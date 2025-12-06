جدول مباريات كأس العالم FIFA 2026™ المحدث يكشف عن الملاعب وأوقات انطلاق جميع المباريات الـ 104

كشف عرض مباشر بتواجد رئيس FIFA وأساطير اللعبة عن تفاصيل المباريات بعد يوم واحد من إجراء القرعة النهائية الأوتوماتيكية بدعم من أرامكو

ستفتتح المكسيك أول بطولة يشارك فيها 48 منتخبًا يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي في عاصمة البلاد

مباراة تونس واليابان ستكون المباراة رقم 1,000 في تاريخ كأس العالم FIFA، وستقام بمونتيري في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي يوم السبت 20 يونيو/حزيران.

بعد القرعة النهائية المبهرة التي كشفت عن المنتخبات المتأهلة، تعرّف مشجعو المنتخبات الـ 42 المتأهلة – والمنتخبات الـ 22 التي لا تزال تتنافس على المقاعد الستة المتبقية– الآن على موعد ووقت بداية حلم كأس العالم FIFA™. في بث مباشر من واشنطن العاصمة ضم أساطير FIFA رونالدو نازاريو وفرانشيسكو توتي وهريستو ستويتشكوف وأليكسيس لالاس، كشف رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن جدول مباريات البطولة المُحدَث والمصمم لتوفير أفضل الظروف الممكنة للمنتخبات والمتفرجين والمشجعين الذين يتابعون منتخباتهم في جميع أنحاء العالم.

هذا وتمكنت البلدان المضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية – وهي الأطرافالوحيدة التي كانت تعرف بالفعل ملاعب مبارياتها – من معرفة منافسيها ومواعيد انطلاق المباريات خلال الـ 24 ساعة الماضية. هذا وسيفتتح "إل تري"بطولة كأس العالم FIFA التي يشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى بمواجهة جنوب أفريقيا على ملعب مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو/حزيران في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت وسط أوروبا). وفي مباراة تعد بالعاطفة والطاقة، من المتوقع أن يتوقف الزمن في البلاد، حينما يستعيد المنتخبان ذكريات المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2010 FIFA - حيث يلتقي المدربان خافيير أجيري (المكسيك) وهوجو بروس (جنوب أفريقيا، الدولي البلجيكي السابق) مرة أخرى على المسرح العالمي بعد أن تواجها في كأس العالم 1986 FIFA في نفس المكان.

وفي اليوم التالي، ستغمر الإثارة كندا عندما تستضيف الفائز من مباراة الملحق الأوروبي بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية وويلز والبوسنة والهرسك في تورونتو الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت وسط أوروبا). وبعدها، ستنتقل هذه الطاقة إلى كافة أنحاء القارة عندما تبدأ الولايات المتحدة طريقها على أرضها في لوس أنجلوس بأول لقاء رسمي لها ضد باراجواي في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت وسط أوروبا و22:00 بتوقيت أسونسيون)، وهي لحظة من المتوقع أن تثير المشاعر من الساحل إلى الساحل.

ومن بين أبرز مباريات دور المجموعات، ستقام المواجهة الأوروبية في المجموعة الثانية عشرة بين إنجلترا وكرواتيا – وهي إعادة لمباراتهما الدرامية في نصف النهائي عام 2018 – على ملعب دالاس يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران، في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت وسط أوروبا). هذا وسوف يضمن الملعب ذو السقف القابل للطي والمُكيَف ظروفًا مريحة للمنتخبين والمتفرجين على حد سواء، في حين سيكون بمقدور المشجعين في جميع أنحاء أوروبا متابعة الحدث على الهواء مباشرة. كما ستتبع المباراة رقم 10 نهجًا مماثلًا: حيث سيقود المدرب الهولندي الأسطوري ديك أدفوكات منتخب كوراساو – أصغر دولة على الإطلاق تشارك في كأس العالم FIFA – إلى أول مباراة عالمية له ضد ألمانيا الفائزة بالبطولة أربع مرات على ملعب هيوستن المتقدم يوم الأحد14 يونيو/حزيران في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت وسط أوروبا، و13:00 في ويلمستاد).

كما ستشهد مباراة أخرى مهمة لقاء البرازيل والمغرب يوم السبت 13 يونيو/حزيران على ملعب نيويورك نيوجيرسي في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت وسط أوروبا، 19:00 في برازيليا و23:00 في الرباط) – وهي المباراة التي يُتوقَع أن تأسر قلوب المتواجدين في الدول الثلاث بأكملها. كما ستكون مونتيري شاهدةً على كتابة التاريخ أيضًا يوم السبت 20 يونيو/حزيران، عندما تستضيف المباراة رقم 1,000 في كأس العالم FIFA، والتي ستشهد مواجهة تونسلليابان– وهي مباراة إعادة أخرى من كأس العالم FIFA 2002، عندما أرسل الفوز اليابان إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى على الإطلاق.وستنطلق المباراة في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت وسط أوروبا، 05:00 بتوقيت تونس و13:00 بتوقيت طوكيو).

كيف تطور جدول المباريات؟

صُمِم جدول مباريات كأس العالم FIFA، منذ إصدار النسخة الأولى في فبراير/شباط 2024، لتقليل سفر المنتخبات والجماهير، وزيادة أيام الراحة بين المباريات لجميع المنتخبات المشاركة. وتهدف عملية تخصيص الأماكن وأوقات انطلاق المباريات، التي اكتملت الآن، إلى تحسين ظروف الرعاية للاعبين والمشجعين، مع إتاحة الفرصة لجمهور عالمي أوسع لمتابعة منتخباتهم عبر المناطق الزمنية المختلفة.

وتضمّن هذا العمل المعقد تحليلاً فنيًا لجميع الأماكن – من متوسط درجات الحرارة والبنية الأساسية للتبريد إلى وسائل النقل العام والأمن – فضلاً عن المناقشات التعاونية بين مختلف أفرع FIFA ذات الصلة، بما في ذلك إدارة المسابقات، وخدمات المنتخبات، والخدمات الطبية، والتلفاز والبث، والتذاكر.

هذا ومن المقرر تأكيد النسخة النهائية من جدول المباريات في مارس/آذار المقبل، بمجرد انتهاء مباريات الملحق الأوروبي وتصفيات FIFA، وتحديد المقاعد الستة المتبقية في البطولتين.