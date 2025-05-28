أنظار جمهور كرة القدم على مستوى العالم تتجه لقرعة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

من المقرر إقامة القرعة في سانتياغو بتشيلي، في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي يوم الخميس 29 مايو/أيار، وستُبَث على FIFA+ مباشرةً

تجري مباريات البطولة في سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا، في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول

يستطيع المشجعون تسجيل اهتمامهم بالحصول على التذاكر عبر FIFA.com

سيُقام الحدث في أستوديوهات Machasa التابعة لتشيليفزيون في العاصمة التشيلية، ومن المقرر أن يبدأ في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.

ستدير أحداث الحفل الصحافية والمقدمة التشيلية خافييرا نارانيو، بينما سيتولى مدير البطولات في FIFA، خايمي يارزا، إجراء القرعة.

وسوف يعاون يارزا أحد من رموز كرة القدم في أمريكا الجنوبية الأرجنتيني خوان بابلو سورين.

كان سورين، أسطورة FIFA، قائدًا لمنتخب لا ألبيسيليستي (الأرجنتين) الذي حقق المجد في بطولة العالم للشباب عام 1995 قبل أن يمثّل بلاده في نسختي كأس العالم FIFA™ لعامي 2002 و2006.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي الحدث العالمي الكبير بعد أن نظمت البلد الجنوب أمريكية النسخة التي أقيمت في عام 1987، عندما كانت البطولة تُعرَف باسم "بطولة العالم للشباب FIFA". في تلك البطولة، تغلبت يوغوسلافيا على ألمانيا الغربية بركلات الترجيح لتحصد لقب البطولة.

كما استضافت تشيلي كأس العالم FIFA 1962™، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2008™، وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2015™.

ومن بين المنتخبات المشاركة في البطولة، لدينا الفريقان الأكثر تتويجًا في المسابقة: الأرجنتين، الحاصلة على ستة ألقاب باسمها، والبرازيل الفائزة بالبطولة خمس مرات. بينما كاليدونيا الجديدة هي الدولة الوحيدة التي تسجل مشاركتها الأولى في البطولة.

يتكون قوام البطولة من 24 منتخبًا على النحو التالي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم : أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم : مصر، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم : كوبا، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم : الأرجنتين، البرازيل، تشيلي (المضيفة)، كولومبيا، باراغواي

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم : كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: فرنسا، إيطاليا، النرويج، إسبانيا، أوكرانيا

إ جراءات القرعة متاحة على FIFA.com.