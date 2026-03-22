رئيس FIFA يُطلق مبادرة أحذية FIFA للجميع التي تستهدف الأطفال حول العالم

قام FIFA بشراء 20 ألف حذاء كرة قدم سيتم توزيعها مجاناً على الأطفال حول العالم خلال المرحلة التجريبية من المشروع

رئيس FIFA: "ليس بمقدور الكثير من الأطفال حول العالم شراء أحذية كرة القدم"

حصل أطفال من ضواحي باريس على أحذية كرة قدم تحمل علامة FIFA خلال احتفالية إطلاق المشروع في باريس

بمناسبة إطلاق مبادرة "أحذية FIFA للجميع" التي تقوم على التبرّع بأحذية مجانية لأطفال المجتمعات المحرومة والمهمشة حول العالم، شارك رئيس FIFA جياني إنفانتينو في فعالية توزيع على مجموعة من اليافعين واليافعات.

وفي أولى مراحل هذه الحملة، قام FIFA بشراء 20 ألف حذاء تحمل علامة FIFA من تسعة قياسات سيتم توزيعها على فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و16 سنة ولا يملكون إمكانيات مادية لشرائها، بحيث يمكنهم استخدامها في التدريب والبطولات والأنشطة الترفيهية.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يُطلق مبادرة أحذية FIFA للجميع التي تستهدف الأطفال حول العالم 02:04

وعلى هامش إطلاق المشروع برفقة مجموعة من أساطير FIFA الذين وزّعوا الأحذية على أطفال من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "مبادرة أحذية FIFA للجميع مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونشهد اليوم إطلاق المرحلة التجريبية من المشروع. ويعود السبب في ذلك لكون أحذية كرة القدم لا تزال الجزء الأغلى من معدات (لعب كرة القدم)، وليس بمقدور الكثير من الأطفال حول العالم شراؤها."

وأردف "لقد اعتقدنا في FIFA أن مهمتنا يجب أن تكون أيضاً منح هؤلاء الأطفال فرصة لعب كرة القدم، ليس فقط على ملاعب جميلة، ولكن أيضاً وهم يرتدون أحذية جميلة."

لقد اعتقدنا في FIFA أن مهمتنا يجب أن تكون أيضاً منح هؤلاء الأطفال فرصة لعب كرة القدم، ليس فقط على ملاعب جميلة، ولكن أيضاً وهم يرتدون أحذية جميلة. جياني إنفانتينو رئيس FIFA

وخلال كلمة له على هامش افتتاح ملعب صغير مؤقت في إطار مبادرة FIFA Arena في ساحة الكونكورد وسط باريس التي شهدت كذلك إطلاق مبادرة أحذية FIFA للجميع، سلَّط إنفانتينو الضوء على تفاصيل هذا المشروع الجديد والمستفيدين منه.

وقال إنفانتينو "بدأنا بمرحلة تجريبية بتوزيع 20 ألف حذاء في 10 إلى 15 دولة. وفي حال كانت النتائج جيدة كما نتوقّع، نظراً لجودة نوعية الأحذية، سنقوم بإنتاج الكثير منها، وبالتالي سيتم توزيع مئات آلاف الأحذية ليستفيد منها الأطفال حول العالم."

وأضاف "نُنتج هذه الأحذية ونشحنها ونُرسلها إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء حول العالم. سينصبّ التركيز على أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا، بحيث تكون الأولوية للدول الأكثر حاجة للدعم. ومن ثم ستُقرر الاتحادات الأعضاء لدى FIFA حول العالم المناطق التي ستستفيد من هذه الأحذية والمدارس التي ستشهد توزيعها مجاناً."

وستستمر المرحلة التجريبية للمشروع هذا الشهر بمحطتين في المكسيك خلال أبريل/نيسان.

ولدى سؤال إيمانويل أديبايور، أحد أساطير FIFA، عن أول حذاء لكرة القدم يحصل عليه خلال سنوات النشأة في توغو، أجاب قائلاً "أتذكّر ذلك وكأنه جرى بالأمس، كنتُ صغيراً جداً، ولطالما أردتُ انتعال حذاء رياضي أثناء اللعب، إلا أن ذلك كان صعباً جداً، فتوجّهتُ إلى والدتي التي أقرضتني بعض المال لأشتري حذاءً رياضياً."

اليوم أستطيع أن أرى كل ما وضعه FIFA من أجل هؤلاء الأطفال الصغار. إيمانويل أديبايور أسطورة FIFA

وأضاف "اليوم أستطيع أن أرى كل ما وضعه FIFA من أجل هؤلاء الأطفال الصغار. إنها مساهمة هائلة حقاً، وأمر رائع لأولئك الأطفال غير القادرين هم وأولياؤهم على شراء هذه الأحذية. FIFA موجود لمساعدتهم، وهو أمرٌ عظيمٌ فعلاً. تهانينا لـ FIFA على هذه المبادرة."