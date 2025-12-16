جولة الكأس لنهائيات كأس العالم FIFA™ برعاية شركة Coca-Cola تنطلق في 3 يناير/كانون الثاني استعداداً لكأس العالم 2026 FIFA™

ستحتفل شركة Coca-Cola وFIFA بمرور عشرين سنة على انطلاق جولة الكأس لبطولة كأس العالم FIFA™ برعاية شركة Coca-Cola

تبدأ جولة نسخة 2026 من العاصمة السعودية الرياض

تشمل الجولة محطات في 30 اتحاداً وطنياً عضواً قبيل انطلاق البطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية

تستعد شركة Coca-Cola وFIFA لإطلاق النسخة السادسة من جولة الكأس لبطولة كأس العالم FIFA™ برعاية شركة Coca-Cola والتي ستُتيح للآلاف من جماهير المستديرة الساحرة فرصة مشاهدة الكأس الأصلية قُبيل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 FIFA™ التي ستكون الأكبر في تاريخ المسابقة وتستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد مشارَكة عدد أكبر من المنتخبات وإجراء مباريات أكثر واحتفالاً بإثارة اللعبة الجميلة أكثر من أي نسخة سابقة.

وباعتبارها من أقدم شركاء FIFA، تملك Coca-Cola الحقوق الحصرية لجولة الكأس التي تنطلق بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني في العاصمة السعودية الرياض، والتي ستكون البداية في رحلة مكوكية تشهد زيارة الكأس الأصلية للبطولة لـ30 اتحاداً وطنياً عضواً و75 محطة على مدى 150 يوم، بحيث تمنح الجماهير حول العالم فرصة استثنائية لمشاهدة الجائزة الأغلى في عالم كرة القدم عن قرب.

وبهذه المناسبة، قال ميكايل فينيت، نائب رئيس شركة Coca-Cola لشؤون الأصول العالمية والمؤثرين والشراكات "تتمتّع Coca-Cola بقدرة استثنائية على جمع الناس بغضّ النظر عن خلفيتهم ولغتهم. تُعتبر جولة الكأس لبطولة كأس العالم FIFA™ برعاية شركة Coca-Cola على مدى العقدين الأخيرين بمثابة رحلة تجمع بين الجماهير من خلال سحر اللعبة. وبينما تنطلق الكأس في جولتها استعداداً للنسخة الأكبر على الإطلاق من البطولة، نحتفي بقيم الشغف والفخر والوحدة التي تجعل كرة القدم هي الرياضة المفضلة للعالَم."

يُذكر أنه سيكون لجولة الكأس لبطولة كأس العالم FIFA™ برعاية شركة Coca-Cola محطات في الدول الثلاث المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA، وكذلك الدول التي ستستضيف النسخ اللاحقة من هذه البطولة وكأس العالم للسيدات FIFA™، ومنها المغرب والبرتغال وإسبانيا والسعودية والبرازيل. وستكون المجتمعات المحلية على موعد في كل محطة من الجولة مع أنشطة تفاعلية وتجارب غامرة وتحديات كروية، بالإضافة إلى محتوى حصري يُقدِّمه أساطير FIFA.

وهذه هي الذكرى السنوية العشرين لانطلاق جولة الكأس لبطولة كأس العالم FIFA™ برعاية شركة Coca-Cola، وعلى مدى هذه السنوات شارك في الجولة أكثر من أربعة ملايين شخص في 182 دولة ومنطقة.

من جهته، قال رومي جاي، مدير الأعمال لدى FIFA "أصبحت جولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA معروفة حول العالم باعتبارها أهم رمز في الرياضة، وCoca-Cola هي من العلامات التجارية الأشهر في العالم. وعلى مدى عقدين من الزمن، وحّدت شراكتنا مع Coca-Cola الجماهير، وجلبت لهم سحر البطولة من خلال الجولة. فعلى مدى خمس نسخ، جالت الكأس في 182 من اتحاداتنا الوطنية الأعضاء من أصل 211، وستكون النسخة المقبلة استثنائية بحق، إذ لن تتزامن مع الذكرى العشرين للجولة فحسب، بل ستُصادف كذلك استعداداتنا للنسخة الأكبر من البطولة في التاريخ إذ تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية."

على مدى أكثر من عِقد من الزمن، كانت Coca-Cola أكثر بكثير من مجرّد مشروب، فهي رمز للتفاؤل وحضورها منعِش في عدد لا يُحصى من اللحظات التي لا تُنسى، ومع الاقتراب من انطلاق كأس العالم FIFA، فإن فرق Coca-Cola على تنوُّعها، من شركات التعبئة والمصنّعين والموزّعين وشركائنا في سوق التجزئة، سيضطلعون بمهمة توفير مشروبات منعشة للجماهير طوال البطولة، سواء كانت من نكهات محلية محببة أو تلك الشهيرة من علامتي Coca-Cola وPowerade.

وتُعتبر جولة الكأس لبطولة كأس العالم FIFA™ برعاية شركة Coca-Cola بمثابة منصة للترويج لترك أثر إيجابي في المجتمعات المحلية، إذ ستعمل الشركة الراعية مع فرق محلية وشركاء التعبئة لدعم مبادرة الاستدامة، بما فيها جمع العبوات، والمساعدة في حملات إعادة التدوير.