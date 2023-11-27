FIFA ينظم جلسة تعريفية لمسؤولي مراقبة المنشطات في كأس العالم FIFA 2026™

مسؤولو FIFA المعنيون بمراقبة المنشطات والمكلفون بالعمل في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض يجتمعون في ميامي

فريق عالمي لمكافحة المنشطات سيشرف على برنامج واسع للاختبارات داخل المنافسات وخارجها في جميع المدن المستضيفة

سيقود مسؤولو مراقبة المنشطات فرقاً متعددة الجنسيات من طواقم جمع العينات والمرافقين طوال البطولة

اكتملت أمس في مكاتب FIFA بميامي الاستعدادات لعمليات مكافحة المنشطات التي سيشرف عليها FIFA خلال نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم FIFA™، وذلك عقب تنظيم جلسة تعريفية وتذكيرية لمسؤولي FIFA الـ16 المعنيين بمراقبة المنشطات والمكلفين بالبطولة.

وجمعت الفعالية، التي استمرت يوماً واحداً، كافة مسؤولي مراقبة المنشطات الذين عيّنهم FIFA لقيادة مهام مكافحة المنشطات في البطولة، وذلك قبل توزيعهم على المدن المستضيفة الـ16 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وشكّلت الجلسة محطة لاستكمال التحضيرات وتقديم الإحاطات التشغيلية قبل انطلاق برنامج اختبارات مكافحة المنشطات الذي سيُنفَّذ على امتداد البطولة.

وقد خُصصت مدينة مستضيفة لكل مسؤول من مسؤولي FIFA المعنيين بمراقبة المنشطات، حيث سيتولى الإشراف على عمليات اختبارات مكافحة المنشطات خلال المنافسات. وتشمل مسؤولياتهم إدارة برامج الاختبارات داخل المنافسات وخارجها، بما يضمن التطبيق المتسق لإجراءات FIFA الخاصة بمكافحة المنشطات في جميع المواقع.

وتناولت الجلسة مجموعة من المواضيع التشغيلية والإجرائية، من بينها التخطيط للنقل والخدمات اللوجستية، والتعريف بالأنظمة التقنية، وإجراءات الاعتماد، والتواصل مع المتطوعين، وعمليات الاختبار، وإجراءات شحن العينات، وخطط الاختبارات الخاصة بالبطولة.

كما تلقى المشاركون مراجعة تذكيرية حول استخدام أدوات الاختبار المعتمدة لدى FIFA، والتي يزوّده بها LockCon، شريكه في هذا المجال، كما اطلعوا على أحدث نسخة من دليل FIFA لمسؤولي مراقبة المنشطات، بما يساعد على ضمان نهج متسق وعالي الجودة في تنفيذ أنشطة الاختبار طوال البطولة.

ويحظى برنامج مكافحة المنشطات في كأس العالم FIFA بمساندة طاقم دولي متنوع. وتحت قيادة مسؤولي FIFA المعنيين بمراقبة المنشطات، ستدعم عمليات الاختبار فرقٌ من طواقم جمع العينات والمرافقين من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم ممثلون عن المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.