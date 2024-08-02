FIFA يعتزم دعم كأس العالم للمشردين بعد الاتفاقية الموقعة في باريس

مؤسسة كأس العالم للمشردين توقع مذكرة تفاهم مع FIFA

سيوفر FIFA المواد اللازمة وبث البطولات القادمة عبر منصة +‏FIFA

لم يتبقَ سوى 50 يوماً على انطلاق البطولة المقبلة في جمهورية كوريا

تماشياً مع التزامه بتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال كرة القدم، وقع FIFA مذكرة تفاهم لدعم مؤسسة كأس العالم للمشردين، التي تنظم بطولات كأس عالم سنوية للمشردين للرجال والسيدات والتي تهدف إلى دعم وإلهام الأشخاص المشردين لتغيير حياتهم.

بموجب مذكرة التفاهم هذه، اتفق FIFA ومؤسسة كأس العالم للمشردين على البث المشترك للفعالية عبر منصة ‏FIFA+، وهي منصة البث المباشر التابعة لـ FIFA، كما سيقوم FIFA بتوفير المواد والمعدات اللازمة، بما في ذلك الميداليات والكؤوس.

تزامن توقيع الاتفاقية مع بلوغ العد التنازلي 50 يوماً لانطلاق بطولة كأس العالم للمشردين المقبلة في سيول، جمهورية كوريا، في الفترة من 21 إلى 28 سبتمبر/أيلول 2024، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها قارة آسيا هذه البطولة.

وقد صرح جياني إنفانتينو رئيس FIFA: "أنا سعيد للغاية لأن FIFA سيدعم هذه البطولة الرائعة وأن يشترك مع مؤسسة كأس العالم للمشردين." "إن كأس العالم للمشردين هو مثال رائع على كيف يمكن لكرة القدم أن تجمع الناس وتحدّي المفاهيم الاجتماعية السائدة وتحسين حياة الأفراد. يتشرف FIFA بالمساهمة في هذا الحدث، إذ نؤمن تمام الإيمان، شأننا شأن مؤسسة كأس العالم للمشردين، بأن كرة القدم قوة خير. وابتداءً من النسخة القادمة في سيول، سيسعى FIFA جاهداً لضمان استمرار هذه البطولة في إحداث تأثير حقيقي يدعم المشردين في جميع أنحاء العالم".

وقال ميل يونغ، رئيس كأس العالم للمشردين: "يسعدنا أن نوقع اتفاقية شراكة اليوم مع FIFA والتي ستعزز بدرجة كبيرة تنظيم كأس العالم للمشردين في سيول 2024". ستشهد البطولة التي ستنطلق في 21 سبتمبر/أيلول 2024 مشاركة أكثر من 500 لاعب من 49 دولة حول العالم في النسخة التاسعة عشرة من كأس العالم للمشردين في جامعة هانيانغ.

"يتمثل الهدف من كأس العالم للمشردين في استخدام كرة القدم كوسيلة لإنهاء التشرد، وقد استفاد 1.2 مليون شخص من المبادرة منذ انطلاقها في عام 2003. تتمتع الرياضة بقوة حقيقية، وقد أثبتنا أنها يمكن أن تكون قوة من أجل الخير. يلتزم FIFA بدعم المحتاجين، وبالتالي فإن الشراكة بين كأس العالم للمشردين و FIFA أمر طبيعي. وسيكون لذلك الأثر تداعيات بالغة القوة على المدى البعيد."

بالإضافة إلى ذلك، سيستكشف FIFA ومؤسسة كأس العالم للمشردين أيضاً فرص التعاون في مجال العلامات التجارية المشتركة، بما في ذلك على جانب الملعب في الملاعب، وعلى الإنترنت بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي.

مؤسسة كأس العالم للمشردين توقع مذكرة تفاهم مع FIFA Previous 01 / 08 FIFA Senior Football Advisor Youri Djorkaeff, President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger during the signing of the Memorandum of Understanding 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino welcomes President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young to FIFA's Paris office 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young hold an Olympic Football Tournaments Paris 2024 official match ball 05 / 08 FIFA President Gianni Infantino is presented with the book "Home Game: The True story of the Homeless World Cup" by President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino and President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young look at the FIFA World Cup Trophy in FIFA's Paris office 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino is presented with a photo by President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young 08 / 08 FIFA Senior Football Advisor Youri Djorkaeff, President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger Next

أقيم كأس العالم للمشردين لأول مرة في غراتس، النمسا، في عام 2003، ويقام سنوياً (باستثناء فترة جائحة COVID-19). تُمثل البطولة هدفاً طموحاً للأفراد الباحثين عن مستقبل أفضل، وهي وسيلة قوية لتحدي النظرة السائدة حول التشرد.

كانت نهائيات عام 2024، التي ضمت 20 فريقاً في بطولة السيدات و 44 فريقاً في بطولة الرجال مصدر إلهام وراء فيلم "اللعبة الجميلة". يتميز شكل بطولة كأس العالم للمشردين بمباريات بأربعة لاعبين مع تبديلات متتالية وتتكون المباراة من شوطين مدة كل منهما سبع دقائق.