زوجة مكسيكية وزوج إنجليزي يعودان إلى مدينة مكسيكو لحضور لقاء رمزي بمناسبة مرور 40 عاماً على حضورهم كأس العالم FIFA

التقى أوليفر وصوفيا كراكستون كمشجعين خلال مباراة ربع النهائي الأسطورية بين الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم المكسيك 1986 FIFA™

تزوجا عام 1990، ويعيش الزوجان في لندن، إنجلترا، لكنهما عادا إلى ملعب مكسيكو سيتي لحضور مباراة دور الـ16 بين المكسيك وإنجلترا في 5 يوليو

صوفيا: "كرة القدم توحد الناس" يُعدّ أوليفر كراكستون من مشجعي إنجلترا النادرين الذين يحتفظون بذكريات رائعة عن مباراة ربع النهائي الأسطورية - والتي لا تخلو من الجدل - في كأس العالم المكسيك 1986 FIFA™ بين منتخبه المحبوب، الأسود الثلاثة، والأرجنتين. وذلك لأنه بينما كان دييغو مارادونا يُقصي إنجلترا بـ"اليد المشهورة" و"هدف القرن" الذي تلاه، كان كراكستون في المدرجات في ملعب مكسيكو سيتي يلتقي بزوجته المستقبلية.

“"كان لقاؤنا محض صدفة. لم يكن من المفترض أن نكون هنا، وجلسنا في مقاعد خاطئة، وانتهى بنا المطاف هناك" هكذا شرحت صوفيا كراكستون، مشجعة المكسيك التي حضرت تلك المباراة التاريخية كمشجعة محايدة. "ثم جلسنا بجانب بعضنا وبدأنا نتحدث. وكلانا من مشجعي مانشستر يونايتد، لذا كان هذا الأمر بالغ الأهمية". وأضافت: "ثم تناولنا مشروبات بعد المباراة. اصطحبت أولي في جولة في مدينة مكسيكو، ثم دعاني إلى لندن. وكنا نتبادل الرسائل، رسائل كثيرة".

عاد أوليفر إلى المكسيك عام 1989 وتقدم لخطبة صوفيا عند أهرامات تيوتيهواكان التاريخية، وتزوجا في العام التالي. استقر الزوجان في لندن، وكانا يفكران في زيارة أخرى إلى الملعب الذي التقيا فيه. ثم جاءت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ لتُشكّل سببًا مثاليًا، بل يكاد يكون سماويًا، للقيام بهذه الرحلة: مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ16. قام آل كراكسون بجولة في الملعب قبل المباراة، وسيعودون إلى هذا الملعب الشهير كمشجعين - بعد 40 عامًا من لقائهما هناك - عندما يلتقي منتخبا بلديهما في 5 يوليو.

“قالت صوفيا: "لطالما رغبنا بالعودة إلى ملعب أزتيكا لأنه ببساطة مذهل، هذا المكان الرائع". وأيدها أوليفر قائلاً: "إنه مكان رائع حقاً". وتابعت صوفيا: "لم تسنح لنا الفرصة من قبل. لقد زرنا مكسيكو سيتي مرات عديدة، لكن لم تسنح لنا الفرصة لزيارة الملعب. وعندما علمنا باستضافة كأس العالم (FIFA) هنا، قررنا أن نأتي إلى الملعب. حتى لو كان ذلك من بعيد، فنحن بحاجة للعودة. لقد كان الجميع في غاية الكرم، وهذا أمر مذهل حقاً. والآن نحن هنا في ملعب أزتيكا. انظروا إلى هذا! نحن في ملعب أزتيكا. إنه لأمر رائع حقاً".

ستأسر مباراة منتخبات كرة القدم العريقة والمتنافسة على البطولة أنظار العالم، وقد أثارت مشاعر متضاربة لدى عائلة كراكستون. قالت صوفيا: "عندما اختاروا المنتخبات، قال المذيع في بي بي سي: 'قد يلتقي منتخبا المكسيك وإنجلترا'. فقلت في نفسي: 'يا إلهي!' ظننتُ أن ذلك سيكون رائعًا، لكنني الآن أشعر ببعض الخوف".

وأيدها أوليفر قائلًا: "نعم، نشعر ببعض الخوف". وأضافت صوفيا: "سنكون سعداء أياً كان الفائز". وقال أوليفر: "أجل، بالضبط. أنا مكسيكي فخري، كما تعلمين. حسنًا، أعتبر نفسي مكسيكيًا فخريًا. لديّ قميص منتخب المكسيك لكرة القدم هناك، وسأرتدي كلا القميصين غدًا".