مكتب المجلس يُعين أذربيجان لاستضافة كأس العالم تحت 15 سنة ومهرجان 2026 FIFA™

تجري النسخة الأولى من بطولة FIFA لفئة الشباب بين 22 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2026

سيستفيد المشاركون من مَرافق أذربيجان وبنيتها التحتية عالمية المستوى

صادق مكتب المجلس على لوائح بطولة كأس آسيان FIFA 2026™

تماشياً مع التزام FIFA الراسخ بتطوير كرة قدم فئة الشباب، وبناءً على الموافقة التي منحها مجلس FIFA في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتنظيم بطولة لفئة الفتيان والفتيات تحت 15 سنة، عيَّن مجلس FIFA أذربيجان لاستضافة كأس العالم تحت 15 سنة FIFA ومهرجان 2026™.

وستكون النسخة الأولى من هذا الحدث مقتصرة على منتخبات الفتيان من كافة الاتحادات الأعضاء، أما النسخة الثانية التي ستُنظَّم عام 2027، فتكون خاصة بمنتخبات الفتيات حصرياً. وبناءً على هذا الزخم، فإن كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء ستكون مدعوّة ابتداءً من عام 2028 للمشاركة بمنتخباتها الوطنية لفئة تحت 15 سنة في مسابقتين منفصلتين، واحدة للفتيان والأخرى للفتيات.

ويأتي هذا القرار إثر تقييم معمّق أجرته إدارة FIFA، ويأخذ بعين الاعتبار توافر منشآت رياضية عالمية المستوى وبنية تحتية داعمة في الدولة المستضيفة، بحيث تكون قادرة على استضافة آلاف الأطفال وفرق الدعم في مكان واحد.

وبالنظر إلى أنه سبق ووقع الاختيار على أذربيجان للمشارَكة في استضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2027 FIFA™، فإن تنظيم كأس العالم تحت 15 سنة ومهرجان 2026 FIFA™ في الدولة يأتي بمثابة استمرارية استراتيجية.

وبموجب المشاورات مع الدولة المختارة للاستضافة وأجندة المباريات الدولية، فقد أكَّد مكتب المجلس إجراء هذا الحدث الكروي بين 22 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

كما صادق مكتب المجلس على لوائح بطولة كأس آسيان FIFA™، التي تمت الموافقة على إطلاقها خلال اجتماع مجلس FIFA في مارس/آذار 2026، وستجري نسختها الأولى خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بمشارَكة كافة اتحادات كرة القدم الوطنية في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

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