القرعة النهائية تكشف معالم المجموعات ومسار المباريات في كأس العالم FIFA 2026™

أُميط اللثام يوم الجمعة عن مجموعات كأس العالم FIFA 2026™ ومسار المباريات التي سينطوي عليها أكبر حدث رياضي في التاريخ.

فأمام جمهور قُدِّر بنحو ألفَي ضيف من الشخصيات الدوليية في مركز جون ف. كينيدي التاريخي لفنون الأداء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبمتابعة من ملايين المشاهدين في شتى أنحاء العالم، كشفت القرعة النهائية معالم المجموعات الاثنتي عشرة التي تضم كل منها أربعة منتخبات في النسخة الثالثة والعشرين من الحدث الكروي الأبرز، والتي ستكون علامة فارقة في تاريخ البطولة.

هذا وسيُكشف عن الجدول الكامل للمباريات الـ 104 ومواعيد انطلاقها في فعالية خاصة تُقام في واشنطن العاصمة وتُبث مباشرة للعالم بأسره يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت وسط أوروبا)، حيث يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء البلدان المضيفة وبشتى أرجاء المعمورة مشاهدة مراسم الحفل على موقع FIFA.com.