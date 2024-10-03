قصص كأس العالم للمشردين بعد أسبوع من نهايتها

فازت المكسيك ببطولتي الرجال والسيدات في كأس العالم للمشردين في سيول 2024

تعمل البطولة من أجل عالم خالٍ من التشرد

تغيرت حياة الناس بعد أسبوع واحد فقط من انتهاء البطولة

مر أسبوع واحد على اختتام النسخة الـ19 من بطولة كأس العالم للمشردين في سيول بجمهورية كوريا، وبالفعل بدأ التأثير الاجتماعي الإيجابي الذي اشتهرت به البطولة يتبلور.

بطولة كأس العالم للمشردين هي بطولة ذات هدف: تم إنشاؤها لتغيير حياة المشاركين وتغيير المفاهيم والمواقف تجاه الأشخاص الذين يعانون من التشرد. إن رؤية مؤسسة كأس العالم للمشردين (HWCF) لعالم خالٍ من التشرد هي أكثر من مجرد إشارة إلى الفضيلة: إنه هدف تحققه المؤسسة عاماً بعد عام من خلال اللغة العالمية لكرة القدم.

لقد وجد العديد من المشاركين في البطولة منذ عام 2003 منزلاً لهم و/أو عنواناً دائماً و/أو عملوا في المجتمعات الرياضية، وغالباً ما يردون الجميل للبلدان الأعضاء التي لعبوا فيها. هذا هو الأثر الحقيقي الذي يغير الحياة.

قصة كأس العالم للمشردين 01:55

تُعقد البطولة سنوياً، وقد صُممت كل تفاصيلها لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص للاستفادة من عمل مؤسسة HWCF.

على سبيل المثال، يمكنك المشاركة في المسابقة مرة واحدة فقط في حياتك. ويضمن ذلك حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص على فرصة البدء من جديد - حيث تأثرت حياة 1.2 مليون مشرد منذ بدء البطولة في عام 2003.

وبالفعل يمكن ملاحظة أن نسخة 2024 - وهي أول بطولة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين FIFA ومؤسسة HWCF - لا تختلف عن ذلك، حيث تأثرت حياة الناس بالفعل.

فيليزيا ساندبرغ، لاعبة سويدية سابقة تحولت إلى مدربة

اختبرت فيليزيا ساندبرغ فوائد اللعب عندما مثلت السويد في كأس العالم للمشردين في سانتياغو 2014 في تشيلي. وبعد عشر سنوات وهي الآن تساعد في نقل الفوائد إلى الآخرين كمدربة للفريق السويدي.

"أنقذت كأس العالم للمشردين حياتي. لقد كنت أعاني من الإدمان - كنت مدمنة على الهيروين ولكن عندما لعبت في تشيلي غيّر ذلك حياتي وأقلعت عن الإدمان منذ ذلك الحين. بعض لاعبينا لم يكونوا يحبون كرة القدم قبل مجيئهم إلينا، لكنهم الآن يحبون كرة القدم لأنها أكثر من مجرد لعبة. كرة القدم تجلب الأمل والتآزر."

والدة ساندبرغ هي جزء من فريق السويد لعام 2024 الذي كان في سيؤول، وبعد أن رأت تأثير كرة القدم على ابنتها، انضمت إلى الفريق قبل 18 شهرًا ولم تتعاطَ المخدرات منذ ذلك الحين.

ياسمين خان، الهند

نشأت ياسمين خان في منطقة سيمابوري الجديدة، أكبر الأحياء الفقيرة في نيودلهي، وكانت آفاق حياتها ضئيلة مع ثقل التوقعات بأن تتبع المسار التقليدي للشابات: الزواج، ولم يكن لها رأي في مستقبلها.

تغير كل هذا عندما زارت المؤسسة الاجتماعية الهندية "Slum Soccer" منطقتها وقدمت لها الأمل والتغيير من خلال كرة القدم.

"لقد غيرت كرة القدم حياتي. فالمنطقة التي أتيت منها هي منطقة تعيش فيها عائلات سيئة الحظ والمجتمع ليس آمناً للغاية. يمكنك أن ترى الأطفال الصغار يتعاطون المخدرات بالحقن. لا يمكن للفتيات ارتداء السراويل القصيرة هناك، لذلك من الصعب جداً بالنسبة لي أن آتي وألعب كرة القدم، ولكن بسبب كرة القدم في الأحياء الفقيرة كان هناك تغيير كبير جداً في مجتمعنا. لقد قاموا بتعليمنا من خلال كرة القدم، في البداية لم يكن مسموحًا للفتيات بالخروج، ولم يكن مسموحًا لهن بارتداء السراويل القصيرة ولم يكن بإمكانهن الخروج بدون الشال. الآن ترتدي الفتيات السراويل القصيرة ويلعبن كرة القدم . لقد كان لها تأثير كبير على مجتمعنا."

وأضافت "ستكون كأس العالم للمشردين نقطة تحول بالنسبة لي ولمجتمعي لأنني عندما أعود بعد أن لعبت مع المنتخب الوطني، ستبدأ فتيات أخريات في اللعب كثيراً. آباؤهن يرسلونهن ويقولون لهن: إذا كانت هي تستطيع، فلماذا لا تستطيعين أنتِ؟" وأيدت مدربة خان، سانديش بوردي، ما قالته لاعبة المنتخب.

"لقد كانت معجزة بالنسبة للفتيات، لم يكن لديهن أي أمل في حياتهن، لم يكن لديهن أي شيء. أنا متأكدة من أنهن عندما يأتين إلى هنا، يملؤهن الأمل، ويشعرن جميعًا أن هناك شيئًا ما يمكنهن القيام به في حياتهن. إنهن قدوة للمجتمع حيث كانت الفتيات بعيدات عن الرياضة. هذا يتغير وأنا متأكدة من أن اللاعبات سيحدثن ثورة في مجتمعاتهن".

ريد فوكس، مدرب، ستريت سوكر الولايات المتحدة الأمريكية يشغل ريد فوكس منصب المدير الفني في ستريت سوكر الولايات المتحدة الأمريكية، وكأس العالم للمشردين في سيول 2024 هي خامس بطولة كأس عالم للمشردين يقود فيها الفريق الأمريكي. بالنسبة لفوكس، فإن حقيقة أن اللاعبين السابقين يواصلون العودة لمساعدة الجيل القادم من المشاركين هي علامة على أن البطولة لها تأثير كبير.

وقال فوكس: "التشرد شيء منعزل وهناك وصمة عار كبيرة مرتبطة به، لكن هذه البطولة تُظهر أنه بينما يمكن أن يصل التشرد إلى أي شخص، يمكن لأي شخص أن يهرب من التشرد. توفر كرة القدم ذلك المنفذ، والإيجابية، والمجتمع، وهذا ما يرغب فيه الناس."

"ثلاثة من مدربينا هذا العام هم لاعبون سابقون في كأس العالم للمشردين، لذا فهي تجربة جميلة يمكنهم الاستفادة منها كثيراً".