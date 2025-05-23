الفِسْكاش فيتو على أتم الاستعداد لإثارة كرة القدم كتميمة بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

ستحظى الشخصية المحببة لـ فيتو بحضور واسع في الفترة التي تسبق انطلاق كأس العالم تحت 20 سنة FIFA

ستقام المباريات في مدن سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول

بإمكان الجماهير التسجيل للحصول على تذاكر البطولة عبر هذا الرابط

أصبح الفِسْكاش فيتو، الذي يُجسِّد أجمل ما في تشيلي وثقافتها النابضة بالحياة وشعبها الودود وطبيعتها الخلابة، على أتم الاستعداد للترحيب بعائلة كرة القدم في موطنه خلال كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ إثر إعلانه تميمة رسمية للبطولة.

ويُشتَقّ اسمه من كلمة لاتينية تعني "الحياة" نتيجة سلوكه الاجتماعي ومظهره المحبب وطاقته التي لا تنضب، وهو ما سيجعله يحظى بشعبية كبيرة في أوساط جماهير اللعبة حول العالم. وهذا الكائن المحبب، الذي تُعتبر أمريكا الجنوبية موئله الرئيسي ويشبه في شكله الأرنب الصغير أو قوارض الشنشيلة، سيضطلع بدور بارز في الترويج للبطولة داخل البلاد وخارجها على حدّ سواء.

وقد تم الكشف عن هذه التميمة الرسمية خلال فعالية خاصة أقيمت في صالة أوسمان بيريز فريري في مدينة فالبارايسو في 23 مايو/أيار، وذلك بحضور حوالي 150 شخصاً، و100 طفل من أبناء المجتمع المحلي، وشخصيات مرموقة، من بينها وزير الرياضة خايمي بيزارو، وعمدة مدينة فالبارايسو كاميلا نيتو، ورئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم بابلو ميلاد، وأسطورة كرة القدم في تشيلي إلياس فيغيروا.

وشهد الاحتفال الكشف عن جدارية مستلهمة من تميمة البطولة تم تنفيذها بالتعاون مع فنان محلي، وإقامة مهرجان كروي، وعروض قدمتها فرق محلية، وهو ما خلق أجواء احتفالية مميزة جسَّدت روح التميمة فيتو النابضة بالحياة.

تتمتع بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA بتاريخ حافل كونها منصة لإطلاق مواهب صاعدة تحوّلت إلى نجوم بارزة في سماء المستديرة الساحرة، ويأتي في مقدمة أولئك ليونيل ميسي ورونالدينيو وإرلينع هالاند.

وكما يعكسه شعار البطولة "أساطير في طور التكوين™"، ما من شكّ في أن نسخة هذا العام ستُسلّط الضوء على كوكبة من الأسماء الجديدة التي يُنتظر أن تتألق على المستطيل الأخضر بين 27 سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول. وستجري المباريات في الملعب الوطني للعاصمة سانتياغو، وملعب إلياس فيغيروا في مدينة فالبارايسو، وملعب إل تينيتي في رانكاغوا، وملعب فيسكال في تالكا.

يُذكر أن هذه ستكون المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA، إذ سبق لها تنظيمها عام 1987 عندما كانت تُعرف باسم بطولة العالم للشباب FIFA. وتتمتع البلاد بتاريخ عريق في تنظيم أبرز بطولات FIFA، وتأتي في صدارتها بطولة كأس العالم FIFA 1962™، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2008™، وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2015™.

وقد حجزت الدول التالية بطاقة التأهل إلى تشيلي 2025: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وكوبا ومصر وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك والمغرب وكاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج وبنما وباراغواي والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم: "دوماً ما يكون الكشف عن التميمة الرسمية بمثابة لحظة خاصة مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كبيرة. يتمتّع فيتو بشخصية اجتماعية ودودة وشغوفة، تماماً مثل أهل تشيلي. فهو كائن يتطلّع لبناء الثقة والانتماء لما يُحيط به، وهو متحمّس للغاية لوصول جماهير كرة القدم إلى بلده الجميل والنابض بالحياة وتشجيع منتخباتهم المفضلة".

من جهته، قال رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم بابلو ميلاد: "يُجسِّد فيتو أفضل ما في بلادنا: القدرة على الصمود في بيئة جبال الأنديز الوعرة في أقاصي كوكب الأرض، ودائماً ما يواجه الخصوم. وهذا ما يعكس روح تشيلي، إذ نتمتّع بروح القتال ولا نستسلم على الإطلاق، ولكننا مرحون، ولدينا الكثير من المواهب الشابة. ومن موقعنا في الاتحاد، نفخر بتقديم هذه التميمة، بالتعاون مع FIFA وحكومة البلاد، وما من شكّ في أنها ستكون سفيراً رائعاً لبلادنا".