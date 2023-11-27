رئيس FIFA: كوريا الجنوبية نموذج يُحتذى به

زار جياني إنفانتينو مقر الاتحاد الكوري لكرة القدم

الاجتماع الثاني خلال ثلاثة أشهر مع رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم تشونغ مونغ غيو

سلّطت المناقشات الضوء على دعم برنامج FIFA Forward لإقامة المركز الوطني لكرة القدم التابع للاتحاد الكوري لكرة القدم

بدأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو رحلته إلى كوريا الجنوبية بزيارة مقر الاتحاد الكوري لكرة القدم في العاصمة سيئول، حيث أشاد بجهود الدولة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي باعتبارها نموذجاً يحتذى به في إدارة كرة القدم وتطويرها.

واستقبل رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم تشونغ مونغ غيو السيد إنفانتينو خلال زيارته الثالثة للدولة باعتباره رئيس FIFA وزيارته الأولى منذ إقامة نهائي كأس العالم تحت 20 سنة كوريا الجنوبية 2017 FIFA™، حيث أطلعه بإيجاز على إنشاء المركز الوطني الجديد لكرة القدم التابع للاتحاد الكوري لكرة القدم في مدينة تشيونان بدعم من تمويل برنامج FIFA Forward. ومن المتوّقع إكمال المشروع بحلول مايو/أيار 2025.

وتقابل الرئيسان مسبقاً في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أغسطس/آب، على هامش دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2024.

وقال رئيس FIFA "حظيتُ بلقاء مثمر في مقر الاتحاد الكوري لكرة القدم في سيئول مع مسؤولي الاتحاد بقيادة الرئيس تشونغ مونغ غيو، حيث ناقشنا كيفية مواصلة برنامج FIFA Forward دعم تطوير كرة القدم وهنأنا الجميع على جهودهم الرائعة في تنمية المشهد الكروي في كوريا الجنوبية. ونتيجة لذلك، أصبحت كوريا الجنوبية نموذجاً يحتذى به في كيفية إدارة كرة القدم وتطويرها وضخ الاستثمارات فيها، بما في ذلك كرة القدم للسيدات وكرة القدم للشباب."

استضافت جامعة هانيانغ التي يقع حرمها الجامعي في العاصمة سيئول كأس العالم للمشردين™ مؤخراً في الفترة من 21 إلى 28 سبتمبر/أيلول 2024، وهي المرة الأولى التي أقيمت فيها البطولة في قارة آسيا، حيث شارك في هذا الحدث 450 لاعباً و52 فريقاً من 38 دولة. وكانت هذه أيضاً هي المرة الأولى التي دعم فيها FIFA هذه البطولة منذ توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة كأس العالم للمشردين في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 2 أغسطس/آب.

وأصبحت كوريا الجنوبية مركز قوة لكرة القدم الآسيوية، حيث شاركت في آخر 10 نسخ من كأس العالم FIFA™، بما في ذلك مشاركة اليابان في استضافة نهائيات 2002، وهي المرة الأولى التي أقيمت فيها البطولة خارج أوروبا والأمريكيتين، فضلاً عن آخر ثلاث نسخ من كأس العالم للسيدات FIFA™. وتأهلت كوريا الجنوبية هذا العام إلى كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، وشاركت كذلك العام الماضي في كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 FIFA™ - حيث احتلت المركز الرابع - فضلاً عن كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™.