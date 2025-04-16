14 خياراً إضافياً للمقرات الرئيسية للمنتخبات مع استمرار الاستعدادات لكأس العالم FIFA 2026™

نُشرت القائمة الأحدث للمقرات الرئيسية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA 2026™

14 خياراً إضافياً للمنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال في سباق التأهل وتشمل مواقع التدريب وأماكن الإقامة

يعتزم FIFA توسيع القائمة وتحديثها خلال عام 2025 قبيل إجراء القرعة النهائية للبطولة

أصدر FIFA الدفعة الثالثة من المقرات الرئيسية المحتملة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™، والتي ستضم خلال مرحلة المجموعات مواقع التدريب وأماكن الإقامة للفِرق التي ستخوض غمار البطولة. وبعد إصدار الدفعتين الأولى والثانية في يونيو/حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024 على التوالي، تضمّ الدفعة الثالثة 14 خياراً إضافياً نُشرت على الإنترنت، وتضم ثلاثة في مدن مستضيفة للبطولة و11 خارجها، ولكن على تواصل جغرافي مع المواقع التي ستشهد إقامة مباريات هذه النسخة التاريخية من البطولة.

فقد تمت إضافة مقرات رئيسية في المدن المستضيفة التالية: غوادالاخارا (المكسيك) ودالاس - مانسفيلد ونيويورك نيو جرسي (الولايات المتحدة الأمريكية). بينما تم توسيع النطاق الجغرافي لأثر البطولة بإضافة مقرات رئيسية في مدينتين في المكسيك وهما كيريتارو وتوريون، وتسعة في سبع مدن أمريكية هي: بوكا راتون، غرينبرير كاونتي، ميرتل بيتش، أوكلاهوما سيتي (2)، بوتلاند، سانتا باربارا (2)، ستيت كوليدج.

كأس العالم 2026 FIFA - خيارات مقرات إقامة المنتخبات المشاركة Previous 01 / 62 Alexandria | Episcopal High School 02 / 62 Atlanta |Atlanta United Training Centre 03 / 62 San Antonio | San Antonio Stadium 04 / 62 Santa Barbara | UC Santa Barbara – Harder Stadium 05 / 62 Santa Barbara| Westmont College 06 / 62 Spokane | Gonzaga University 07 / 62 St. Louis | St. Louis CITY High Performance Centre 08 / 62 St. Louis | Saint Louis University 09 / 62 State College | Penn State University – Jeffrey Field 10 / 62 Tampa | Waters Sportsplex 11 / 62 Torreón | Club Santos Facilities 12 / 62 Tucson | Kino Sports Complex 13 / 62 Mexico City | Centro de Alto Rendimiento (CAR) 14 / 62 Mexico City | La Nueva Casa del Futbol - Toluca 15 / 62 Monterrey | Rayados Training Centre 16 / 62 Myrtle Beach | Coastal Carolina University 17 / 62 New York New Jersey | Rutgers University 18 / 62 New York New Jersey – Atlantic City | Stockton University 19 / 62 Oklahoma City | OKC Professional Soccer Training Facility 20 / 62 Oklahoma City | University of Oklahoma 21 / 62 Orlando | Orlando City SC Training Grounds at Osceola Heritage Park 22 / 62 Pachuca | CF Pachuca - Estadio Hidalgo 23 / 62 Pachuca | CF Pachuca - Universidad Del Futbol 24 / 62 Palm Beach Gardens | Gardens North County District Park 25 / 62 Philadelphia | Philadelphia Union 26 / 62 Port St. Lucie | RPS Soccer Academy 27 / 62 Portland | University of Portland 28 / 62 Querétaro | La Loma Centro Deportivo Queretaro 29 / 62 Renton | Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse 30 / 62 Herriman | RSL Training Centre 31 / 62 High Point | Carolina Core Elite Performance Centre 32 / 62 Houston | Houston Sports Park 33 / 62 Indianapolis – Westfield |Grand Park Sports Campus 34 / 62 Irvine | Great Park Sports Complex 35 / 62 Kansas City | KC Current Training Facility 36 / 62 Kansas City | Sporting KC Training Centre 37 / 62 Kansas City | University of Kansas 38 / 62 Louisville | Louisville City 39 / 62 Macon | Mercer University 40 / 62 Mesa | Arizona Athletic Grounds 41 / 62 Metro Detroit | Oakland University 42 / 62 Atlanta | Kennesaw State University 43 / 62 Birmingham| Birmingham Legion FC Training Facility 44 / 62 Boca Raton | Florida Atlantic University 45 / 62 Boise | Boise State University 46 / 62 Chapel Hill | UNC Chapel Hill 47 / 62 Chattanooga | Baylor School 48 / 62 Cincinnati | FC Cincinnati 49 / 62 Colorado Springs | US Air Force Academy 50 / 62 Columbia |University of South Carolina 51 / 62 Columbus | Columbus Crew Performance Centre 52 / 62 Dallas | DBU 53 / 62 Dallas | FC Dallas Stadium 54 / 62 Dallas | University of Dallas 55 / 62 Dallas – Denton | University of North Texas 56 / 62 Dallas – Fort Worth | TCU 57 / 62 Dallas – Mansfield | Mansfield Multipurpose Stadium 58 / 62 Greater Lansing | Michigan State University 59 / 62 Greenbrier County | The Greenbrier Sports Performance Centre 60 / 62 Greensboro | UNC Greensboro 61 / 62 Guadalajara | Academia Atlas 62 / 62 Guadalajara | Chivas Verde Valle Next

