تم توجيه فائض الطعام من ستة أيام مباريات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ على ملعب فيلادلفيا إلى العائلات المحلية

عمل المنظمون على مدار 24 ساعة لنقل فائض الطعام بأمان إلى سلسلة التبرعات

استعادت مؤسسة "استعادة الطعام" وبنك الطعام "حديقة الصحة" الذي يخدم مقاطعة مونتغمري 20,000 رطل من الطعام من المباريات التي أقيمت على الملعب تركت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في ملعب فيلادلفيا أثراً ملموساً على المجتمع المحلي، حيث تم توزيع الطعام الطازج غير المستخدم من الملعب على أفراد المجتمع، مما ساهم في الحد من الهدر ودعم العائلات في المنطقة. استقبل الملعب ما معدله 68,316 مشجعاً خلال المباريات الست في البطولة، وتم توجيه الطعام المتبقي من عمليات أيام المباريات من مكبات النفايات إلى العائلات المحتاجة، محولاً بذلك جزءاً روتينياً من الخدمات اللوجستية للبطولة إلى مصدر دعم حقيقي ومستدام.

المواد الغذائية المتبرع بها من مباريات كأس العالم FIFA 2026™ تساهم في دعم مجتمع فيلادلفيا 02:20

أوضح غاري باي، مدير الاستدامة وحقوق الإنسان في ملعب فيلادلفيا، والذي يتمثل دوره الرئيسي في FIFA في مجال الحماية "يُعدّ هذا جزءًا من مشروع الاستدامة الأوسع نطاقًا، وهو البرنامج الذي نُنفّذه. يهدف البرنامج إلى تقليل كمية النفايات الناتجة عن البطولة، وضمان إعادة تدويرها والتبرع بها والتخلص منها كلما أمكن ذلك، لكن لهذا الأمر جانب إنساني حقيقي، لا سيما فيما يتعلق بالتبرع بالطعام وتوزيعه على مجتمع فيلادلفيا". "لقد كان أداء شركة أرامارك، متعهدي الطعام هنا في الملعب، رائعًا للغاية. قاموا بتعبئة كل شيء على منصات نقالة، ثم تأتي المنظمات لاستلام الطعام ونقله إلى مركز التوزيع الرئيسي. بعد ذلك، يتم التنسيق مع منظمات أخرى، مثل الملاجئ وبنوك الطعام، لجمع الطعام وتوزيعه على أفراد المجتمع". "لذا، فيما يتعلق بمساعدة المجتمعات، فإن عملي الرئيسي في FIFA يتركز في مجال الحماية." وأضاف: "نحن نعمل مع الأطفال والشباب والفئات الضعيفة، وفي أي مكان في العالم يعيش هؤلاء الأشخاص، فإن الفقر الغذائي وانعدام الأمن الغذائي يعنيان أن الحياة صعبة بالنسبة للبعض. لذا فإن إحداث فرق في حياة الآخرين من خلال التبرع بالطعام أمر في غاية الأهمية".

تطلّب إعادة توزيع فائض الطعام بأمان تخطيطًا دقيقًا في الموقع. صرّح مايكل هيوز، المدير العام لمرافق أرامارك، بأنّ السرعة كانت أساسية لإخراج الطعام من الموقع وإيصاله إلى مستحقيه. وأضاف: "كانت عملية دقيقة تطلّبت تخطيطًا مُحكمًا. لدينا شحنات تصل في اليوم التالي، بالإضافة إلى الطعام المتبقي من المباراة في مخازن التبريد، لذا كان علينا جمع كل ذلك وتخزينه جانبًا ريثما تصل الشحنات الجديدة. ومع وصول المواد الغذائية الجافة من أكشاك البيع، كان علينا استلامها وتوزيعها خلال 24 ساعة لضمان جودتها ووصولها إلى الأماكن الصحيحة".

“ثم استلمت مؤسسة "غاردن أوف هيلث"، بنك الطعام الذي يخدم مقاطعة مونتغمري، الطعام. وقالت كارول باور، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة، إن حجم ما تم استعادته كان مذهلاً. وأضافت: "لقد كان من الرائع أن نتمكن من استعادة الطعام من بطولة كأس العالم FIFA. استطعنا استعادة 20 ألف رطل من الطعام. تخيلوا كمية الطعام التي كانت ستُرمى في مكب النفايات، وكمية الهدر الهائلة. لذا، تمكنا من أخذ هذا الطعام وإطعام العائلات في مقاطعة مونتغمري". وأشارت إلى أن أكثر من 100 ألف شخص في المقاطعة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتعتقد باور أن النظام الذي تم تطبيقه يمكن أن يكون نموذجًا يُحتذى به في الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى الأخرى. وقالت: "لا ينبغي أن يكون هناك أي هدر. هناك الكثير من الناس في العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي".