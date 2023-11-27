أسطورة FIFA سيرخيو راموس سعيد باستعداد مونتيري لاستضافة المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم

الفائز بلقب كأس العالم FIFA™ مع منتخب إسبانيا، سيرخيو راموس، الذي لعب مؤخراً مع نادي مونتيري المكسيكي

قال عن المباراة رقم 1000: ¨إنه إنجاز مميز للغاية، ويسعدني أن أراه يُحتفى به في ذلك الملعب¨

اليابان وتونس تلتقيان في مونتيري بالمكسيك يوم السبت 20 يونيو/حزيران في المباراة التاريخية

قال أسطورة FIFA والفائز بكأس العالم FIFA™ مع منتخب إسبانيا، سيرخيو راموس، إن ¨جزءاً صغيراً من قلبي سيبقى دائماً في المكسيك، في مونتيري¨، وذلك أثناء تهنئته للمدينة التي خاض فيها موسمه الاحترافي الأخير بمناسبة استضافتها للمباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم FIFA.

وفي يوم السبت 20 يونيو/حزيران، يلتقي منتخبا اليابان وتونس على أرضية ملعب مونتيري في مباراة تاريخية ستستحضر التاريخ العريق للبطولة الأكبر في العالم والرياضة الأكثر شعبية. ويُعد راموس أحد أبرز الشخصيات في هذه الرواية التاريخية، بعدما شارك أربع مرات في كأس العالم FIFA مع منتخب إسبانيا، وكان أساسياً في تشكيلة لا روخا الأسطورية التي توجت باللقب في جنوب أفريقيا 2010.

لقد عاش بنفسه سحر كأس العالم FIFA.

وقال راموس: ¨على مدار مسيرتي، كنت محظوظاً للغاية بالمشاركة في أربع نسخ من كأس العالم (FIFA)، كما حظيت بشرف الفوز باللقب في عام 2010. وبصراحة، فإن شعورك بأن بلدك بأكمله يشجعك من الداخل هو دائماً مسؤولية كبيرة، لكنه أيضاً امتياز ومصدر فخر بالنسبة لي¨.

وأضاف: ¨أتذكر أيضاً كيف خرج الجميع في إسبانيا إلى الشوارع للاحتفال، وكانت تلك المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بأن بلدي كان أكثر اتحاداً من أي وقت مضى. لقد كانت لحظة لا تُنسى¨.

لعب راموس، قائد ريال مدريد لفترة طويلة، 38 مباراة خلال العام الماضي مع فريق سي إف مونتيري في الدوري المكسيكي، بعد أن غادر نادي مسقط رأسه إشبيلية للمرة الثانية في عام 2025.

وتألق راموس بقميص الفريق المكسيكي على أرضية ملعب مونتيري الشهير رايادوس، وشارك معه في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك، خاض جميع دقائق مباريات مونتيري الأربع، وسجل هدفاً في مرمى إنتر ميلان، ليساهم في تأهل الفريق المكسيكي إلى دور الـ16.

وقال راموس: ¨يملؤني الأمل أن أرى المكسيك، ومونتيري على وجه الخصوص، تستضيف المباراة الألف في تاريخ كأس العالم (FIFA) على ملعب رايادوس. إنه إنجاز خاص للغاية، ويسعدني أن أراه يُحتفى به في ذلك الملعب¨.