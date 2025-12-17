سيتم توزيع 727 مليون دولار أمريكي على الاتحادات الوطنية الأعضاء المشارِكة في نسخة العام المقبل من الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، وهو ما يمثل زيادة تفوق 50% من المبلغ الذي تم تخصيصه في قطر ٢٠٢٢™

أكد مجلس FIFA إقامة "مهرجانات" FIFA لفئة تحت 15 سنة اعتباراً من عام 2026، وذلك في تجربة رائدة ومفتوحة أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء

تقرَّر إنشاء صندوق جديد للتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات

اجتمع مجلس FIFA قبل نهائي كأس القارات FIFA™ بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث اتَّخذ عدداً من القرارات الهامة المتعلقة بتطوير كرة القدم للشباب والمسائل ذات الصلة بالحوكمة. فمع تزايد وتيرة الحماس والترقب منذ إجراء القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن، صادق مجلس FIFA على مساهمة مالية غير مسبوقة قدرها 727 مليون دولار أميركي لتوزيعها على الأطراف المعنية نتيجة انخراطها في كأس العالم 2026 FIFA™.

مجلس FIFA يُصادق على مساهمة مالية قياسية لكأس العالم 2026 FIFA™ 03:34

وستُخصَّص الحصة الأكبر - 655 مليون دولار أمريكي (بزيادة تفوق 50% من المبلغ الذي تم تخصيصه في النسخة السابقة) - للجوائز المالية التي ستوزَّع على المنتخبات المشارِكة الـ 48، وذلك على النحو التالي:

البطل: 50 مليون دولار أمريكي

الوصيف: 33 مليون دولار أمريكي

صاحب المركز الثالث: 29 مليون دولار أمريكي

صاحب المركز الرابع: 27 مليون دولار أمريكي

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 19 مليون دولار أمريكي

أصحاب المراكز من 9 إلى 16: 15 مليون دولار أمريكي

أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 11 مليون دولار أمريكي

أصحاب المراكز من 33 إلى 48: 9 ملايين دولار أمريكي

وسيحصل كل منتخب متأهل على مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف التحضير للبطولة، ما يعني أن كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المشارِكة سيضمن حصوله على ما لا يقل عن 10.5 ملايين دولار أمريكي مقابل مُشاركته في نسخة العام المقبل من الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "ستكون كأس العالم 2026 FIFA™ رائدة أيضاً من حيث إسهامها مالياً في منظومة كرة القدم العالمية."

بطولة جديدة على شكل مهرجان كروي تحت 15 سنة لكل الاتحادات الأعضاء

في إطار التزام FIFA الراسخ بتعزيز اللعبة على مستوى الشباب، أكَّد مجلس FIFA إطلاق بطولتين في فئة تحت 15 سنة، واحدة على صعيد الفتيان والأخرى على مستوى الفتيات، حيث ستكون كل منهما على شكل مهرجان كروي حيث المُشاركة مُتاحة أمام كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211، على أن تُقام النسخة الأولى عام 2026 حيث تتنافس فيها منتخبات الفتيان، بينما سيشهد عام 2027 إجراء النسخة الثانية التي ستكون مخصَّصة لمنتخبات الفتيات. وبناءً على هذا الزخم، فإن كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء ستكون مدعوّة ابتداءً من عام 2028 للمُشاركة بمنتخباتها الوطنية لفئة تحت 15 سنة في مسابقتين منفصلتين، واحدة للفتيان والأخرى للفتيات، علماً أن مدة المباريات ستكون أقصر وستجري على ملاعب أصغر مساحة، وذلك توخياً لمواءمة ظروف المنافسة مع احتياجات النمو بالنسبة للاعبي ولاعبات فئة تحت 15 سنة، بينما سيتألف كل فريق من سبعة إلى تسعة لاعبين/لاعبات. وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الإطار "خلال السنوات الأخيرة، كثَّف FIFA جهوده الرامية إلى النهوض بكرة القدم للشباب، وها هي نتائج تلك الجهود بادية بجلاء للجميع، حيث عملنا دون كلل على تشجيع مسابقات الشباب وتعزيز جهود التطوير في هذا الصدد، وما هذه الخطوة إلا نتيجة طبيعية لهذه السيرورة، ولا شك أنها ستكون خطوة مبهجة للغاية." وأضاف "إن تنظيم مهرجانات FIFA تحت 15 سنة لفئتي الفتيان والفتيات سيُشكل لبنة أساسية في سعي FIFA إلى منح كل المواهب فرصة في مختلف أنحاء العالم، كما أنه مثال آخر على النهج الذي يتِّبعه FIFA للاستثمار في اللعبة."

المُصادقة على إنشاء صندوق للتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات

وتماشياً مع هدف FIFA المتمثّل في تعزيز ما تنطوي عليه كرة القدم من قيم موحِّدة، صادق مجلس FIFA على إنشاء صندوق للتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك في أعقاب الإعلان الذي أدلى به الرئيس إنفانتينو في قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث أكد عزم FIFA على إنشاء آلية دعم للمناطق التي عاشت على وقع الصراعات.

يُذكر أن هذه الأداة المالية ستكون مفتوحة أمام مساهمات جهات خارجية وستخضع لرقابة صارمة، علماً أنها تأتي استكمالاً للإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل في إطار برنامج FIFA Forward وغيره من مبادرات FIFA الأخرى.

مسائل أخرى

في أعقاب القرار التاريخي الذي اتَّخذه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية والقاضي بالمصادقة على اقتراح FIFA بشأن تكوين مسابقتي كرة القدم الأولمبية في ألعاب لوس أنجلوس 2028 (12 منتخباً في مسابقة الرجال، مقابل 16 منتخباً في مسابقة السيدات)، أكد مجلس FIFA على تخصيص المقاعد على النحو التالي: مسابقة كرة القدم الأولمبية للسيدات: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 2.5؛ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: 2؛ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: 3؛ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: 2.5؛ اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: 1؛ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 4؛ البلد المضيف (الولايات المتحدة): 1 مسابقة كرة القدم الاولمبية للرجال: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 2؛ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: 2؛ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: 1؛ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: 2؛ اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: 1؛ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 3؛ البلد المضيف (الولايات المتحدة): 1