جياني إنفانتينو يقول في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن "كأس العالم للأندية FIFA يفتح فرصًا للعالم"

رئيس FIFA يقول في اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع والأربعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن كأس العالم للأندية FIFA توفر "لمواطني جميع البلدان" فرصة أن يكون لديها بطل للعالم

ستشهد البطولة التي تضم 32 فريقًا في الولايات المتحدة هذا العام تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة وأكثر من 50 جنسية عالمية

السيد إنفانتينو يخبر الوفود في بلغراد، صربيا، عن طموحات التوسع في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA وبطولة كرة القدم الأولمبية "لتعزيز حركة كرة قدم السيدات بشكل أكبر"

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن بطولة كأس العالم للأندية الجديدة تمنح "مواطني جميع البلدان" فرصة فريدة ليصبحوا أبطال العالم، وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية العادية التاسعة والأربعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلغراد، صربيا.

عندما تنطلق بطولة كأس العالم للأندية FIFA الافتتاحية في الولايات المتحدة في 14 يونيو، سوف تتنافس 32 من أفضل فِرق الأندية على مستوى العالم من أجل فرصة بأن يكونوا أول أبطال عالم حقيقيين للأندية في هذه اللعبة الجميلة.

فازت ثمانية بلدان فقط بكأس العالم FIFA. ومع ذلك، مع تمثيل جميع الاتحادات الستة في كأس العالم للأندية FIFA 2025، وتفاخر الأندية بتشكيلاتها العالمية التي تعكس الطبيعة العالمية لكرة القدم، فإن مليارات المشجعين في جميع أنحاء العالم قد يحظون بتجربة فريدة من نوعها تتمثل في رؤية أحد مواطنيهم يفوز بالجائزة الكبرى في كرة القدم على مستوى الأندية.

"في بطولة كأس العالم للأندية FIFA، سيشارك ممثلون عن 34 بلد أوروبي. قال إنفانتينو في كلمته أمام الوفود المشاركة: "سيشارك أربع وثلاثون بلد أوروبي في بطولة كأس العالم للأندية FIFA". "هذا في الواقع أكثر من جميع البلدان في أوروبا التي شاركت في كأس العالم FIFA، والتي يبلغ عددها 33 بلداً. لذا، فهو يتيح فُرصًا، وتخيل ماذا تكون هذه الفُرص؟ ليس فقط مواطنو البلدان الثماني هم مَن يستطيعون الفوز بكأس العالم للأندية FIFA، بل مواطنو جميع البلدان.

"هذا هو ما تدور حوله كرة القدم. يتعلق الأمر بجمع الناس معًا، وتقريب البلدان إلى بعضها. في الواقع، تضم الأندية الأوروبية الـ 12 اليوم - وهذا مثير للاهتمام أيضًا - 54 جنسية مختلفة، حيث تمثل جميع أنحاء العالم: 34 بلدًا من أوروبا، و20 بلدًا من خمس قارات أخرى. "أوروبا توحد العالم بالفعل، عالم كرة القدم، وهذا هو سبب وجودنا هنا."

وأشار إلى أن 20% من الإيرادات الناتجة عن المسابقة الجديدة ستذهب إلى الأندية غير المشاركة، قائلا إنها "[مبادرة] مهمة جدًا من شأنها تعزيز نمو كرة قدم الأندية في جميع أنحاء العالم". كما سلط الضوء على صفقة البث التي تم التوصل إليها مع DAZN والتي تعني أن المشجعين في جميع أنحاء العالم سيكونون قادرين على مشاهدة كل مباراة من مباريات البطولة البالغ عددها 63 مباراة، بما في ذلك المباراة النهائية في 13 يوليو، مجانًا.

“Fوأضاف رئيس FIFA: "كرة القدم هي رياضة الشعب، كرة القدم للجميع، ونحن نؤمن بذلك". "نحن نؤمن بخلق الفُرص للعالم أجمع، ولكل مواطني العالم، من أجل التألق والتنافس."

