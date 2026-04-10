رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحتفل بافتتاح ملعب FIFA Arena المصغر ومبادرة "أحذية FIFA للجميع" في تركيا

سيدعم FIFA بناء 10 ملاعب FIFA Arena مصغرة في تركيا، بما في ذلك مرفق جديد مبتكر في ريفا.

اشترى FIFA 20,000 زوج من أحذية كرة القدم لتوزيعها مجاناً على الأطفال حول العالم.

تأتي زيارة السيد إنفانتينو في أعقاب حملة تركيا الناجحة في التأهل لكأس العالم FIFA 2026™

بينما تواصل تركيا احتفالاتها بالتأهل المثير لكأس العالم FIFA 2026™ بعد فوزها في مباراة الملحق الشهر الماضي على كوسوفو، زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو محافظة إسطنبول لتدشين مبادرتين من شأنهما إلهام الجيل القادم من لاعبي كرة القدم الأتراك وتجهيزهم.

وبرفقة رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حجي عثمان أوغلو، أطلق السيد إنفانتينو الجزء التركي من مبادرة "أحذية FIFA للجميع" وافتتح أول ملعب FIFA Arena مصغر مزود بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية وغُرف لتغيير الملابس، وهو مرفق مبتكر يتواجد في مدرسة متوسطة بريفا، شمال إسطنبول على البحر الأسود.

قال السيد إنفانتينو أثناء افتتاحه ملعب FIFA Arena المصغر الجديد: "إن كان هناك بلد، وإن كانت هناك مدينة أيضاً، ترمز إلى تلاحم الثقافات، وتآلف الحضارات، واتصال القارات، فستكون تلك البلد تركيا، وستكون تلك المدينة إسطنبول. عندما تتضافر كل الجهود، وعندما يتجمع العالم بأسره، فهذا هو السبب في أنني كرئيس لـ FIFA، أشعر بالفخر والسرور لوجودي هنا في تركيا معكم جميعاً."

وتابع قائلاً: "نحن هنا اليوم أيضاً، بالطبع، لافتتاح ملعب FIFA Arena الجميل هذا، والذي يمثل جزءاً من مشروع كبير." "لدينا بالفعل 10 أو 11 هنا في تركيا، بما في ذلك جميع تلك التي تمكنا من بنائها معًا في منطقة الزلزال؛ لعلّها تمنحُ بعض المواساة للأطفال الذين مروا بتلك الظروف العصيبة. بفضل كرة القدم، يمكنهم جعلهم يبتسمون مجددًا."

هذا وقد أطلق السيد إنفانتينو رسمياً مشروع FIFA Arena خلال كونغرس FIFA الخامس والسبعين في أسونسيون، باراغواي، ويهدف المشروع إلى بناء ما لا يقل عن 1,000 ملعب مصغر في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2031. وقد صُمِمت لإنشاء بنية تحتية لكرة القدم يسهل الوصول إليها وآمنة ومستدامة، لا سيما في المناطق التي يكون فيها وصول الأطفال والمجتمعات إلى المرافق الرياضية عالية الجودة محدودًا.

توجد الآن ملاعب مصغرة في جميع الاتحادات القارية الستة، بالإضافة إلى الملعب الجديد في ريفا، والذي يتواجد بالقرب من تقاطع قارتين. ومن بين ملاعب كرة القدم المصغرة العشرة في تركيا التي سيدعمها FIFA من خلال FIFA Arena وبرنامج FIFA للتعافي، يتواجد العديد منها في جنوب شرق تركيا، وهي منطقة تضررت من الزلزال المدمر في فبراير 2023.

كما أكد السيد حجي عثمان أوغلو أيضًا أن الاتحاد التركي لكرة القدم يأمل في بناء ما يقارب 60 ملعبًا مصغرًا في المجموع.

وقال رئيس FIFA: "أنا متأكد من أننا سنجد شركاءً سيساعدوننا في بناء هذه (المرافق)، لأنه عندما ترى هذا المرفق، هنا أيضًا في هذا المكان الجميل، فإنه يبدو رائعًا. يبدو جميلاً، ويبدو مبهجاً". "لكن الأهم من ذلك، أنه يمنح هؤلاء الأطفال فرصة لعب كرة القدم في بيئة آمنة وصحية... هذه أماكن يمكن للأطفال، وكذلك للبالغين مثلنا الذين ما زالوا أطفالاً في قلوبهم، أن يحلموا فيها جميعاً."

الأحلام تحتاج إلى دعم، ولهذا السبب أطلق FIFA مبادرة "أحذية FIFA للجميع" الشهر الماضي في باريس بفرنسا. فانطلاقاً من نهج شامل لتطوير كرة القدم، اشترى FIFA 20,000 زوج من الأحذية الرياضية بتسعة مقاسات مختلفة، بالإضافة إلى المعدات ذات الصلة مثل حقائب الأحذية، والتي سيتم تخصيصها للاعبين الشباب غير القادرين على شراء زوج خاص بهم. ويأتي انضمام تركيا للبرنامج في أعقاب فعاليات "أحذية FIFA للجميع" الأولى التي أقيمت في فرنسا والمكسيك ورواندا.

مشاركة تركيا الحماسية في هذين البرنامجين التابعين لـ FIFA ليست مفاجئة، حيث كان الاتحاد التركي لكرة القدم مثالاً نموذجياً لاتحاد عضو في FIFA يستفيد من برامج FIFA المختلفة وتمويله ومبادراته لتطوير اللعبة.

قال السيد إنفانتينو: "أتوجه بخالص الشكر لكم على استضافتي هنا، وأشكركم على شراكتكم، وعلى مساهمتكم، وعلى مساعدتكم."

وفي أواخر مارس/آذار 2026، أثمر هذا التفاني والاستثمار عن فوز مثير في مباراة فاصلة في كوسوفو وخطف بطاقة التأهل لكأس العالم FIFA 2026™ في أمريكا الشمالية. هذا وقد كانت المرة الأخيرة التي كانت فيها تركيا مشاركةً في النهائيات عام 2002، عندما فازت بميدالية برونزية مستحقة، ويتزايد الترقب والحماس قبل انطلاق البطولة الرائعة هذا الصيف. ستواجه تركيا أستراليا وباراغواي ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المضيفة المشاركة، في دور المجموعات.