، وذلك بهدف جعل هذا النظام متاحاً في اللعبة على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بقوانين اللعبة 2023-2024، التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو/تموز 2023، تم الاتفاق على إدراج تأكيد حالات التسلل المنشورة وفقاً للقانون 11.

وستُنشر خلال الأسبوع المقبل على موقع theifab.com القائمة الكاملة للتغييرات المتعلقة بقوانين اللعبة والتوضيحات الصادرة بشأنها، ويجوز للمسابقات المقرَّر انطلاقها قبل 1 يوليو/تموز 2023 الشروع في تطبيق هذه التغييرات قبل ذلك التاريخ أو إرجاء تنفيذها إلى أجل لا يتعدى تاريخ انطلاق المنافسة اللاحقة.

تم إبلاغ الأعضاء بالمنشور الجديد الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم بعنوان "قواعد كرة القدم - قوانين مُبسَّطة للعبة"، والذي استُخدمت فيه لغة أوضح وبنية أبسط بما يجعل القوانين أكثر سهولة على الاستيعاب، خاصة لدى الشباب واللاعبين والمدربين والجمهور العام.

كما تلقى الأعضاء إحاطة بشأن التجارب المتعلقة بالتبديلات الإضافية الدائمة في حالات الإصابة بارتجاج المخ، حيث قرَّر المجتمعون تمديد فترة إجراء هذه الاختبارات لإتاحة جمع بيانات إضافية في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالتبديلات الإضافية المؤقتة في حالات الإصابة بارتجاج المخ، أكد المجتمعون عدم إجراء أي تجارب في هذه المرحلة، مع إبقائها قيد المراجعة الفعلية، بينما تم الاتفاق على ضرورة التركيز بشكل أفضل على الجوانب التعليمية لتحسين عملية تطبيق البروتوكولات المتعلقة بالتبديلات الإضافية الدائمة.

ورحَّب المجتمعون بالنهج المتَّبع خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والمتمثل في احتساب "الوقت بدل الضائع" بشكل أكثر دقة، حيث تم الاتفاق على ضرورة اتِّباع هذا النهج في مختلف المسابقات عبر العالم.