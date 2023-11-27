فيلادلفيا تختتم مهامها كمدينة مستضيفة بأداء كلاسيكي آخر من كيليان مبابي

استضاف ملعب فيلادلفيا ست مباريات خلال كأس العالم FIFA 2026™، بما في ذلك مباراة واحدة في دور الـ 16

كيليان مبابي يسجل أهدافًا تاريخية في مباراته الدولية رقم 100

سيظل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في ليمون هيل بمنتزه فيرمونت مفتوحًا حتى 19 يوليو/تموز

اختتمت مدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا مهامها كمدينة مستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™ في يوم الاستقلال، بمباراة مثيرة جمعت بين فرنسا وباراغواي. وقد توّج كيليان مبابي قصة عشقه لملعب فيلادلفيا بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء، ليُسطر بذلك إنجازًا شخصيًا جديدًا في مسيرته.

في المجمل، شَهِدت فيلادلفيا إقامة ست مباريات، بما في ذلك مباراة دور الـ 16 التي أُقيمت أمس السبت؛ حيث بلغ متوسط الحضور الجماهيري 68,316 متفرجًا، استمتعوا بمشاهدة 10 منتخبات تمثل خمسة اتحادات قارية زارت المدينة البنسيلفانية.

وسجل عام 2026 المرة الثالثة التي يحتضن فيها ملعب فيلادلفيا بطولة تابعة لـ FIFA؛ وذلك بعد استضافته لأربع مباريات في كأس العالم FIFA للسيدات الولايات المتحدة الأمريكية 2003™ (والتي شهدت مباراة للمنتخب المستضيف فازت فيها الولايات المتحدة على نيجيريا بنتيجة 5-0)، وثماني مباريات في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

هذا وسيحتفظ مبابي بذكريات جميلة عن المدينة والملعب، حيث خاض فيها مباراته الدولية رقم 100 مع المنتخب الفرنسي الأول، وسجل هدفيه الدوليين رقم 59 و60 في فوز فرنسا بنتيجة 3-0 على العراق في المجموعة التاسعة - وكل ذلك شهده رئيس FIFA جياني إنفانتينو.

كما حضر السيد إنفانتينو المباراة التي فازت فيها البرازيل على هايتي بنتيجة 3-0، ومباراة فوز ساحل العاج على كوراساو بنتيجة 2-0. وضمن فوز منتخب ساحل العاج أول ظهور له على الإطلاق في الأدوار الإقصائية من كأس العالم FIFA.

وفي وقت سابق من البطولة، أصبح يان ديوماندي أصغر لاعب – وأول مراهق – يشارك مع منتخب ساحل العاج في مباراة بكأس العالم FIFA عندما لعب 90 دقيقة كاملة في مباراتهم التي فازوا فيها بنتيجة 1-0 على الإكوادور.

وقد تحقق إنجاز رقمي آخر في مباراة المجموعة الثانية عشرة بين كرواتيا وغانا؛ إذ كان هدف التعادل الذي أحرزه ديريك لوكاسين لصالح غانا هو الهدف رقم 200 في هذه البطولة. وفازت كرواتيا في النهاية بنتيجة 2-1.

أما في المباراة الأخيرة على أرض الملعب، فقد واصل مبابي تألقه هناك، مسجلًا هدف الفوز في مباراة فرنسا ضد باراغواي بنتيجة 1-0 ليضمن حجزهم مقعدًا في ربع النهائي. وكان هذا الهدف هو الهدف رقم 150 لفرنسا في تاريخ كأس العالم FIFA، لتصبح بذلك رابع منتخب فقط يصل إلى هذا الإنجاز بعد البرازيل وألمانيا والأرجنتين.

كما لم يقتصر تأثير كأس العالم FIFA في فيلادلفيا على ما دار داخل المستطيل الأخضر فحسب؛ إذ عقد FIFA شراكة مع مدارس المدينة كجزء من خطة إرث البطولة، بهدف توفير الفُرص للطلاب بولاية بنسيلفانيا في الوقت الحالي ومستقبلًا.

فبعد برنامج "كرة القدم من أجل النجاح" المثمر المقام في العام الماضي والذي شارك فيه مدربون من الولايات المتحدة قامت مؤسسة Soccer Foundation بتدريب 284 معلمًا للصحة والتربية البدنية من 222 مدرسة، وتم إطلاق برنامج آخر هذا العام مع نادي فيلادلفيا يونيون، أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين.

وتُعد هذه الشراكة جزءًا من التزام طويل الأمد بتنمية اللعبة وإلهام الجيل القادم من اللاعبين، وتزويد معلمي وطلاب المدارس الابتدائية بالأدوات والموارد والخبرات اللازمة من أجل اكتشاف وتطوير شغفهم بكرة القدم.