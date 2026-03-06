FIFA والاتحادات القارية الستة تؤكد على وقوفها جبهة موحَّدة لمكافحة المنشطات قبيل بطولة كأس العالم FIFA 2026™ وتقوم بمراجعة التشريعات العالمية ذات الصلة

التقى ممثلون عن FIFA والاتحادات القارية الستة في ميامي لتعزيز مستوى التنسيق في إطار الجهود العالمية لمكافحة المنشطات في كرة القدم

من أبرز النقاط التي تمت مناقشتها التحضيرات للوائح مكافحة المنشطات (نسخة 2027) والمحافَظة على الامتثال العالمي بها

عرض FIFA كذلك سياسته العملياتية فيما يتعلق بمكافحة المنشطات وخطط توزيع الاختبارات خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™

استضاف مكتب FIFA الإقليمي للأمريكتين في ميامي اجتماعاً على مدى يومين شارك فيه الرؤساء والمدراء القانونيون لوحدات مكافحة المنشطات من الاتحادات القارية الستة، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتنسيق التحضيرات لأجندة منافسات كرة القدم الدولية المقبلة وإصدار نسخة عام 2027 من اللوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وفي إطار هذه الجهود، اقترح FIFA استحداث مجموعة عمل معنية بمكافحة المنشطات تشمل عضويتها ممثلين عن FIFA وكافة الاتحادات الكروية القارية، بحيث تكون بمثابة منصة خبراء تركز على إجراءات مكافحة المنشطات في كرة القدم الدولية، ودعم تبادل المعارف وتقييم المخاطر وتنسيق البرامج ذات الصلة.

قدّمت الاتحادات القارية خلال الاجتماع إحاطات عن أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها، والخطط ذات الصلة، بالإضافة إلى النقاش بخصوص التحديات في المناطق المختلفة، والمبادرات التوعوية، والفرصة المتاحة لتعزيز التعاون في مختلف جوانب كرة القدم.

كما ركَّز الاجتماع على تعزيز جهود مكافحة المنشطات في كرة القدم، وتعزيز تماسك جبهة كرة القدم في إطار الجهود العالمية المبذولة لمكافحة المنشطات، وما تقوم به من أنشطة، والأهداف التي تسعى لتحقيقها. كما أكد FIFA والاتحادات القارية على التزامهم بحماية نزاهة اللعبة من خلال رفع مستوى التعاون والدعم المشترَك والأهم من ذلك تنسيق الجهود.

وشملت أبرز جوانب هذه المناقشات الإحاطة التي قدّمها FIFA بخصوص التخطيط العملياتي وأهدافه في مجال اختبارات المنشطات خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، والتي تهدف إلى تطبيق إجراءات صارمة في مجال مكافحة المنشطات قبل وخلال البطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ناقش المشاركون لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بما في ذلك أبرز التعديلات والجدول الزمني لتطبيقها، كما تباحثوا بخصوص تنسيق مقارَباتهم المختلفة في سبيل الامتثال للوائح، والتحضير للتعديلات على الأنظمة التي ستكون الدعامة التي سيقوم عليها برامج مكافحة المنشطات حول العالم خلال السنوات المقبلة.