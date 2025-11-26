بَيْع حوالي مليوني تذكرة لكأس العالم 2026 FIFA™ قبل انطلاق المرحلة الثالثة في 11 ديسمبر/كانون الأول

استمرار ارتفاع الطلب على التذاكر ونفاذ الكميّة المطروحة في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة بعد تهافت المشجعين عليها من أكثر من 200 دولة وإقليم وشراء حوالي مليوني تذكرة خلال المرحلتين الأولى والثانية لبيع التذاكر

تُفتح نافذة المشاركة في المرحلة الثالثة من عملية بيع التذاكر - قرعة الاختيار العشوائي - في 11 ديسمبر/كانون الأول عند الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا) وتُغلق في 13 يناير/كانون الثاني عند الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا)

تُقام القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ في 5 ديسمبر/ كانون الأول، وسيُكشف بعد ذلك بفترة وجيزة عن جدول المباريات، ما يعني أنّ هذه ستكون المرحلة الأولى التي تسمح للمشجعين حجز تذاكر المباراة الواحدة بعد معرفة كيفية توزيع المنتخبات على مباريات مرحلة المجموعات

يشهد العالم ارتفاعاً في أجواء الحماسة والترقّب استعداداً للقرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ التي ستَجري مراسمها يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول، وقد بيع حوالي مليوني تذكرة لهذه البطولة الرائدة. ففي مرحلتي المبيعات الأولى والثانية، استحوذ سكّان البلدان المستضيفة الثلاثة - الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك - على حصة الأسد من مبيعات التذاكر، يتبعهم سكّان إنجلترا وألمانيا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا، بحيث توزّعت التذاكر على مشجعين من 212 دولة وإقليماً.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "إذ نُهنئ كل من حجزوا مقاعدهم بالفعل، فإن فرصة جديدة ستكون متاحة أمام أولئك الذين لم يحجزوا مقاعدهم بعد، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد أيام قليلة من إجراء القرعة النهائية في واشنطن العاصمة."

من جانبه، قال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم 2026 FIFA™ "بعد تأهّل 42 منتخباً، تتوجّه أنظار العالم نحونا، إذ نستعدّ للكشف عن تفاصيل المباريات بالإضافة إلى أماكن ومواعيد إقامتها. ومع تبقّي أقل من 200 يوم على انطلاق المباراة الافتتاحية المُنتظرة في مكسيكو سيتي، نحن على أهبة الاستعداد لاستقبال المشجعين العام المُقبل في أمريكا الشمالية بمناسبة النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA."

تنطلق المرحلة المُقبلة من بيع تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ - قرعة الاختيار العشوائي - في 11 ديسمبر/كانون الأول، وستبقى فرصة مشاركة المشجعين متاحة لغاية 13 يناير/كانون الثاني. يُذكر أنّ هذه المرحلة هي الثالثة لشراء تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™، علماً أنّ المرحلتين الأولى والثانية شهدتا إقبالاً كبيراً وبَيْع حوالي مليوني تذكرة عن طريق القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa وقرعة مرحلة التذاكر المُبكرة، التي بقيت المشاركة فيها ممكنة حتّى وقت سابق من هذا الشهر.

ويُفتح باب المشاركة في قرعة الاختيار العشوائي يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول عند الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وذلك عبر موقع FIFA.com/tickets. ولن يؤثّر توقيت تسجيل المشجعين في قرعة الاختيار العشوائي خلال فترة التسجيل على فرص نجاحهم بالحصول على التذاكر. ويجب على المشجعين الذين يملكون مُعرِّفاً شخصياً (FIFA ID) تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم ومن ثمّ المشاركة في قرعة الاختيار العشوائي، حتّى ولو كانوا قد شاركوا في القرعتين السابقتين. أمّا الذين لا يملكون معرّفاً شخصياً (FIFA ID)، فيجب عليهم إنشاء حساب على موقع FIFA.com/tickets من أجل المشاركة.

كذلك، سيتمكّن المشجعون من تحديد المباراة (أو المباريات) التي يرغبون بحضورها، وفئة التذاكر ذات الصلة، وعدد التذاكر المرغوب فيها لكل مباراة، مع مراعاة القيود المفروضة على عدد التذاكر لكل أسرة. وسيتمّ التواصل عبر البريد الإلكتروني مع جميع المتقدمين الذين نالوا الموافقة الكاملة، أو الجزئية، على طلب حصولهم على التذاكر، وسيتمّ خصم ثمن التذاكر تلقائياً في شهر فبراير/شباط. الموافقة الجزئية تعني أنّ المتقدّم بالطلب سيحصل على عدد التذاكر المطلوبة لمباراة ما، ولكن ليس لجميع المباريات المطلوبة.

يُذكر أنّ أحداث القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ ستجري في 5 ديسمبر/كانون الأول، كما سيُكشف بعدها عن جدول المباريات الذي سيقدّم المعلومات الكاملة عن مرحلة المجموعات. وبالتالي، ستكون قرعة الاختيار العشوائي المرحلة الأولى التي تسمح للمشجعين بتقديم طلب شراء تذاكر المباريات الواحدة، بعد معرفة كيفية توزيع المنتخبات على مباريات مرحلة المجموعات. كذلك سيتمكّن مشجّعو منتخب معيّن من تقديم طلب للحصول على تذاكر أنصار الاتحادات الوطنية المشاركة عبر موقع FIFA.com/tickets انطلاقاً من 11 ديسمبر/ كانون الأول، شريطة استيفاء شروط أهلية اتحادهم الوطني المشارِك. وسيكون على كلّ اتحاد وطني مشارِك أن يحدّد معاييره الخاصة التي يجب على المشجعين استيفاءها ليتمّ تصنيفهم في خانة أنصار الاتحاد الوطني المشارك، كما سيكون عليه أيضاً إعداد عملياته الخاصة للحصول على التذاكر.

أمّا المشجعون الذي يرغبون بحجز تذاكر لمباريات محددة، بعد الكشف عن موعد المباريات، فيُمكنهم شراء باقات الضيافة، التي تتضمن تذاكر المباريات، والتي أصبحت متوفّرة على موقع FIFA.com/hospitality عن طريق On Location، مزوّد الضيافة الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA.

فعند اقتراب موعد انطلاق البطولة، سيكون بوسع المشجعين شراء أي فئة من التذاكر المتبقية وفقاً لقاعدة الأولوية بالأسبقية (حتّى انتهاء التذاكر المطروحة للبيع). وكما جرت العادة، يحثّ FIFA المشجعين على شراء التذاكر من موقع FIFA.com/tickets حصراً، وهو الموقع الرسمي والمصدر المفضّل لشراء تذاكر كأس العالم FIFA™، علماً أن باقات وتذاكر الضيافة المشتراة من قنوات غير رسمية قد لا تكون صالحة.

يُرجى الانتباه إلى أنّ تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعيّن على المشجعين زيارة المواقع الإلكترونية لحكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات تأشيرات الدخول إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى الوقت الذي تتطلبه دراسة طلبات التأشيرات، يَنصح FIFA بتقديم الطلبات في أسرع وقت ممكن. وقد أصبح الآن حاملو تذاكر كأس العالم 2026 FIFA مؤهلين للدخول في نظام FIFA لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة (FIFA PASS).