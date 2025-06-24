الرئيس إنفانتينو يشيد بالوتيرة "النشطة" لتطوّر كرة القدم في ويلز، بما في ذلك الخطوات التاريخية في لعبة السيدات

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس اتحاد ويلز لكرة القدم المنتخب حديثاً مايك جونز خلال اجتماع جرى في إطار أعمال القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA المنعقدة بمدينة ميامي الأمريكية

جاء انتخاب جونز في إطار عملية تعزيز حوكمة اتحاد ويلز لكرة القدم والتي شملت انتخاب غايل باول باعتبارها أول سيدة تشغل منصب نائبة الرئيس

يستعد المنتخب الويلزي للسيدات لخوض أول بطولة كبرى في تاريخه، وهي كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 المقرّرة في سويسرا هذا الصيف

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالوتيرة "النشطة" لتطوّر كرة القدم الويلزية، مُشدداً بشكل خاص على التقدم الذي أحرزته البلاد على صعيد لعبة السيدات في أعقاب اجتماع عقده مع مايك جونز المنتخب حديثاً على رأس اتحاد ويلز لكرة القدم.

وفي أعقاب لقائه مع الرئيس إنفانتينو خلال أعمال الندوة الثالثة من القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA المنعقدة بمدينة ميامي الأمريكية، قال مايك جونز، الذي فاز برئاسة اتحاد بلاده في 18 يونيو/حزيران 2025 بعد عام من شغل المنصب مؤقتاً، إن الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم في بلاده تعمل جاهدة على "بلوغ أشياء رائعة لم يسبق لنا تحقيقها من قبل."

ويُعد انتخاب غايل باول باعتبارها أول سيدة تشغل منصب نائبة الرئيس من بين هذه الإنجازات غير المسبوقة، إذ ستتولى أيضاً رئاسة دوري جنوب ويلز للسيدات والفتيات، علماً أن كلاً من الرئيس جونز ونائبته باول سيستلمان منصبيهما رسمياً في 1 أغسطس/آب 2025.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس إنفانتينو: "شهدت كرة القدم في ويلز محطات مفعمة بالحيوية خلال السنوات الأخيرة، وقد سُررت حقاً لرؤية التطورات المحققة على صعيد كرة القدم للسيدات داخل الملعب وخارجه."

وقد جاء انتخاب جونز بينما يستعد المنتخب الويلزي للسيدات لخوض أول بطولة كبرى في تاريخه، وذلك عقب تأهله لكأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 المقرّرة في سويسرا هذا الصيف، حيث سيواجه منتخبات هولندا وفرنسا وإنجلترا حاملة اللقب في مرحلة المجموعات اعتباراً من 5 يوليو/تموز المقبل.

وقال إنفانتينو: "إن انتخاب غايل باول باعتبارها أول سيدة تشغل منصب نائبة رئيس اتحاد ويلز لكرة القدم يُعد محطة بالغة الأهمية، إذ من شأنها أن تُلهم أيضاً المزيد من السيدات الويلزيات للمشاركة في إدارة شؤون كرة القدم، وذلك على غرار الظهور التاريخي الأول للبلاد في بطولة أمم أوروبا للسيدات المقررة هذا الصيف، إذ من شأن ذلك أن يشجع الفتيات الويلزيات على الحلم باللعب على الساحة العالمية مستقبلاً."

ويشمل هذا التطلع للمستقبل حلم المشاركة في كأس العالم للسيدات FIFA 2035™ المقرّر إقامتها في المملكة المتحدة، حيث أعلن إنفانتينو في أبريل/نيسان أن إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز تقدمت بطلب مشترك لاستضافة البطولة، علماً أنه كان "ملف الترشح الوحيد المصادق عليه".

وعلى المدى القريب، يُركِّز اتحاد ويلز لكرة القدم على تحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص المتاحة، حيث عمل على تطوير مقره ومركز التدريب التابع له من خلال تخصيص تمويل بقيمة 4.25 ملايين دولار أميركي من صندوق FIFA Forward، بينما شهد هذا العام المصادقة على تمويل بقيمة 200 ألف دولار أميركي لفائدة أكاديمية الفتيات التابعة لاتحاد ويلز لكرة القدم في الجنوب والشمال، وذلك ضِمن برنامج FIFA لتطوير المواهب.

وقال جونز في هذا الصدد: "نعتقد أننا ماضون في طريق التقدم، حيث نجري تغييرات هائلة على صعيد الحوكمة، علماً أن كل ذلك يكلفنا غالياً، ولكننا نعتقد أن الأمر يستحق إنفاق كل تلك الأموال. فإذا أردنا إلقاء نظرة على ما نقوم به، سنُدرك أننا ذاهبون الأسبوع المقبل إلى سويسرا للمرة الأولى بفضل [منتخب] السيدات، مما يعني أن الاستثمارات الهائلة والجهود الكبيرة التي قمنا بها في لعبة السيدات بدأت تؤتي ثمارها."

وفي المقابل، بعد غياب المنتخب الويلزي للرجال عن كأس الأمم الأوروبية 2024، حقق المنتخب سبع نقاط في مبارياته الأربع الأولى ضمن تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™، علماً أن ظهور ويلز المذهل في نهائيات قطر ٢٠٢٢ كان هو الأول للبلاد منذ 64 عاماً.

وأضاف الرئيس جونز، الذي يشارك في إدارة اتحاد ويلز لكرة القدم منذ حصوله على مقعد في المجلس عام 2014: "إن الأمر يتوقف على الاستثمار في المجالات الصحيحة والحرص على ضمان مستقبل مشرق للعبتنا."