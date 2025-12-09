"الشوط الثاني" من القرعة النهائية يُميط اللثام عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA جياني إنفانتينو وعدد من أساطير كرة القدم يكشفون عن جدول المباريات الـ 104 في حفل بهيج بواشنطن العاصمة

تمت عملية الجدولة بعد القرعة النهائية بهدف توزيع المُدن والملاعب واختيار مواعيد انطلاق المباريات على النحو الأمثل، مع مراعاة أعباء السفر والظروف المناخية

ستستضيف نيويورك نيو جيرسي نهائي كأس العالم FIFA 2026™ يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 ابتداءً من الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مع اكتمال عقد المجموعات الـ 12 خلال القرعة النهائية التي استضافتها واشنطن العاصمة يوم الجمعة المنصرم، تحول اهتمام عشاق كرة القدم نحو جدول مباريات كأس العالم FIFA 2026™، والذي كشف عنه رئيس FIFA جياني إنفانتينو وكوكبة من أساطير FIFA البارزين.

وقال الرئيس إنفانتينو قُبيل الكشف عن جدول المباريات خلال فعالية بُثَّت عبر مختلف منصات FIFA: "على غرار مباريات كرة القدم التي تنقسم إلى شوط أول وشوط ثانٍ، فإننا الآن بصدد الشوط الثاني من القرعة".

فبعد مرور 24 ساعة على مراسم القرعة النهائية، تم تحديث جدول المباريات الـ 104 لنسخة العام المقبل من البطولة، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة بمشاركة 48 منتخباً، وذلك بهدف توزيع المُدن والملاعب على النحو الأمثل واختيار مواعيد انطلاق المباريات بما يخدم مصلحة المنتخبات وكذلك مراعاة للمشجعين الذين سيكونون متواجدين في المدرجات وفي مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال مانولو زوبيريا، مدير قسم FIFA المعني ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ في الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد كانت هذه ذروة عملية استغرقت عامين لوضع جدول (مباريات) أكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA. فعند سحب اسم آخر منتخب... كانت مجموعة من أقسام FIFA (المعنية بمختلف العمليات التشغيلية) تعمل معاً على قدم وساق لفك شفرة هذا اللغز".

وبالفعل، كان وضع جدول المباريات ينطوي على عملية شديدة التعقيد، حيث تطلَّب الأمر جدولة 72 مباراة في دور المجموعات وتوزيعها على أربع مناطق زمنية في 16 ملعباً وثلاث دول مضيفة، ناهيك عن مرحلة خروج المغلوب التي تشمل 32 مباراة، بما فيها النهائي المقرَّر في نيويورك نيو جيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026. وفي ختام هذا الحفل، الذي أقيم أمام مدرّبي وممثلي المنتخبات المتأهلة الـ 42 ونظيراتها الـ 22 التي ستتنافس في الملحقين الأوروبي والعالمي خلال شهر مارس/آذار المقبل، أعلن الرئيس إنفانتينو أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستنطلق في الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح زوبيريا أن عملية الجدولة تمت بناءً على عوامل متعددة، كالطقس والوقت الذي تستغرقه عودة المنتخبات المشارِكة إلى مقرات إقامتها في البلدان المضيفة، فضلاً عن فترة التعافي واسترجاع اللياقة بين مباراة وأخرى وعبء السفر الذي قد يواجهه اللاعبون والمشجعون على حد سواء، حيث أكد مدير قسم FIFA المعني بالبطولة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم "بذل جهود هائلة لإيجاد التوازن الصحيح".

هذا وكان الإعلان عن المباريات الافتتاحية للدول الثلاث المضيفة من بين النقاط البارزة التي تضمنتها الفعالية الخاصة بكشف جدول مباريات البطولة في واشنطن العاصمة، إذ ستنطلق هذه النسخة الرائدة من البطولة بمواجهة تاريخية في مكسيكو سيتي، بين المكسيك وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى يوم الخميس 11 يونيو/حزيران في الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث ستكون أول نسخة طبق الأصل لمباراة افتتاحية سابقة في تاريخ كأس العالم FIFA، علماً أن المنتخبين كانا قد تقابلا في افتتاح نسخة 2010 في جوهانسبرغ، وانتهت بالتعادل 1-1، كما سيكون إستاديو مكسيكو سيتي أول ملعب يستضيف ثلاث نُسخ في كأس العالم، بعد عامي 1970 و1986.

من جهتها، ستستهل كندا مشوارها في البطولة بمدينة تورنتو يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران بملاقاة أحد الفائزين في الملحق الأوروبي (إيطاليا أو أيرلندا الشمالية أو ويلز أو البوسنة والهرسك)، بينما تواجه الولايات المتحدة منتخب باراغواي بمدينة لوس أنجلوس في وقت لاحق من نفس اليوم.

وتعليقاً على ذلك، قال أسطورة FIFA أليكسي لالاس، الذي تألق في صفوف المنتخب الأمريكي خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها بلاده عام 1994، إن النسخة المقبلة ستضع معايير جديدة لكرة القدم في الولايات المتحدة. فرغم أن نسخة 1994 شهدت مشاركة 24 منتخباً فقط، إلا أنها تظل الأكبر من حيث الحضور الجماهيري في تاريخ المسابقة، بينما يُتوقع أن تجتذب نسخة كأس العالم FIFA 2026™ نحو 7 ملايين مشجع، وهو ما يمثل ضعف الرقم القياسي المسجَّل عام 1994.

“وقال لالاس على منصة القرعة في واشنطن العاصمة: "بعد اثنين وثلاثين عاماً، يعود العالم إلى بلدي، حيث سيجد الحاضرون مشهداً مختلفاً تماماً، وسنُرحب في الصيف المقبل بعودة العالم إلى دولتنا بأذرع مفتوحة. فلن تكون هذه النسخة فقط هي الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA، كما لن تكون أكبر حدث رياضي في التاريخ فحسب، بل أعتقد أنها ستكون كذلك أكبر حدث ثقافي في التاريخ".

ومن بين المباريات العديدة المثيرة التي أُعلن عنها يوم السبت المباراة الألف في تاريخ كأس العالم FIFA، والتي ستقام بين اليابان وتونس في مونتيري بتاريخ 20 يونيو/حزيران، بينما ستشهد نسخة 2026 المباراة الوحيدة في تاريخ مرحلة المجموعات بين منتخبين سبق لهما التتويج بكأس العالم، ويتعلق الأمر بمنتخبي أسبانيا وأوروغواي اللذين سيتقابلان وجهاً لوجه في غوادالاخارا يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران. أما منتخب الأرجنتين سيستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران في كانساس سيتي.

وكان رونالدو نازاريو ضمن الأساطير الحاضرين على منصة القرعة في العاصمة واشنطن، حيث أعرب البرازيلي الفائز بكأس العالم FIFA مرتين عن حماسه إزاء "الشوط الثاني" من القرعة، متطلعاً بشوق إلى المهرجان الكروي المرتقب عام 2026.