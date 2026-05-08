اكتمال تركيب أرضية الملعب في الموقع المستضيف لنهائي كأس العالم FIFA 2026™

ملعب نيويورك نيو جيرسي يستضيف ثماني مباريات من بطولة كأس العالم FIFA 2026™، بما في ذلك النهائي

خمس سنوات من الأبحاث والابتكارات الدقيقة والتعاونية، والتي هدفت إلى توفير أفضل أرضية ملعب ممكنة للاعبين، قد تكللت بتركيب أرضية الملعب التي سوف يُلعَب عليها نهائي كأس العالم FIFA 2026™ في ملعب نيويورك نيوجيرسي.

وقد وُضِعت أرضية الملعب على مدى يومين بعد نقلها لمسافة عدة مئات من الكيلومترات في شاحنات من مزرعة كارولينا جرين تيرف في ولاية كارولينا الشمالية. ومن المقرر استخدامها لأول مرة عندما يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب في 13 يونيو/حزيران، وهي واحدة من ثماني مباريات – بما في ذلك النهائي في 19 يوليو/تموز – سوف يستضيفها الملعب.

قال ديفيد غراهام، كبير مديري أرضيات الملاعب بقطاع البنية التحتية لبطولات FIFA: "لقد استثمر FIFA في الواقع الكثير من الوقت والجهد في برنامج الأبحاث. وعندما يتعلق الأمر بتجهيز ملعب لكأس العالم أو لأي بطولة أخرى، فإن امتلاك تلك الأرقام، والقيام بكل تلك العملية الفكرية، كان أمراً مفيداً للغاية".

ثم شرح السيد غراهام الخطوات التالية قائلًا: "يوم الأحد، سنبدأ عملية الحياكة الهجينة. وذلك يستغرق عادةً من أربعة إلى خمسة أيام، حسب الأحوال الجوية بالطبع". "بمجرد الانتهاء من ذلك، سنواصل العمل ببعض عمليات التسميد السطحي والتهوية، وهي الممارسات العامة التي نتبعها – من قص العشب، والري، والتروية. وبعد ذلك، سنستمر في تكرار هذه الإجراءات بانتظام حتى نقترب من موعد البطولة، وعندها سنقوم بضبط وتكثيف ممارساتنا لتصل إلى المستوى الذي ستشاهدونه في يوم المباراة الأول."

وصّرح بأن ما يقرب من "ست أو سبع سنوات" من الأبحاث قد استُثمرت لضمان جاهزية أرضيات الملاعب في جميع الملاعب الـ 16 لكأس العالم FIFA 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وقد جرت الاستعانة في هذا البحث بالملاحظات المستفادة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأضاف قائلاً: "إن FIFA نفسه، وفريق إدارة أرضيات الملاعب، يسترشدون بالمنهج العلمي لتحقيق النتائج المرجوة في يوم المباراة. لذا، كان من الملهم جدًا والمُعلن عنه بوضوح أن هذا هو ما نقوم به؛ نحن نستند إلى الأبحاث، فهي التي توجه مسار عملنا".