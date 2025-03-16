رئيس FIFA يشكر أعضاء الاتحاد الكاريبي لكرة القدم على المساعدة في تطوير مواهب المنطقة "المذهلة"

انتخاب ليندون كوبر بالتزكية رئيسًا جديدًا للاتحاد الكاريبي لكرة القدم (CFU) خلال المؤتمر الذي انعقد في سانت لوسيا

جياني إنفانتينو يوجه الشكر لرئيس اتحاد الكاريبي لكرة القدم المنتهية ولايته، راندي هاريس

قائلًا إن منطقة البحر الكاريبي لديها مواهب "مذهلة" تتطور بفضل الدعم من الاتحاد الكاريبي لكرة القدم

وجه رئيس FIFA الشكر لاتحادات FIFA الأعضاء المتواجدين في الاتحاد الكاريبي لكرة القدم على جهودهم الحثيثة في تنمية المواهب الكروية "المذهلة" بين الشباب في المنطقة. حضر جياني إنفانتينو مؤتمر الاتحاد الكاريبي لكرة القدم الثامن والأربعون في سانت لوسيا، والذي جرى فيه انتخاب ليندون كوبر، رئيس اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم، بالتزكية كرئيس جديد للاتحاد الكاريبي لكرة القدم.

وفي تهنئته للسيد كوبر، قال رئيس FIFA: "لقد كانت لدينا علاقة رائعة على مدار سنوات عديدة، وهو رجل رائع بحق، لأن جميع مَن تحدثت معهم عن ليندون كوبر قالوا لي جميعًا نفس الشيء، ‘حسنًا، لقد كان نشطًا طوال حياته ويستحق أن يكون حيث هو الآن‘، أو حيث سيكون في غضون بضع دقائق من الآن. لذا، أنت تستحق ذلك، ليندون كوبر. شكرًا جزيلًا لك."

كما وجه السيد إنفانتينو الشكر أيضًا للرئيس السابق، راندي هاريس، على السنوات الثماني التي قضاها في منصبه. وقال إنفانتينو: "لقد قام بكل وظيفة ممكنة في كرة القدم، في باربادوس وفي الاتحاد الكاريبي لكرة القدم والكونكاكاف، بالإضافة إلى FIFA الآن أيضًا". سوف ينضم السيد هاريس، الذي يرأس اتحاد باربادوس لكرة القدم، إلى مجلس FIFA، بعد أن تم انتخابه في مؤتمر الكونكاكاف، الذي عُقد أيضًا في سانت لوسيا يوم أمس.

كما تحدث رئيس FIFA عن الطريقة التي تتقدم بها كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي بمساعدة الجميع. وقال: "أنا فخور وسعيد ... بأن أكون رئيسًا لـ FIFA بدعمكم جميعًا وبدعم (رئيس الكونكاكاف) فيكتور [فيتوريو] (مونتالياني)، الذي قدم - لأول مرة في تاريخ FIFA - بعضًا من منح التضامن ودعم التطوير للاتحاد الكاريبي لكرة القدم حتى تتمكنوا من الاستثمار بشكل فعلي في كرة القدم النسائية وكرة القدم الرجالية وكرة القدم للشباب، وتنمية المواهب المذهلة التي لدينا في هذه المنطقة بالطريقة الصحيحة،".

"لقد تبنيتم هذه الفكرة بالروح السليمة، ويمكنكم رؤية هؤلاء الفتيات والأولاد في منطقة البحر الكاريبي ينمون بطريقة لم يتصورها أحدٌ من قبل. "ستقام بطولة كأس العالم (FIFA) هنا في أمريكا الشمالية العام المقبل، ولكن كأس العالم الذي يفوز بها كل واحد منكم كل يوم بفضل أنشطتكم كرؤساء ومسؤولين في اتحادات منطقة البحر الكاريبي؛ بطولة كأس العالم التي تفوزون بها هي بالضبط تلك الابتسامة التي ترتسم على وجه تلك الفتاة أو ذلك الصبي الذي يلعب في ملعب كرة القدم بفضل الأنشطة التي تقومون بها".

تستفيد اتحادات FIFA الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي، مثل نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، من برنامج FIFA Forward الذي يوفر الدعم المالي لمساعدتها في تغطية تكاليف التشغيل ومشاريع التطوير. يحق لكل واحد من اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددهم 211 الحصول على ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي خلال الدورة الحالية (2023 إلى 2026)، في حين أن الاتحادات الإقليمية، مثل الاتحاد الكاريبي لكرة القدم، يحق لها الحصول على ما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي. ويوظف الاتحاد الكاريبي لكرة القدم الأموال في تنظيم مبادرات مثل سلسلة CFU Challenge U-14 السنوية ودورات التحكيم للجيل القادم.

كما يدعم FIFA أيضًا تطوير كرة القدم من خلال مخطط FIFA لتنمية المواهب والذي يهدف إلى تمهيد الطريق إلى الاحتراف أمام كل موهبة شابة. هذا وفر التمويل إلى 22[DF1] من الاتحادات الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي وتم بالفعل إنشاء ست أكاديميات للمواهب تابعة لـ FIFA في المنطقة.