انطلاق مرحلة قرعة الاختيار العشوائي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

تستمر المرحلة الثالثة من عملية بيع التذاكر حتى يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني عند الساعة 11 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا)، ولن يؤثّر توقيت تسجيل المشجعين في قرعة الاختيار العشوائي خلال فترة التسجيل على فرص نجاحهم بالحصول على التذاكر

تم تحديد أسعار التذاكر لعامة الجمهور ولمشجعي المنتخبات لهذه المرحلة من عملية بيع التذاكر

هذه هي المرحلة الأولى التي تسمح للمشجعين حجز تذاكر مباريات منفردة بعد معرفة توزيع المنتخبات في مرحلة المجموعات وتفاصيل المدن والملاعب المستضيفة وأيام المباريات وتوقيت انطلاقها

انطلقت مرحلة قرعة الاختيار العشوائي لبيع تذاكر بطولة كأس العالم FIFA 2026™، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني عند الساعة 11 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا)، بحيث يمكن لعُشاق اللعبة تقديم طلبات الشراء عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets. يُذكر أنّ هذه المرحلة هي الثالثة لشراء تذاكر نسخة تاريخية من البطولة ستشهد مشارَكة 48 منتخباً، علماً أنّ المرحلتين الأولى والثانية شهدتا إقبالاً كبيراً وبَيْع حوالي مليوني تذكرة عن طريق القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa وقرعة مرحلة التذاكر المُبكِّرة، التي كانت متاحة حتّى الشهر الماضي.

هذا ولن يؤثّر توقيت تسجيل المشجعين في قرعة الاختيار العشوائي خلال فترة التسجيل على فرص نجاحهم بالحصول على التذاكر، وسيبقى سعر التذاكر ثابتاً طوال هذه المرحلة. ويجب على المشجعين الذين يملكون مُعرِّفاً شخصياً (FIFA ID) تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم، ومن ثمّ المشاركة في قرعة الاختيار العشوائي، حتّى وإن شاركوا في القرعتين السابقتين. أمّا الذين لا يملكون معرّفاً شخصياً، فيجب عليهم إنشاء حساب على موقع FIFA.com/tickets، الذي يُعتبر المصدر الرسمي والمفضَّل لتذاكر بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

كذلك، سيتمكّن المشجعون من تحديد المباراة (أو المباريات) التي يرغبون بحضورها، وفئة (أو فئات) التذاكر ذات الصلة، وعدد التذاكر المرغوب فيها لكل مباراة، مع مراعاة القيود المفروضة على عدد التذاكر لكل أسرة. وسيتمّ التواصل عبر البريد الإلكتروني مع جميع المتقدمين الذين نالوا الموافقة الكاملة، أو الجزئية، على طلب حصولهم على التذاكر، وسيتمّ خصم ثمن التذاكر تلقائياً في شهر فبراير/شباط. هذا وتعني الموافقة الجزئية أنّ المتقدّم بالطلب سيحصل على عدد التذاكر المطلوبة لمباراة ما، ولكن ليس لجميع المباريات المطلوبة.

وبالنظر إلى أن الجدول النهائي للمباريات صدر يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول، فإن هذه هي المرحلة الأولى التي تسمح للمشجعين حجز تذاكر مباريات منفردة بعد معرفة توزيع المنتخبات في مرحلة المجموعات وتفاصيل المدن والملاعب المستضيفة وأيام المباريات وتوقيت انطلاقها.

كذلك سيتمكن مشجّعو منتخب معيّن من تقديم طلب للحصول على تذاكر أنصار الاتحادات الوطنية المشاركة عبر موقع FIFA.com/tickets انطلاقاً من يوم الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأول، شريطة استيفاء شروط أهلية اتحادهم الوطني المشارِك. وسيكون على كلّ اتحاد وطني مشارِك أن يحدّد معاييره الخاصة التي يجب على المشجعين استيفاءها ليتمّ تصنيفهم في خانة أنصار الاتحاد الوطني المشارك، كما سيكون عليه أيضاً إعداد عملياته الخاصة للحصول على هذا النوع من التذاكر.

وبالنسبة للجماهير ممن يرغبون بإتمام عملية شراء مباشرة لتذاكر مباريات محددة ويتطلّعون للاستمتاع بتجربة مشاهدة استثنائية، فبإمكانهم الحصول على باقات الضيافة الشاملة لتذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality من خلال On Location وهي المزوِّد الرسمي لخدمات الضيافة للبطولة.

كما يمكن الحصول على باقات سفر شاملة تقدّمها الخطوط الجوية القطرية، وتشمل تذاكر المباريات والنقل والإقامة الفندقية وتذاكر الطيران.

كما ستكون التذاكر متوافرة للشراء كذلك عبر منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع في الرابط FIFA.com/tickets بدءاً من تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول.