إرث كأس العالم FIFA 2026 في أمريكا الشمالية – يأسر القلوب والعقول

حقق الحدث نجاحًا ثقافيًا غير مسبوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، حيث حُطِمت العديد من الأرقام القياسية في الحضور والمشاهدة.

غُرست بذور النجاح مع منح حق استضافة كأس العالم FIFA 1994™ في الولايات المتحدة، والتي كانت الشرارة لإطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

يلعب الآن في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) أبطال كأس العالم FIFA مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان؛ في حين حث مفوض الدوري دون غاربر المشجعين على دعم الفِرق في جميع أنحاء منظومة أمريكا الشمالية

نطاق وحجم بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المذهلة لم يسبق له مثيل في تاريخ كرة القدم أو الرياضة أو كوكب الأرض.

إن أي تحفّظ أو مخاوف بشأن مدى جاذبية بطولة تضم 48 منتخبًا، أو قدرة ثلاث دول مستضيفة على تنظيم بطولة سلسة ودون عوائق – أو حتى حول مدى ملاءمة كندا والمكسيك والولايات المتحدة للاستضافة – قد تبددت تمامًا أمام الحضور الجماهيري الذي ملأ المدرجات عن آخرها (حيث تم شغل 99.7% من المقاعد المتاحة)، ونسب المشاهدة القياسية، والجماهير الشغوفة المفعمة بالألوان التي ملأت شوارع 16 مدينة مستضيفة عبر أمريكا الشمالية

لم يقتصر كأس العالم هذا على تحطيم جميع الأرقام القياسية الممكنة، بل سحقها تمامًا؛ لقد نسف كل رقم قياسي سابق"، هذا ما صرح به رئيس FIFA جياني إنفانتينو، عقب فوز إسبانيا الحاسم باللقب على حساب الأرجنتين يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي. وأضاف: "سجلنا عددًا قياسيًا من المشجعين في الملاعب قارب 7 ملايين شخص. وسيكون لدينا، وأقصد هنا أن الأرقام الرسمية ستصدر قريبًا، على الأرجح أكثر من 6 مليارات شخص شاهدوها من منازلهم. لقد توقفت حركة العالم بأسره."

"أعتقد أننا بحاجة إلى ابتكار مفردات جديدة، وكلمات مستحدثة لوصف نجاح كأس العالم هذا."

جزء كبير من هذا التفاعل التاريخي هو انعكاس للشعبية الفريدة والمتسامية لبطولة كأس العالم FIFA™ نفسها. فعلى مدى 96 عامًا، كان هذا الحدث يأسر العالم، ويقدم دراما استثنائية، ويخلق روايات وذكريات خالدة.

لكن هناك عنصر حاسم آخر في نجاح هذا الصيف، وخاصةً في كندا والولايات المتحدة، وهو الأساس الذي وضعته بطولة كأس العالم FIFA الولايات المتحدة الأمريكية 1994™ قبل 32 عامًا.

"لم نكن لنصل إلى ما نحن عليه اليوم لولا بطولة كأس العالم (FIFA) عام 1994، ولم نكن لنتمكن من إظهار مدى شعبية هذه اللعبة العالمية والشغف بها في بلادنا لولا منحنا حق استضافة كأس العالم (FIFA) هذه في عام 2018"، هذا ما صرح به دون غاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، والذي يتولى قيادة أعلى دوري للمحترفين في الولايات المتحدة (بما في ذلك أندية من ثلاث مدن كندية) منذ عام 1999.

يمكن القول بأن بطولة كأس العالم FIFA في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 هي من بين أكثر الأحداث الرياضية تأثيرًا على مر العصور، حيث أنها غيرت للأبد مشهد كرة القدم في أكبر سوق على مستوى العالم. كانت هناك شكوك حول تلك البطولة أيضًا، حيث أن الدولة المستضيفة كانت بعيدة كل البُعد عن أن تكون دولة ناضجة في كرة القدم. لذلك، في عام 1988، منح FIFA بذكاء حق استضافة الحدث بشرط هام: إطلاق دوري احترافي بالكامل من الدرجة الأولى.

أثبتت قوة كأس العالم FIFA أنها لا تقاوم، حتى في سوق لم تثبت نفسها، وقد تجاوزت بطولة عام 1994 كل التوقعات. وظل الحضور التراكمي الذي تجاوز 3.5 مليون متفرج (عبر 52 مباراة) هو الرقم القياسي على مر التاريخ لمدة 32 عامًا حتى تم تحطيمه هذا الصيف من خلال المهرجان المكون من 104 مباراة، والذي اجتذب 6.8 مليون مشجع. واستلهامًا من إمكانات كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية (وكندا في النهاية)، تقدم عدد قليل من المستثمرين الجريئين. انطلقت بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد ذلك بعامين بمشاركة 10 فِرق.

ولم يكن النجاح وليد اللحظة، لكن كرة القدم تجد طريقها. تجاوز الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) الصعوبات المبكرة، واكتسب زخمًا بعد مطلع القرن، ويتألف الآن من 30 ناديًا. كما أنه يضم بعضًا من أكبر الأسماء في هذه الرياضة، بما في ذلك ليونيل ميسي. وعادةً ما يصنف متوسط حضوره ضمن أفضل 10 دوريات كرة قدم محلية في العالم.

وقد ساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة كرة القدم كرياضة جماهيرية كبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا (علمًا أنها كانت لعبة راسخة ومتصدرة بالفعل في المكسيك الشغوفة بالكرة). إذ شهدت شعبية "السوكر" ارتفاعًا صاروخيًا، لتصبح الولايات المتحدة اليوم موطنًا لدوري الدرجة الثانية المكون من 25 فريقًا (بطولة USL Championship)، ودوريين من الدرجة الثالثة (MLS Next Pro وUSL League One)، إضافةً إلى دوريين احترافيين بالكامل للسيدات (الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات ودوري USL الممتاز للسيدات). وفي الوقت نفسه، تضم كندا الدوري الكندي الممتاز المكون من ثمانية فِرق (الذي أُطلق عام 2019) ودوري السوبر الشمالي للسيدات المكون من ستة فِرق (الذي أُطلق عام 2025)، إلى جانب أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في مونتريال وتورونتو وفانكوفر.

كما أن المنتخب الوطني الأمريكي للرجال دائم التواجد ضمن أفضل 20 منتخبًا في التصنيف العالمي للرجال الصادر عن FIFA/Coca-Cola ، وقد وصل للتو إلى دور الـ 16 للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ من كأس العالم FIFA. مع أنه عندما مُنح حق استضافة بطولة 1994 في عام 1988، لم يكن المنتخب الأمريكي قد تأهل إلى النهائيات منذ 38 عامًا. أما كندا، فقد قفزت قفزة مذهلة بواقع 90 مركزًا في التصنيف العالمي منذ عام 2017 لتحتل حاليًا المرتبة الثلاثين، كما حققت في كأس العالم FIFA 2026™ أول نقطة لها، وأول فوز في تاريخها، وبلغت دور الـ 16 للمرة الأولى.

ويمكن إرجاع كل ذلك، بطريقة أو بأخرى، إلى عام 1994. وبعد جيل كامل، كانت الظروف مهيأة تمامًا هذا الصيف لاحتضان غير مسبوق لبطولة كأس العالم FIFA.

لقد قام الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وتحديدًا [دون غاربر]، بعمل جبار في بناء الدوري، ولم يقتصر ذلك على تأسيس الأندية فحسب، بل شمل تشييد البنية التحتية أيضًا. فلولا هذا الدوري، لما توفرت لدينا الكثير من المرافق والبنى التحتية التي استخدمتها الفرق هنا"، هذا ما صرح به رئيس اتحاد الكونكاكاف ونائب رئيس مجلس FIFA فيكتور مونتالياني، الذي ينحدر من مدينة فانكوفر الكندية.

وأضاف: "وعندما يتعلق الأمر بالجانب المادي والملموس - التسويق والبنية التحتية - أعتقد أننا ربما نكون رواد العالم في هذا المجال، كما يتضح من كأس العالم FIFA هذا."

"التعهد الذي قدمته الولايات المتحدة لـ FIFA في عام 1994 كان 'أننا سننشئ دوري درجة أولى للرجال'،" أضاف السيد غاربر. "والآن، وتأكيدًا لما ذكره فيكتور (مونتالياني)، فإن هذا الدوري قد دفع بالفعل عجلة جيل جديد كليًا من البنية التحتية والدعم الجماهيري على حد سواء."

إذًا، ما نوع الإرث الذي يتطلع كأس العالم FIFA 2026 إلى ترسيخه؟ يتضح أن هناك الكثير؛ إذ إن رحلة كرة القدم التي بدأتها الولايات المتحدة وكندا منذ أكثر من ثلاثة عقود لم تنتهِ بعد. لقد قطع كلاهما شوطًا طويلًا، لكن طموح جعل أنديتهم ودورياتهم ومنتخبات الرجال لديهم بين الأفضل على مستوى العالم لا يزال قائمًا (مع العلم أن منتخبي السيدات للبلدين يُعدّان بالفعل من الطراز العالمي).

وهنا يأتي دور بطولة هذا الصيف. أدت بطولة كأس العالم FIFA 1994 إلى تطوير تلك البنية التحتية. ويشير التأثير الواسع النطاق لكأس العالم FIFA 2026 إلى أنه سيغير ثقافة الدولتين في أمريكا الشمالية، حيث لا تزال كرة القدم تتمتع بمساحة كبيرة للنمو.

وقال السيد مونتالياني: "لقد كان الأمر هائلاً، وتجاوز توقعاتي بكثير من حيث طريقة تفاعل الجمهور ومتابعته لكأس العالم (FIFA) هذه، وما تركه الحدث من ذكريات راسخة لدى الأفراد، وكثرة القصص والمواقف الملهمة التي نطالعها." وأضاف: "من الواضح أن أرقام المشاهدة في الأسواق المحلية – كندا والولايات المتحدة والمكسيك – كانت هائلة. لكن ما يرتبط بذلك هو أن الكثير من الأشخاص الذين شاهدوها هم من الشباب. والناس الذين سيتذكرون كأس العالم (FIFA) هذا، سيتذكرون لحظة في كأس العالم (FIFA)، سواء كان ذلك لاعبًا مفضلًا أو منتخبًا مفضلًا. هذا يدوم معك إلى الأبد."

وإذا كانت بطولة 1994 قد ركزت على البنية المادية والإنشاءات – الجانب الصلب والملموس – فإن بطولة 2026 تدور حول كسب القلوب والعقول. فهذا الإرث الذي انطلقت شرارته من ملاعب نفدت تذاكرها بالكامل ومهرجانات المشجعين المكتظة، سيضرب بجذوره في البيوت والمدارس والساحات في جميع أنحاء القارة.

"أعتقد أن كأس العالم (FIFA) قد لخص وبلور ما بدأناه بالفعل، ولكنه ضخّ وقودًا نفاثًا في مسار ثورة ثقافية، أليس كذلك؟ الثورة الثقافية لهذه الرياضة. وهو ما أسميه بالجانب المعنوي والتفاعلي للرياضة، والذي يتمثل بالطبع في الجماهير، واللعبة نفسها، واللاعبين."، أردف السيد مونتالياني. وأضاف: "أعتقد أن ما رأيناه هنا هو استمرار، بل وتسارع، لما أعتقد أنه الأفق التالي بالنسبة لنا في أمريكا الشمالية، وهو الثورة الثقافية لكرة القدم التي تنتقل إلى المستوى التالي، وتجسد ديناميكيات الوحدة الأسرية."

السيد مونتالياني هو ابن مهاجرين إيطاليين إلى كندا، وقال إن الناس من خلفيته "نشأوا وهم يتحدثون عن كرة القدم على طاولة الطعام".

وأن ذلك كان أمرًا غير شائع في الولايات المتحدة وكندا في السنوات الماضية "لأن هناك رياضات أخرى كانت مهيمنة".

لكنه أضاف أن "ذلك بدأ يحدث الآن، بفضل دوريات مثل الدوري الأمريكي لكرة القدم وغيره من المسابقات. الآن، ستجد أطفالًا يتحدثون إلى آبائهم على طاولة الطعام، أثناء تناول الإفطار، حول 'أوه، هل رأيت ذلك؟' هل رأيت ذلك؟' بالنسبة لي، هذه هي بداية الثورة الثقافية."