ومع هذه الإضافات الجديدة، أصبح كُتيِّب المقرات الرئيسية يضمّ 62 خياراً متاحاً أمام المنتخبات المتأهلة أو تلك التي لا تزال في السباق لنيل تذكرة التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 فريقاً. هذا وستقدم المنتخبات الوطنية المعنية اختياراتها النهائية بعد القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™، التي من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ ستكشف النقاب عن المناطق الجغرافية التي ستلعب فيها الفِرق المتأهلة مبارياتها خلال مرحلة المجموعات. ويعتزم FIFA توسيع القائمة وتحديثها خلال عام 2025.

المدينة (الدولة) موقع التدريب فندق الإقامة الإسكندرية (الولايات المتحدة الأمريكية) مدرسة الأسقفية الثانوية فندق آكا، الإسكندرية أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز تدريب نادي أتلانتا يونايتد فندق دي دبليو ماريوت أتلانتا باكهيد أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة كينيساو الحكومية إنتركونتيننتال باكهيد أتلانتا برمنغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز تدريب نادي برمنغهام ليجن حياة ريجنسي برمنغهام، ذي وينفري بوكا راتون (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة فلوريدا أتلانتيك بوكا راتون ماريوت، في بوكا سنتر بويسي (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة بويسي الحكومية كورتيارد بويسي وست/ميريديان تشابل هيل (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة نورث كارولينا تشابل هيل شيراتون تشابل هيل تشاتانوغا (الولايات المتحدة الأمريكية) مدرسة بايلور ذا ريد هاوس سينسيناتي (الولايات المتحدة الأمريكية) نادي سينسيناتي لكرة القدم فندق رينيسانس سينسيناتي داون تاون كولورادو سبرينغز (الولايات المتحدة الأمريكية) أكاديمية القوات الجوية الأمريكية فندق بولاريس بأكاديمية القوات الجوية الأمريكية كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة كارولينا الجنوبية غرادجويت باي هيلتون كولومبيا، إس. سي كولومبوس (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز كولومبوس كرو للأداء العالي لو ميريديان كولومبوس، ذا جوزيف دالاس (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة دالاس المعمدانية ويستين دالاس داون تاون دالاس (الولايات المتحدة الأمريكية) دالاس (الولايات المتحدة الأمريكية) منتجع ويستن دالاس ستونبريار غولف دالاس (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة دالاس فندق أومني لاس كوليناس دالاس - دينتون (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة تكساس الشمالية إيمباسي سويتس، مركز هيلتون دينتون للمؤتمرات دالاس فورت وورث (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة تكساس المسيحية فندق شيراتون فورت وورث داون تاون دالاس مانسفيلد (الولايات المتحدة الأمريكية) ملعب مانسفيلد متعدد الاستخدامات فندق هيلتون غاردن إن دالاس أرلينغتون ساوث غريتر لانسينغ (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة ولاية ميشيغان كراون بلازا لانسينغ مقاطعة غرينبرير (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز غرينبرير للأداء الرياضي منتجع غرينبرير غرينزبورو (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة نورث كارولينا غرينزبورو غراندوفر ريزورت آند سبا، فندق إي ويندهام غراند غوادالاخارا (المكسيك) أكاديميا أتلاس أف سي غراند فييستا أمريكانا كاونتري كلوب غوادالاخارا (المكسيك) تشيفاس فيردي فالي ويستين غوادالاخارا هيريمان (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز تدريب نادي ريال ساوث ليك مركز الإقامة بأكاديمية نادي ريال ساوث ليك هاي بوينت (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز كارولينا كور لأداء النخبة كيمبتون كاردينال هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية) هيوستن سبورتس بارك فندق أومني هيوستون إنديانابوليس - وستفيلد (الولايات المتحدة الأمريكية) غراند بارك سبورتس