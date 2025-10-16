كأس العالم FIFA 2026™: بيع أكثر من مليون تذكرة بعد قرعة مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa

اشترى التذاكر مشجعون من 212 دولة وإقليماً

تصدَّرت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قائمة الإقبال على التذاكر حتى الآن

من المقرر أن تنطلق في 27 أكتوبر/تشرين الأول عملية التسجيل في قرعة مرحلة التذاكر المبكرة

بينما ضمن ما لا يقل عن 28 من المنتخبات الوطنية مشاركتها في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، التي من المقرر أن تكون نسخة مفصلية في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق، اشترى مشجعون من 212 دولة وإقليماً أكثر من مليون تذكرة بعد انتهاء مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa، التي تم إطلاقها في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي. تصدَّرت الدول الثلاث المضيفة - الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - ترتيب الإقبال على التذاكر حتى الآن، متبوعة بكل من إنجلترا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا وكولومبيا والأرجنتين وفرنسا، التي تكمِّل قائمة العشرة الأوائل من حيث مبيعات تذاكر مسابقة FIFA الرائدة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يا لها من خطوة مثيرة في رحلتنا نحو (نسخة) 2026! فبينما تتنافس المنتخبات الوطنية في شتى أنحاء المعمورة على حجز مكانها في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي تُعتبر نسخة تاريخية بكل المقاييس، تنتابني سعادة غامرة حيال سعي كل هذا الكم الهائل من عشاق كرة القدم لأن يكونوا جزءاً من هذا الحدث الكروي المفصلي الذي سيُقام في أمريكا الشمالية". وتابع: "ها نحن اليوم نحتفل ببيع أكثر من مليون تذكرة من تذاكر بطولة كأس العالم FIFA بعد القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa، وهذا يعكس تجاوباً لا يُصدَّق ومؤشراً مذهلاً على أن النسخة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA تأسر قلوب الجماهير في كل مكان، حيث أقدَم على شراء التذاكر مشجعون من أكثر من 200 دولة وإقليم، وفي مقدمتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية التي تتطلع بكل شغف لاستضافة البطولة".