وكانت هذه الروح الأخلاقية هي المحور الرئيسي لدعوة السيد إنفانتينو إلى إبقاء كرة قدم السيدات في تقدم مستمر. فبعد النجاح غير المسبوق الذي حققته بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023، والتي كانت أول نسخة بعد زيادة عدد مقاعد المنتخبات من 24 إلى 32 منتخبًا، ستسعى بطولة 2027 في البرازيل - الأولى في أمريكا الجنوبية - إلى البناء على هذا الزخم.

في اجتماع مجلس FIFA خلال مارس 2025، تم تأكيد إطلاق مسابقتين جديدتين للأندية النسائية: كأس العالم للأندية للسيدات FIFA التي ستنطلق في عام 2028 وكأس أبطال FIFA للسيدات التي ستنطلق في عام 2026. وفي الاجتماع نفسه، تمت دعوة الاتحادات الأعضاء التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأعضاء اتحادات الكونكاكاف التابعة لـ FIFA للتقدم بطلب استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2031 مع تشجيع الاتحادات الأعضاء التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على القيام بنفس الشيء لعام 2035.

وقال رئيس FIFA للوفود إن اتحاد كرة القدم الأميركي أعلن عن اهتمامه بتقديم عرض مشترك مع اتحادات وطنية أخرى من المنطقة لاستضافة بطولة 2031، وقد حذا حذوه اتحاد كرة القدم الأيرلندي واتحاد كرة القدم الإسكتلندي واتحاد كرة القدم الويلزي بتقديم عرض مشترك لنسخة 2035، وذكر أن هذه البطولات يمكن أن تكون بداية حقبة جديدة لكرة قدم السيدات.

وأعلن السيد إنفانتينو قائلاً: "إن فكرتنا - التي سوف نناقشها بمزيد من التفصيل في مجلس FIFA قبل المؤتمر في مايو - هي في الواقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، ليكون مساوياً لكأس العالم FIFA للرجال اعتباراً من عام 2031". "الطريق مفتوح أمام إقامة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA في عامي 31 و35 في بعض البلدان الرائعة، في بعض الأمم المذهلة، لتعزيز حركة كرة قدم السيدات بشكل أكبر."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر المؤتمر العادي التاسع والأربعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلغراد Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks during the 49th Ordinary UEFA Congress 02 / 12 FIFA President Gianni Infantino smiles whilst holding the UEFA Women's Euro match ball during the 49th Ordinary UEFA Congress 03 / 12 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Chief of Global Football Development Arsene Wenger during the 49th Ordinary UEFA Congress 04 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks during the 49th Ordinary UEFA Congress 05 / 12 FIFA President Gianni Infantino and UEFA President Aleksander Ceferin pose for a photo with the UEFA Women's Euro match ball during the 49th Ordinary UEFA Congress 06 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks during the 49th Ordinary UEFA Congress 07 / 12 FIFA President Gianni Infantino looks on during the 49th Ordinary UEFA Congress 08 / 12 A general view as FIFA President Gianni Infantino speaks during the 49th Ordinary UEFA Congress 09 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks during the 49th Ordinary UEFA Congress 10 / 12 FIFA President Gianni Infantino alongside FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe (L) and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez (C) during the 49th Ordinary UEFA Congress 11 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks during the 49th Ordinary UEFA Congress 12 / 12 FIFA President Gianni Infantino during the 49th Ordinary UEFA Congress Next

“وأوضح أيضا أن FIFA يشارك في محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) فيما يتعلق بنظام بطولة كرة القدم الأولمبية (OFT). وكما حدث في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس العام الماضي، تضم بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال حاليًا 16منتخبًا تحت 23 عامًا، وتضم أيضًا عدد محدد من اللاعبين فوق السن القانوني، في حين يتنافس 12 منتخبًا للسيدات فقط على الميدالية الذهبية.

"لقد سألنا اللجنة الأولمبية الدولية ما إذا كان بإمكاننا تشكيل 16 منتخبًا للرجال و16 منتخبًا للسيدات. يبدو أن هذا غير مستحيل" أوضح السيد إنفانتينو. "سوف نستمر في طرح الأسئلة، ولكن اقتراحنا الذي سوف نناقشه بالطبع داخليًا أيضًا - وقد بدأنا بالفعل في مناقشته - هو أنه إذا لم يكن من الممكن الحصول على 16 و16، فيجب أن نفكر في التبديل."