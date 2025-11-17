حاملو تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ سيستفيدون من نظام يمنحهم الأولوية في جدولة مواعيد تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة

تم إطلاق هذه المبادرة تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية، وهي تمنح حاملي التذاكر إمكانية الحصول على الأولوية في عملية جدولة مواعيد المقابلات الخاصة بالتأشيرة قبل البطولة

سيكون نظام FIFA لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة متاحاً لحاملي التذاكر في مطلع عام 2026

ستستضيف إحدى عشرة مدينة أميركية 78 مباراة خلال أول نسخة تُجرى بالنظام الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً في تاريخ كأس العالم FIFA™، إلى جانب ثلاث مدن في المكسيك ومدينتين في كندا

أصبح بإمكان حاملي تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™الذين سيُسافرون إلى الولايات المتحدة الاستفادة من نظام منح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة (FIFA PASS).

فخلال فعالية تاريخية أقيمت في البيت الأبيض بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ج. ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، وفريق العمل بالبيت الأبيض ورئيس FIFA جياني إنفانتينو، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية النقاب عن نظام منح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة FIFA PASS، وهو عبارة عن خدمة تمنح كل فرد من حاملي تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ إمكانية الحصول على الأولوية في عملية جدولة مواعيد المقابلات الخاصة بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُمثّل هذا الإعلان محطة بارزة في الطريق إلى كأس العالم FIFA™، بقدر ما يؤكّد على التعاون الوثيق بين FIFA وفريق العمل بالبيت الأبيض في تنظيم حدث كروي عالمي غير مسبوق.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "أمريكا تُرحِّب بالعالم. لقد قُلنا دائماً إن هذه النسخة ستكون الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ كأس العالم FIFA™، وما خدمة FIFA PASS سوى مثال ملموس على ذلك."

وتابع "لا يسعني إلا أن أعرب عن خالص امتناني لرئيس الولايات المتحدة دونالد ج. ترامب، ونائبه ج. د. فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وكذلك أندرو جولياني، وفريق العمل بالبيت الأبيض على دعمهم المذهل في هذا الصدد. ذلك أن الولايات المتحدة تتأهب للترحيب بالمشجعين من مختلف أنحاء العالم في حدث يمتد على نطاق غير مسبوق، ونحن نستعد على قدم وساق لكي نضمن مساهمة كرة القدم في توحيد العالم عندما تنطلق البطولة في أمريكا الشمالية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل."

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "تُتيح الولايات المتحدة إمكانية الحصول على الأولوية في جدولة المواعيد حتى يتمكّن المشجعون الراغبون في حضور كأس العالم FIFA™ من استكمال مقابلات التأشيرة وإظهار أهليتهم. فمع اقتراب موعد البداية، آن الأوان للشروع في تقديم الطلبات، وإنه لمن دواعي شرفنا أن نستضيف النسخة الأكبر والأكثر أماناً في تاريخ كأس العالم."

ستُطرح أكثر من ستة ملايين تذكرة لحضور كأس العالم 2026 FIFA™ التي ستُقام في 16 مدينة مضيفة موزّعة بين كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

إطلاق نظام FIFA PASS (منح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة) 01:22

ويجب على المشجعين المُقيمين في بلدان تتوفّر بها مواعيد لإجراء المقابلات ويحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة التقدّم بطلباتهم على الفور عبر: كأس العالم 2026 FIFA™- وزارة الخارجية الأمريكية. وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول نظام FIFA لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة مع حاملي التذاكر مطلع عام 2026.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يحق لمواطني الدول المنضوية تحت برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) السفر إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرة، وذلك من خلال الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA).

وكان FIFA وأمانة منظمة التجارة العالمية قد أصدرا في وقت سابق من هذا العام دراسة أبرزت التأثير الاجتماعي الاقتصادي الكبير الذي من المتوقع أن تُحدثه كأس العالم 2026 FIFA™ بمختلف أنحاء الولايات المتحدة،

وتُشير التقديرات ذات الصلة إلى أن البطولة ستخلق 185 ألف وظيفة بدوام كامل، مع ناتج إجمالي يبلغ 30.5 مليار دولار أميركي و17.2 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.