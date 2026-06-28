الاسم الأوسط لتاهيث تشونغ هو دجوركاييف، وذلك تيّمناً باسم النجم الفرنسي الفائز بكأس العالم FIFA يوري دجوركاييف

تشونغ هو اللاعب الوحيد المولود في جزيرة كوراساو ضمن تشكيلة منتخب بلاده المُشارك في كأس العالم 2026 FIFA™، كما أن تراثه (وقصة شعره) لفتت الأنظار في جميع أنحاء العالم

سجّلت كوراساو، وهي أصغر دولة تتأهل على الإطلاق لكأس العالم FIFA™، هدفها الأول وحصدت نقطتها الأولى قبل أن تودع البطولة من دور المجموعات

قد يكون لاعب خط الوسط تاهيث تشونغ، اللاعب الوحيد في تشكيلة كوراساو المُشارك في كأس العالم 2026 FIFA™ الذي ولد في الجزيرة الكاريبية، ولكن اسمه الكامل، تاهيث خوسيه جيريغوريو دجوركايف تشونغ، جلب له المزيد من الإعجاب، وهو ما يُثبت أن منتخب الموجة الزرقاء يجسد تنوع ونطاق وتراث اللعبة العالمية.

وُلد تشونغ في ويلمستاد، عاصمة كوراساو، وهو حفيد مهاجر صيني وصل للجزيرة في أربعينيات القرن الماضي. انتقل تشونغ إلى هولندا في صغره، ولعب في ناديي فينورد ومانشستر يونايتد، ومثّل منتخبات هولندا من فئة تحت 15 سنة حتى فئة تحت 21 سنة. كما احترف في أندية في إنجلترا وألمانيا وبلجيكا.

لاعب كوراساو تاهيث تشونغ وأسطورة فرنسا يوري دجوركاييف يستمتعان بلحظة فريدة في كأس العالم FIFA 01:37

كما حظيت قصة شعر تشونغ المميزة بالعديد من المقارنات مع أيقونة كولومبيا كارلوس فالديراما، أما أسمه الأوسط فهو بلا شك يتطابق مع اسم لاعب فرنسي شهير. يبدو أن تشونغ ينتمي للعالم بأسره.

وأوضح تشونغ قائلاً "كان أبي من عشاق كرة القدم، وكان من أشد المعجبين بيوري دجوركاييف، ولذلك سمّاني باسمه."

بعد أن شارك أساسياً مع منتخب كوراساو في جميع مبارياته الثلاث في كأس العالم 2026 FIFA وساعد الدولة الجزيرة على صنع التاريخ كأصغر دولة من حيث المساحة وعدد السكان تتأهل وتشارك في أكبر حدث كروي عالمي، استمتع تشونغ بلحظة أخيرة مُميّزة ختمت مسيرته بشكل مميز: لقد التقى بالنجم الذي يحمل اسمه.

التقى تشونغ مع كبير مستشاري كرة القدم في FIFA يوري دجوركاييف، لبضع لحظات في فيلادلفيا، بنسلفانيا، عقب خسارة كوراساو أمام كوت ديفوار في مباراتهم الأخيرة ضمن المجموعة الخامسة. أهدى الفائز بكأس العالم 1998 FIFA™ في فرنسا قميصه لتشونغ. لقد كانت لحظة فريدة لم تكن لتتحقق لولا الأضواء الساطعة والقوة الموحّدة لكأس العالم FIFA™.

وقال تشونغ، الذي قرّر العام الماضي تمثيل منتخب كوراساو "من الرائع أن ألتقي بيوري، وأشكركم أيضاً يا رفاق على تحقيق ذلك. أعتقد أن والدي كان سيقفز من المدرجات لو كان حاضراً، كان سيشعر بالفخر لرؤيتي مع نجمه المفضل، لقد ذكر لي عدة مرات في المنزل كم كان يوري لاعباً رائعاً. ولذلك أنا أقدّر هذا التكريم من نجم كبير."

وكان دجوركاييف مسروراً باللقاء كذلك حيث قال "لقد أحضرت له قميصاً، وسأقدمه له كهدية. أتمنى لو كنت أملك قدمه اليسرى! يشرفني أن يُسمي والده الذي كان معجباً بي، ابنه باسمي، إنه أمر مميز حقاً. لقد لعب تشونغ بشكل رائع، وكان الفريق بأكمله جيداً."

رغم خروجها من البطولة بعد هزيمتين وتعادل واحد، إلا أن منتخب كوراساو لم يكن سابقة غريبة في أول مشاركة له في كأس العالم FIFA. فقد سجّل الفريق هدفاً ضد ألمانيا القوية، في مباراتهم التي لعبت في هيوستن، تكساس، بتسديدة رائعة من ليفانو كومينينسيا. ثم حصد فريق الموجة الزرقاء أول نقطة له في كأس العالم FIFA، بعد أن تعادل مع الإكوادور بنتيجة 0-0 في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بفضل أداء حارس المرمى إيلوي روم الذي لفت الأنظار.

وبعد المقابلة التي أجريث في فيلادلفيا، قال دجوركاييف "لقد فوجئت كثيراً بأداء كوراساو. أصغر دولة تشارك في كأس العالم FIFA لديها فريق رائع!"

وأضاف "إنهم لاعبون مهاريون، هل لا حظتم ذلك؟ نحن في أوروبا نفتقد مثل هؤلاء اللاعبين المهاريين، لأننا أصبحنا نلعب بطريقة يُمكن توقّعها، أما هؤلاء اللاعبون فيمكنهم مراوغة منافسيهم ومفاجأتهم."

وتابع يوري حديثه "نحن نتعلم الكثير، وهم يتعلّمون الكثير، ويحقّقون شيئاً فريداً في كرة القدم وهو أن كل شيء يُمكن أن يحدث. كل شيء يُمكن أن يحدث. إذا كنت تؤمن بقدراتك حقاً، فيُمكنك أن تكون هنا في كأس العالم (FIFA)."

لقد أعجب والد تشونغ بالسحر الفرنسي وقال تشونغ عن دجوركاييف "أذكر أن والدي أراني بعض اللقطات من تألق يوري في الماضي، فقد كان معجباً كبيراً به كما أخبرتكم، ثم دأبت على مشاهدة لقطاته بنفسي."