هناك أدلة وافرة على أن استضافة كأس العالم FIFA تؤدي إلى زيادة ممارسة كرة القدم في الهواء الطلق. ووفقًا لاتحاد صناعة الرياضة واللياقة البدنية (SFIA)، وهو جمعية تجارية أمريكية، ارتفعت نسبة الممارسة بمقدار 4.5% في روسيا خلال العام الذي أعقب كأس العالم 2018™، وبنسبة 8.1% في قطر خلال العام التالي لكأس العالم FIFA 2022™. كما وجد الاتحاد أن الاستعدادات الممهدة لبطولة 2026 كانت كافية لإحداث زيادة واعدة بنسبة 15.8% في ممارسة كرة القدم في الولايات المتحدة بين عامَي 2024 و2025؛ حيث قُدِّر عدد اللاعبين في البلاد العام الماضي بـ 16.8 مليون لاعب.

ويأمل السيد غاربر والسيد مونتالياني أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع، وأن يحفز المزيد من التطوير ويرفع مستوى الإقبال والطلب على اللعبة.

قال السيد غاربر: "لقد جئتم إلى هنا من أجل كأس العالم (FIFA). ستغادرون ومعكم فرصة لدعم أحد فِرق الدوري الأمريكي لكرة القدم." وأردف قائلاً: "وبالمناسبة، ادعموا فريقًا من فِرق الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، شجعوا فريقًا محترفًا آخر لكرة القدم. انخرطوا في اللعبة على مستوى الشباب. دعونا لا نحول هذا إلى جولة حفلات لموسيقى الروك. حسنًا، فلنجعل من هذا إرثًا عظيمًا لمستقبل كرة القدم في أمريكا."

وأضاف السيد مونتالياني: "أتذكر أول بطولة كأس عالم (FIFA) شاهدتها عندما كنت طفلًا في عام 1978. كان هذا منذ زمن بعيد. وذلك الشعور لا يغادر الذاكرة أبدًا. هذه اللحظة التي لا تُمحى، من جانب المستهلك الشاب، ستتجاوز حدود الرياضة، وأعتقد أنكم سترون آثارها المتتالية. ليس فقط المؤشرات الواضحة، كما تعلمون، بل جميع المؤشرات التي نستخدمها: التأثير الاقتصادي وكل ذلك. أعتقد أننا سنشهد ثورة ثقافية فيما يتعلق بكيفية النظر إلى هذه الرياضة وكيفية تفاعل الناس معها في أمريكا الشمالية.

فبفضل الأساس الأكثر صلابة لكرة القدم وشعبيتها المتزايدة في الدولتين الناميتين في كرة القدم، إلى جانب التغطية الإعلامية الواسعة للبطولة في وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026، فإن الظروف مثالية لتحقيق ترقية دائمة في مكانة اللعبة الجميلة لم تكن ممكنة في التسعينيات.

وقال السيد إنفانتينو: "أنا سعيد للغاية لأن ما فعلناه هو أننا أسعدنا ملايين الأشخاص في أمريكا وحول العالم." وأضاف: "لقد رأينا صورًا ومشاهد للجماهير في الملاعب، وفي المدن، وفي أمريكا، وفي كندا، وفي المكسيك، وفي جميع أنحاء العالم، وهي مشاهد فريدة من نوعها. وهذا يذكرنا بأن كرة القدم في كأس العالم (FIFA) ليست مجرد منافسة، بل هي موجودة بالفعل لتوحيد العالم، وربما لجعل العالم مكاناً أفضل قليلاً."

كانت تلك الظاهرة واضحة حتى لشخص حديث العهد نسبيًا بأمريكا الشمالية. ففي الأيام الأخيرة، كان أسطورة فرنسا والفائز بكأس العالم FIFA أنطوان جريزمان يتابع أخبار الزُرق ويلتقي بوسائل الإعلام استعدادًا لبدء الفصل التالي من مسيرته الحافلة مع نادي أورلاندو سيتي. ولم يكن بحاجة إلى عقود من خبرة السيد غاربر والسيد مونتالياني ليرى الثورة الجارية.