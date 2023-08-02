نقل الصورة مع خدمة التعليق الصوتي الوصفي

مشجعو كرة القدم المكفوفون وضعيفو النظر يستمتعون بوصف دقيق لمجريات مباريات كأس العالم FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023

تستفيد من هذه الخدمة المشجعة الألمانية تانيا شاتزلي التي تعاني من الزرق

يقول المعلّق إيلاي موايجومبا إنّ نقل صورة بطولة كأس العالم بحماستها وألوانها هو جزء من الوظيفة

لطالما حلمت المشجعة الألمانية تانيا شاتزلي بحضور بطولة كأس العالم في بلاد بعيدة، غير أنّ مشكلة كبيرة تقف عائقاً أمام تحقيق هذا الحلم - ألا وهي الإصابة بالزرق التي قلصت قدرتها على النظر إلى 15%.

تحضر تانيا مباريات كرة القدم في ألمانيا نهاية كلّ أسبوع بفضل توفّر خدمة التعليق الصوتي الوصفي، وهي خدمة تقدم وصفاً دقيقاً لمجريات المباراة إلى المشجعين المكفوفين وضعاف البصر. ثمّ قرأت تانيا أنّ هذه الخدمة متوفرة في جميع الملاعب أثناء بطولة كأس العالم FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™.

وخدمة التعليق الصوتي الوصفي هي وسيلة لتحقيق هدف البطولة ومراعاة احتياجات جميع أفراد المجتمع قدر الإمكان.

وتقول تانيا: "عرفت قبل مجيئي إلى هنا أنّ الخدمة متوفرة، وإلّا ما كنت لأسافر إلى سيدني، لأنني سأفوّت الكثير مما يحدث على المستطيل الأخضر. قبل هذه الخدمة، نادراً ما كنت أذهب لمشاهدة المباريات من المدرجات، لأنني كنت أصاب بالإحباط عندما لا أرى ما يحصل في الملعب بسبب ضعف نظري".

وصلت تانيا، وهي مشجعة فريق شتوتغارت، برفقة والدها هنري، من هايدلبرغ إلى سيدني في الوقت المناسب لمتابعة المباراة التي جمعت بين منتخبي ألمانيا وكولومبيا على ملعب سيندي لكرة القدم.

كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ | تعليق صوتي وصفي 03:22

وقالت تانيا، التي أوضحت أنّ اللاعبتين المفضلتين لديها هما أليكس بوب ولورا فريغانغ: "أحب كرة القدم كثيراً، ولكن منذ تفشي جائحة كوفيد، لم أتمكن من الذهاب إلى الملاعب، لذا قررنا القيام برحلة مميزة إلى أسترالياحيث التعليق جيدّ جداً، والمعلقون يعرفون كلّ الأخبار وأسماء اللاعبات. أحياناً يتكلمون بسرعة كبيرة، ولكنهم يعرفون أسماء جميع اللاعبات، وهو أمر لا نراه كثيراً في ألمانيا، لذلك التجربة هنا أفضل بالنسبة إليّ".

وتابعت: "من الرائع أنهم يعتنون بجميع المشجعين، ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يتمكنوا من الاستمتاع بأجواء الملعب ومشاهدة المباراة.ما يعجبني أيضاً أكثر من ألمانيا، هو أنّ مقعدي لا يبعد كثيراً عن أرض الملعب. الجو رائع هنا".

ويقول المعلّق إيلاي موايجومبا المقيم في أوكلاند / تاماكي ماكاوراو إنّ وصف بطولة كأس العالم بحماستها وألوانها هو جزء من الوظيفة:"إذا أغلقت عينيك أثناء مشاهدة التلفاز واستمعت إلى التعليق، فنعم، يمكنك الحصول على تفاصيل ما يجري على أرض الملعب، ونعم، يمكنك أن تسمع أسماء اللاعبات، ولكنّك لن تفهم ما الذي يجري فعلاً. لهذا السبب، تتمثل وظيفتنا في رسم صورة واضحة في أذهان الأشخاص ومنحهم الفرصة لمشاركة هذه التجربة مع الجميع، لذلك، نحن هنا لرسم الصورة في أذهانهم لكي يفهموا ما يجري. فمن الرائع أن نتمكن من مساعدتهم والقيام بهذا الأمر".

وأضاف: "ما تعلمته هو أنّ شغف كرة القدم يطال الجميع، سواء أكنت من أصحاب الاحتياجات الخاصة أم لا. والأهم أن ندرك أنّ هذه اللعبة هي للجميع، وهي تدعو للشمولية. لم أكن أعرف تماماً مدى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من إصابات جسدية. ومجرد أنك تعاني من إصابة ما، لا يعني أنك غير قادر على الاستمتاع كالجميع".

كلّ ما يتعين على المشجعين في المدرجات فعله هو استخدام أجهزتهم الذكية وسمّاعاتهم، وتحميل تطبيق الترجمة الفورية الخاص بـFIFA باستخدام رمز الوصول التالي ADCFWWC2023 والاستمتاع بالتعليقات التي تبدأ قبل 30 دقيقة على انطلاق صافرة البداية.