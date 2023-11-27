جياني إنفانتينو يؤكد أن كأس العالم FIFA 2026™ ستكون "تجربة لا تُنسى" مع اقتراب موعد انطلاق البطولة

رئيس FIFA: "التحضيرات تسير على نحو ممتاز للغاية... والحماس يتصاعد يوماً بعد يوم"

المباراة الافتتاحية لأول نسخة من كأس العالم FIFA™ بمشاركة 48 منتخباً ستُقام يوم 11 يونيو/حزيران

من المتوقع حضور أكثر من سبعة ملايين مشجع خلال البطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مشترك

قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم FIFA 2026™، أكد رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن الدول المستضيفة المشتركة في استضافة البطولة - كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية - "تعمل بلا كلل" لضمان "تجربة لا تُنسى" لجميع الحاضرين.

وكان قد تم في وقت سابق من هذا الشهر الكشف عن أسماء الفنانين العالميين الذين سيحيون حفلات الافتتاح في كل من الدول المستضيفة الثلاث، فيما تتواصل حالياً عمليات تركيب الأرضيات العشبية الجديدة في مختلف الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم FIFA 2026™.

وفي الوقت ذاته، تضع المدن المستضيفة ومقرات إقامة المنتخبات اللمسات الأخيرة على استعداداتها، مع استمرار العدّ التنازلي لانطلاق النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ كأس العالم FIFA™.

“وقال رئيس FIFA مع اقتراب موعد المباراة الأولى المقررة يوم 11 يونيو/حزيران في مكسيكو سيتي، حيث يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الجنوب أفريقي: "التحضيرات تسير على نحو ممتاز للغاية حقيقةً. فالحماس يتصاعد فعلاً. لقد انتظرنا هذه اللحظة، ونترقَّب صافرة البداية منذ سنوات، وقد حان الوقت الآن لانطلاق البطولة".

وأضاف: "نحن نشرك الدول الثلاث المستضيفة في هذا الحدث الرياضي الهائل والفريد، أكبر حدث رياضي في تاريخ العالم. فجميع المدن المستضيفة الست عشرة تعمل بلا توقف لضمان جاهزية كل شيء للمشجعين، إذ ستُقام مهرجانات المشجعين وعروض المشاهدة العامة في مختلف أنحاء الدول الثلاث. كما أن كل عمدة ومحافظ ومسؤول في هذه البلدان منخرط في العمل لضمان أن يحظى الجميع بتجربة لا تُنسى".

هذا ومن المتوقع أن يحضر البطولة أكثر من ستة ملايين مشجع، في حين يُنتظر أن يتابع نحو ستة مليارات شخص حول العالم هذه النهائيات الممتدة على 104 مباريات.

“وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "نحن مستعدون لفتح أبوابنا أمام العالم، وللترحيب بالعالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية"، مشيراً إلى الشراكة التي تجمع FIFA بمنصة Fanatics الرياضية العالمية، والتي ستُقرّب أجواء البطولة من الجماهير أكثر من أي وقت مضى، وذلك قبل المباراة النهائية المقررة في نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو/تموز.

وأضاف: "نعمل أيضاً مع Fanatics، وخلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو/تموز، سنكون حاضرين في مركز جافيتس ضمن فعاليات مهرجان Fanatics (Fest). وهناك أيضاً أمر جديد تماماً، إذ سيُقام المؤتمر الصحفي الرسمي السابق للمباراة النهائية ضمن هذه (الفعالية)، في تجربة استثنائية أخرى".

وفي بطولة تزخر بالأحداث التاريخية، ستشهد المباراة النهائية بدورها فعالية غير مسبوقة تتمثل في أول عرض فني بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA™، وسيُنظَّم بالتعاون مع Global Citizen، حيث سيُسلّط الضوء على عمل المنظمة، كما سيعزز الوعي بصندوق FIFA-Global Citizen للتعليم، الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتوسيع فرص الوصول إلى التعليم الجيد والرياضة للأطفال حول العالم.

وأوضح الرئيس إنفانتينو قائلاً: "نتعاون أيضاً مع Global Citizen لإنتاج أول عرض فني بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA™؛ عرضٌ فني بين الشوطين بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين المذهلين، على أن يُكشف عن أسمائهم قريباً جداً، علماً أن كريس مارتن، نجم فرقة Coldplay، هو من سيشرف على تنسيق العرض بالكامل".