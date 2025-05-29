خدمة التعليق الصوتي الوصفي تجعل كأس العالم للأندية FIFA البطولة الأكثر شمولية في تاريخ منافسات كرة قدم الأندية

سيوفر FIFA خدمة التعليق الصوتي الوصفي للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

يضطلع FIFA بتدريب المُعلِّقين المحترفين ونظرائهم الشباب الذين يتطلعون إلى الانخراط في هذا المجال

ستكون هذه الخدمة متاحة بشكل مجاني في بعض ملاعب البطولة

من المنتظر أن تكون كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المسابقة الأكثر شمولية في تاريخ منافسات كرة قدم الأندية داخل الملعب وخارجه، إذ ستوفّر خدمة التعليق الصوتي الوصفي للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر في بعض ملاعب البطولة مجاناً. وبذلك، سيكون بوسع الجميع الآن الاستمتاع بإثارة البطولة.

وعن هذا الإعلان، قال براد هوب مدرّب FIFA المعني بتقديم هذه الخدمة: "التعليق الوصفي الصوتي هو شكل متخصص من التعليق للمكفوفين وضعاف البصر، بحيث يشرح المعلّق كافة التفاصيل التي تجري على أرض الملعب منذ انطلاقها وحتى صافرة النهاية. وقد شهدنا مستوى نمو هائل في خدمة التعليق الوصفي الصوتي على مدى السنوات الماضية".

يُذكر أن برنامج التعليق الوصفي الصوتي هو خدمة متخصصة استفادت منها جماهير اللعبة الجميلة للمرة الأولى خلال بطولة كأس العالم FIFA البرازيل 2014™. ومنذ ذلك التاريخ، تم إطلاقها بنجاح في عدة بطولات، بما في ذلك كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™.

تعليق الوصف الصوتي يمثل علامة فارقة أخرى في أكثر بطولات الأندية شمولاً على الإطلاق 01:53

“وشرح هوب أن الخدمة "انطلقت أصلاً باعتبارها مشروعاً لداخل الملعب، وكان الهدف منها في البداية استقطاب المشجعين مجدداً للاستمتاع بالمباريات مباشرة. أعرفُ الكثير من المشجعين المكفوفين وضعاف البصر والتقيتُ بآخرين وقد شعروا بالتهميش في تجربة التواجد بالملعب".

وأردف: "إنهم يحبون الأجواء (في الملعب)، ويروق لهم التواجد مع أصدقائهم وأفراد العائلة وأن يكونوا جزءاً من محيطهم، ولكنهم لم يتمكنوا من متابعة (مجريات) المباراة، ولربما شعروا أنه من الأسهل لهم التواجد في المنزل ومتابعة المباراة عبر التغطية الإذاعية أو التلفزيونية. أي أن الفكرة الأساسية تمثّلت بدفع الأشخاص للتواجد في الملعب".

ومن هذا المنطلق، يتوجه FIFA بالدعوة إلى المعلقين المحترفين ويُنظِّم ورشات تدريبية للمختصين بخدمة التعليق الوصفي الصوتي والمذيعين من فئة الشباب الذين يتطلعون إلى الانخراط في هذا المجال خلال فعاليات مختلفة، بحيث يجري تحضيرهم للاضطلاع بهذه الخدمة في بعض ملاعب بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً.

هذا وقد عُقدت أحدث ورشات العمل هذه يومي 17 و18 مايو/أيار في نيويورك/نيوجرسي، حيث كان براين أوهير من بين المتقدمين للمشارَكة، إذ شرح ابن نيوجرسي سبب تطوعه للاضطلاع بهذا الدور قائلاً:

“"أعتقد أن هذه فرصة يمكن أن أستهل بها مسيرتي المهنية. أتممتُ لتوّي دراسة الصحافة الرياضية، ولطالما كنتُ مهتماً بالانخراط في مجال الإعلام الرياضي، سواء في عالَم البثّ أو الصحافة المكتوبة، أو حتى الإذاعة والخدمات الصوتية".

وأضاف براين، وهو من مناصري نادي نيويورك ريد بولز، رغم أنه سيشجع بايرن ميونخ في البطولة: "لم أكن على دراية في البداية بالفَرق بين التعليق الصوتي الوصفي والتعليق العادي. وأعرف أن هناك أشخاصاً يعتمدون بشكل كبير على هذا النوع من التعليق. تعلُّم هذا كشف لي الفارق الكبير في التجربة عندما يعاني الشخص من إعاقة بصرية".

تواجَد في الورشة كذلك مات كيلن، المولود في مدينة كنساس، والمقيم في نيويورك منذ 12 سنة. وقال مناصر نادي كنساس ويزاردز، الذي سيشجع نادي باتشوكا في مونديال الأندية: "تقدّمتُ بطلب المشاركة (في الورشة) لقناعتي بأنها طريقة خاصة لإظهار شغفي باللعبة، ومساعدة الآخرين الذين يعانون من صعوبات لكي يعيشوا كل ما تنطوي عليه (المباراة).

تخصصتُ في مجال الصحافة، وتنطوي هذه الخبرة على جوانب من تجربة البث. ولكن كل ما يهمني هو التمكُّن من مساعدة الآخرين. أشعر أنها وسيلة رائعة للتواصل مع الجماهير بهذه الطريقة".

وأضاف مات: "بكل صراحة، اكتشفتُ أن هناك الكثير من المشجعين غير القادرين على الاستمتاع بمباريات كهذه، ولذلك فإن قدرتنا على فهم هذه الحاجة والتفكير بالآخرين بهذا الشكل، وذلك فقط من خلال التواصل بطريقة مختلفة، إنما هو أمر رائعٌ حقاً".

وكما أشار مدرّب FIFA براد هوب، فإن خدمة التعليق الصوتي الوصفي إنما هي وسيلة لتحويل شعار FIFA Football Unites The Worldإلى واقع: "يُضيف ذلك بُعداً إضافياً للشعار، إذ إن كرة القدم توحِّد الجميع، ويمكن لهذه الخدمة أن تقرّب بين الجميع من أي مكان في قلب اللعبة الجميلة. كرة القدم لعبة للجميع، ويجب ألا يشعر أي شخص بالتهميش.