كامبوس فندق رينيسانس إنديانابوليس نورث إرفين (الولايات المتحدة الأمريكية) مجمع غريت بارك الرياضي ماريوت إيرفين سبكتروم كانساس سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز تدريب نادي كانساس سيتي كارنت فندق كانساس سيتي - ذي أنباوند كوليكشن باي حياة كانساس سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز تدريب نادي كانساس سيتي فندق شيراتون أوفرلاند بارك في مركز المؤتمرات كانساس سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة كانساس ذا أوريد لورانس لويفيل (الولايات المتحدة الأمريكية) لويفيل سيتي فندق أومني لويفيل ميكن (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة ميرسر ميكن ماريوت سيتى سنتر ميسا (الولايات المتحدة الأمريكية) أريزونا أثلتيك غراوندز كورتيارد ميسا في ريجليفيل ويست مترو ديترويت (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة أوكلاند ديترويت ماريوت تروي مكسيكو سيتي (المكسيك) سنترو دي ألتو رينديمينتو (مركز الأداء العالي) الإقامة في نفس المركز مركز الأداء العالي مكسيكو سيتي (المكسيك) لا نويفا كاسا ديل فوتبول - تولوكا فندق دابلترى باي هيلتون تولوكا مونتيري (المكسيك) مركز تدريب نادي ريادوس ويستين مونتيري فالي ميرتل بيتش (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة كارولاينا الساحلية منتجع ذا إيلي بيتش نيويورك، نيو جيرسي (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة روتجرس دلتا هوتلز سومرست نيويورك نيو جيرسي-أتلانتيك سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة ستوكتون فندق شيراتون أتلانتيك سيتي بمركز المؤتمرات أوكلاهوما سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية) منشأة تدريب كرة القدم الاحترافية في أوكلاهوما سيتي فندق شيراتون أوكلاهوما سيتي داونتاون أوكلاهوما سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة أوكلاهوما فندق أوكلاهوما سيتي داونتاون بريكتاون أورلاندو (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز تدريب نادي أورلاندو سيتي في أوسيولا هيريتج بارك فندق ليك نونا ويف باتشوكا (المكسيك) ملعب نادي باتشوكا - إستاديو هيدالغو فييستا إن باتشوكا غران باتيو باتشوكا (المكسيك) نادي باتشوكا - أونيفيرسيداد ديل فوتبول كامينو ريال باتشوكا بالم بيتش غاردنز (الولايات المتحدة الأمريكية) غاردنز نورث كاونتي بارك بي جي إيه ناشنال ريزورت فيلاديلفيا (الولايات المتحدة الأمريكية) فيلاديلفيا يونيون فندق دو بونت بورتلاند (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة بورتلاند هوتل ذا ناينز بورت سانت لوسي (الولايات المتحدة الأمريكية) آر بي إس سوكر أكاديمي ساندبايبر باي ريزورت كيريتارو (المكسيك) لا لوما سنترو ديبورتيفو كيريتارو هاسيندا باي بريساس رينتون (الولايات المتحدة الأمريكية) مقر نادي سياتل ساوندرز ومركز الأداء التابع له حياة ريجنسي ليك واشنطن في ساوثبورت سياتل سان أنطونيو (الولايات المتحدة الأمريكية) ملعب سان أنطونيو فندق كيمبتون سانتو سانتا باربارا (الولايات المتحدة الأمريكية) يو سي سانتا باربارا - ملعب هاردر سيتم تحديد الفندق لاحقاً سانتا باربارا (الولايات المتحدة الأمريكية) وستمونت كوليدج سيتم تحديد الفندق لاحقاً ستيت كوليدج (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة بن ستيت - ملعب جيفري فندق بين ستاتر سبوكين (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة غونزاغا منتجع وكازينو نورثرن كويست سانت لويس (الولايات المتحدة الأمريكية) مركز الأداء العالي التابع لنادي سانت لويس رويال سونيستا تشيس بارك بلازا سانت لويس سانت لويس (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة سانت لويس فندق مانوليا سانت لويس تامبا (الولايات المتحدة الأمريكية) ووترز سبورتسبليكس غراند حياة تامبا باي توريون (المكسيك) منشآت نادي سانتوس فندق أزول تالافيرا كنتري كلوب تاكسون (الولايات المتحدة الأمريكية) مجمع كينو الرياضي ويستوورد لوك ويندهام غراند ريزورت آند سبا