جياني إنفانتينو يُطلق مبادرة "أحذية FIFA للجميع" في المكسيك ويلتقي برائدات كرة القدم المكسيكية

إطلاق مبادرة "أحذية FIFA للجميع" خلال زيارة إلى مركز الأداء العالي التابع للاتحاد المكسيكي لكرة القدم.

الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يُكرّم رئيس FIFA جياني إنفانتينو ويطلق اسمه على المبنى الجديد.

لاعبات منتخب المكسيك لكرة القدم النسائية لعام 1971 يلتقين بالسيد إنفانتينو خلال افتتاح المعرض.

زار جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، مركز الأداء العالي التابع للاتحاد المكسيكي لكرة القدم بعد تجديده مؤخرًا، وشارك في إطلاق مبادرة "أحذية FIFA للجميع" في الدولة التي ستستضيف بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بالمشاركة مع كندا والولايات المتحدة. خلال زيارته لمركز الأداء العالي، كرّم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم رئيس FIFA بإطلاق اسمه على المركز.

وفي وقت سابق، زار السيد إنفانتينو متحف "يانكويك" في حي "إيزتابالابا" بالعاصمة المكسيكية، وذلك لحضور معرض خاص يعكس الصلة العميقة بين كرة القدم والثقافة والمجتمع. كما التقى السيد أنفانتينو كلًّا من أليسيا فارغاس رانخيل وإلفيرا أراسين ولوردس دي لا روزا؛ وهن ثلاث عضوات في منتخبPioneras de 71 المكسيكي، الذي شارك في بطولة كرة القدم النسائية لعام 1971 التي أُقيمت في العاصمة.

يوفر برنامج "أحذية FIFA للجميع"، الذي أُطلق لأول مرة في باريس بفرنسا في 22 مارس 2026، أحذية كرة قدم مجانية للأطفال المحرومين حول العالم. اشترى الاتحاد الدولي لكرة القدم 20,000 زوج من الأحذية الرياضية التي تحمل علامة FIFA التجارية، بتسع مقاسات مختلفة، بحيث يمكن استخدامها في التدريبات والمنافسات وأوقات الترفيه؛ وخلال المرحلة الأولية من المشروع، سيتم توزيع هذه الأحذية على الفتيات والفتيان الصغار الذين لا يستطيعون عادةً تحمل تكلفة شراء زوج منها.

مرفوقًا برئيس الكونكاكاف فيتوريو مونتالياني، التقى السيد إنفانتينو برئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إيفار سيسنيغا، ومفوض الاتحاد ميكيل أريولا، ورؤساء أندية الدوري المكسيكي الممتاز Liga MX خلال زيارته إلى مركز الأداء العالي.

قال رئيس FIFA: "ما يجب علينا جميعاً السعي لتحقيقه هو تحويل حدث كأس العالم في هذه الظروف التي يمر بها العالم، إلى كأس عالم للوحدة؛ مناسبة لجمع العالم وتوحيده، فالجميع يعرف أن المكسيك هي بلد الفرح والسعادة والشغف والمحبة؛ فليكن كأس العالم المقبل كأس العالم للسعادة. هذا ما نريده جميعاً، وما سنستمتع به جميعاً."

يُستخدم مركز الأداء العالي من قِبَل جميع المنتخبات الوطنية المكسيكية، من فئتي المنتخبات الأولى والشباب؛ حيث منحت التحسينات التي أُنجزت الفرصة المثلى لتدريب اللاعبين النخبة وإعداد المنتخبات الوطنية.

وفي معرض تهنئته للاتحاد المكسيكي لكرة القدم بمناسبة افتتاح المرافق المُجدَّدة، قال السيد إنفانتينو: "أشعر بامتنانٍ عميقٍ وتواضعٍ بالغٍ لتسمية هذا المبنى الجديد باسمي. إن أهم ما في الأمر هو أن نواصل إلهام الأطفال الصغار، وأن نخلق لهم الفرص لممارسة لعبتنا؛ ولذلك شعرت بالسعادة أيضاً لتوزيع أحذية كرة القدم على الفتيات والفتيان الصغار، وذلك في إطار مبادرة 'أحذية FIFA للجميع' التي أطلقها FIFA."

ستستهل المكسيك مشاركتها في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في 11 يونيو، عندما تواجه جنوب أفريقيا على ملعب مدينة مكسيكو سيتي، الذي سيصبح أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA™ في ثلاث مناسبات. تُعد مدينة مكسيكو سيتي إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم، إلى جانب غوادالاخارا ومونتيري.

في متحف "يانكويك"، افتتح رئيس FIFA معرض Álbum Épico الخاص، وذلك بصحبة حاكمة مدينة مكسيكو، كلارا بروغاذا؛ كما دعا لاعبات منتخب المكسيك وصيف بطولة السيدات لعام 1971 للصعود معهما إلى المنصة. بلغت المكسيك نهائي تلك البطولة السداسية، ولكنها خسرت أمام الدنمارك أمام حشدٍ جماهيري تجاوز 100,000 متفرج في ملعب مكسيكو سيتي، الذي كان يُعرف آنذاك باسم "إستاديو أزتيكا".

وبعدها قال السيد إنفانتينو: "سنجلب الفرح والسعادة للملايين انطلاقاً من مكسيكو سيتي؛ والابتسامات المرسومة على الوجوه اليوم هي الدليل على أن الجميع هنا سيستضيفون العالم بشغفٍ كبير وحفاوةٍ بالغة.