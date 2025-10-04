زعماء سياسيون مغاربة وإسبان وبرتغاليون يناقشون كأس العالم FIFA 2030™ مع جياني إنفانتينو

التقى رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو.

ستستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا كأس العالم FIFA 2030 ™ بشكل مشترك

يقول السيد إنفانتينو إن البطولة ستكون "احتفالاً لا يُنسى بكرة القدم"

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو، برئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، لمناقشة الاستعدادات لكأس العالم 2030 FIFA™ التي ستستضيفها الدول الثلاثة بشكل مشترك.

ستكون البطولة أول بطولة لكأس العالم للرجال لكرة القدم تقام عبر قارتين، وفي أعقاب الاجتماع الذي عقد في نيويورك بالولايات المتحدة خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى 2025، قال السيد إنفانتينو إن هذه المناسبة ستكون "احتفالاً لا يُنسى بكرة القدم".

“"أجرينا مناقشات إيجابية حول قدرة البلدان الثلاثة الجميلة على توحيد العالم عندما تستضيف معًا بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030. وأضاف رئيس FIFA "ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم التي تقام فيها البطولة في أوروبا وإفريقيا، وهذا من شأنه أن يقرب القارتين بشكل أكبر".

"ستتعاون دولتان من أكبر دول أوروبا تاريخًا ونجاحًا في كرة القدم مع دولة إفريقية حققت تقدمًا لا يصدق في السنوات الأخيرة، كما رأينا في كأس العالم لكرة القدم عام 2022، عندما أصبحت أول فريق من قارة إفريقيا يصل إلى الدور نصف النهائي. "داخل الملاعب المذهلة والأجواء الرائعة، سيحظى المشجعون من جميع أنحاء العالم باحتفال لا ينسى لكرة القدم، والذي سيترك إرثًا كبيرًا لجميع البلدان الثلاثة."

وأضاف قائلًا: "تتمتع الدول الثلاثة بخبرة كبيرة في استضافة البطولات الدولية الكبرى بنجاح، وأود أن أشكر السيد أخنوش والسيد سانشيز والسيد رانجيل على وقتهم وروحهم التعاونية ونحن نستعد لتنظيم نسخة مذهلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم."

ستشهد البطولة أيضًا إقامة مباراة واحدة في كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي كجزء من الاحتفال بمرور مئة عام على أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث أقيمت النسخة الافتتاحية في أوروغواي عام 1930.

تم اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم FIFA 2030™ بالتزكية عندما اجتمعت جميع اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 في كونجرس FIFA الاستثنائي في 11 ديسمبر 2024.